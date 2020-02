Prima reacție a Ștefaniei Costache, după momentul interzis minorilor de pe scena iUmor: „Mulțumesc pentru aprecierea din spatele apariției mai mult dezbrăcată”

Pe blogul său, Lolrelai, a scris despre cum a reușit să își facă curaj să participe la emisiunea, dar și cum i s-a părut întreaga experință iUmor:

„Participând am trăit o zi in care am aflat lucruri pe care nu le știam despre mine. A fost o zi in care am aflat câtă căldură îți pot oferi niște oameni care până ieri nu existau pentru tine. Prin participare am fost extrem de vulnerabilă și oamenii m-au tratat cu blândețe, cu blândețea cu care ar trebui tratat fiecare suflet ce umblă dezbrăcat prin fața noastră.

Am fost copleșită de cât de buni sunt oamenii când doar cu un gram de răutate ar putea lăsa răni adânci. In joia aceea oameni pe care îi admiram își arătau admirația. Dumnezeule, ce sentiment e ăsta!”, a scris Ștefania Costache.