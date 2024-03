iRoast de Victorie, 26 martie 2024. Ionuț Rusu aka Anghel Iordănescu îi dă sfaturi lui Edi: „Fiule, ai ajuns să calci pe urmele mele, dar ai grijă să nu te împiedici!”

iRoast de Victorie, 26 martie 2024. Ionuț Rusu, care l-a impersonat pe Anghel Iordănescu în ediția specială iRoast de Victorie, a venit să „propovăduiască umorul în fotbal”, dar nu înainte de a-și saluta publicul din această seară: „Ce de oameni celebri în fața mea! Când am intrat aici am crezut că am ajuns într-o cafenea de fiță de pe Șoșeaua Nordului!”

Marti, 26.03.2024, 21:16