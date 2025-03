MediCOOL, sezon 8, 15 martie. Medicul Mihail Pautov și Ines Nerina au explicat care e diferența dintre diabetul de tip 1 și 2

În episodul 4 de la MediCOOL sezonul 8, din 15 martie 2025, medicul Mihail Pautov și Ines Nerina, blogger diabet, au lămurit care este diferența dintre diabetul de tip 1 și 2.

În cea de-a patra ediție MediCOOL din noul sezon, medicul Mihail Pautov a avut-o invitată pe Ines Nerina, blogger diabet, care a venit să le prezinte telespectatorilor care este experiența ei cu această problemă medicală.

Cei doi au lămurit care este diferența dintre cele două boli autoimune și au demonstrat inclusiv cum funcțonează o pompă pentru diabet.

Medicul Mihail Pautov și invitata sa, Ines Nerina, care a aflat că suferă de diabet de tip 1 la vârsta de 23 de ani, i-au ajutat pe telespectatori și pe cei din public să înțeleagă mai ușor care este diferența dintre cele două boli, explicând următoarele:

„Diabetul de tip 2 este acela zaharat pe care noi ni-l facem cu mâna noastră pentru că avem obezitate, pentru că fumăm, pentru că mâncăm foarte prost, nu facem sport, pancreasul obosește, celulele obosesc, facem rezistență la insulină și așa apare diabetul pe care noi ni-l facem cu mâna noastră.

Diabetul de tip 1 este o boală autoimună în care corpul pur și simplu se decide că pancreasul nu mai are de ce să fie acolo și începe să îl atace. Practic, atacând pancreasul, atunci să nu mai ai pancreas, nu mai ai insulină și ce trebuie să faci tu de fapt este să controlezi ce mănânci, la ce intervale mănânci, și să vii cu insulina din exterior”.

Pentru ca cei interesați să înțeleagă mult mai ușor ce implică o astfel de problemă medicală, Ines a exemplificat propria experiență cu aceasta:

„Pe lângă faptul că am diabet (îl pot vedea toți pentru că îl port la vedere), am pompă, am senzor, am aceste gadget-uri care mă țin în viață, îmi dau energie și îmi permit să am o viață absolut normală, poate chiar mai sănătoasă decât a unui om fără diabet.

„Ce te ajută să ai o viață mai sănătoasă?” a întrebat medicul Mihail Pautov.

„În momentul în care ești diagnosticat cu o boală cronică autoimună ești pus în fața unei realități că tu ești în contact cu sănătatea ta. Habar nu aveam ce înseamnă insulină, glicemie, carbohidrați, sănătate până să fiu lovită de acest diagnostic și practic în fiecare zi îmi controlez sănătatea prin glicemia care este în control, prin pompa care îmi dă insulină și paradoxal voi fi mai sănătoasă decât persoanele habar nu au ce e aceea o glicemie” a relatat ea.

Invitata din ediția cu număr 4 a sezonului 8 a oferit și un sfat valoros pentru părinții care au copii cu diabet.

„Părinții ar trebui să înțeleagă că nu este despre ei, este despre copilul lor care este mult mai capabil, mult mai puternic decât ar crede ei că poate să fie. Sunt niște munți de curaj, munți de putere, așa că: Părinți, aveți încredere că ei sunt capabili să aibă grijă de diabetul lor și să îi susțineți emoțional, medical sunt acolo doctorii!”

