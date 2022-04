iUmor Sezonul 12, 10 aprilie 2022. Teodora Nedelcu a venit să își povestească tristețile

În episodul 8 al sezonului 12 iUmor, din 10 aprilie 2022, Teodora Nedelcu a venit pentru a copleși publicul și jurații cu tristețe: Ultima oară când m-au văzut zâmbind, doar li s-a părut. Bucuroasă că în seară asta nu am mai fost de la cutremurul din 77. Nu existăm, de-aia eram bucuroasă... Eu am fost ok cu mine, până m-am născut... Astăzi am ieșit din carantină, după 31 de ani de izolare... Sufăr de depresie..."

Duminica, 10.04.2022, 12:42