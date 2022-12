Finala iUmor sezonul 13, 4 decembrie 2022. Campionul absolut David Popovici, ținta glumelor lui Dragoș Mitran

Episodul 15, Finala iUmor Sezonul 13, din data de 4 decembrie 2022. Dragoș Mitran a deschis finala cu glume despre David Popovici, campion mondial de juniori la natație. „E frumos și are record peste record. Și am mai auzit chestia asta: „normal că arată bine că face înot”. Și eu am făcut înot….”, și-a început Dragoș Mitran numărul.

