Având o experiență de peste 18 ani în lumea stand-up comedy, Vio a acceptat cu mare bucurie propunerea de a se alătura juriului iUmor, în calitate de jurat-surpriză. Cine sunt persoanele care vor veni să îl ia la roast, dar şi cum vor reacţiona juraţii show-ului de la Antena 1 atunci când vor descoperi cine le va fi alături în această ediţie, telespectatorii pot afla duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Vio se alătură juriului iUmor, duminică, de la 20:00, pe Antena 1

Vio a urmărit cu bucurie fiecare concurent care a urcat pe scena iUmor. Și, în unele cazuri, el a ținut cont de îndrumările celorlalți jurați. „M-a bucurat invitația în juriul iUmor și mi-a plăcut să văd la Delia și Cheloo ce înseamnă să ai experiență în a juriza un astfel de concurs. Eu aș vrea să cred că am avut chimie cu ei, dar nu cred că o să mă invite la ziua lor prea curând. Costel, da“, a spus în glumă comediantul.

Despre ultimul episod de audiții iUmor, Vio a mărturisit că se anunță a fi unul extraordinar, cu oameni care vor surprinde și cu alții care vor șoca prin intermediul numărului nemaivăzut până acum într-o emisiune din România. „Au fost câteva momente bune, câteva dubioase și unul foarte bun, la final. Având în vedere că am primit și ceva de mâncare la încheierea zilei de filmare, aș putea spune că se aplică expresia: «dinner and a show» (n.r.: cină și show)“, a declarat Vio.

Gabriel Gherghe și Mukinka sunt invitații speciali al celui mai nou episod iUmor, iar glumele lor i-au cucerit atât pe jurați, cât și pe spectatori. La final, cei doi au fost răsplătiți cu ropote de aplauze.

Episodul 12 din serialul iMai Mult Umor va fi difuzat duminică, la Antena 1, imediat după iUmor, iar pe AntenaPLAY poate fi văzut oricând. În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin îl impersonează pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1.