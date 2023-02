Bebe Cotimanis, dezvăluiri inedite despre relația cu Iulia: „Nu cred că ne vom despărți vreodată”. Cum arată iubita lui mai tânără

Nu este niciodată prea târziu să te îndrăgostești, iar asta ne-o demonstrează chiar Bebe Cotimanis. Are 68 de ani și iubește cu patos după ce s-a îndrăgostit de Iulia Dumitru și despre care spune că este femeia alături de care va rămâne pe viață.

Într-un interviu pentru Fanatik, Bebe Cotimanis a vorbit despre zvonurile că în tinerețe ar fi fost un cuceritor, dar și despre modul în care a întâlnit-o pe Iulia Dumitru.

Cum se înțelege Bebe Cotimanis cu iubita mai tânără cu

Întrebat dacă zvonurile din presă sunt adevărate și a fost un Don Juan, Bebe Cotimanis a spus:

„Nu, chiar nu! În situația asta nu am mai fost, dar, mi-a dat-o Dumnezeu și îi mulțumesc! Ne-am întâlnit la vârsta la care ne-am întâlnit și nu cred că ne vom despărți vreodată. Ne simțim din ce în ce mai bine, e cunoaștem în amănunt și ne vom cunoaște și de acum încolo!” a spus Bebe Cotimanis.

Întrebat dacă poate fi vorba despre monotonie în relația lor, având în vedere că cei doi sunt împreună atât pe scenă cât și în viața de cuplu, actorul a negat vehement.

„Monotonia chiar deloc… avem o meserie și zilnic ne face să credem că o luăm de la zero. Într-o seară trăim și trei-patru vieți. La teatru, acasă… indiferent de ce trăim peste zi, când ajungem acasă ne băgăm în pat și ne îmbrățișăm. Poate pare siropos, dar, dacă nu ai astfel de momente, viața este prea amară. Poți să te mai și cerți pentru că împăcarea este atât de frumoasă că poți să te mai și cerți”, a mai declarat Bebe Cotimanis.

Cum a început povestea de dragoste dintre Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru?

Bebe Cotimanis și Iulia Dumitru trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de cinci ani. Cei doi actori s-au cunoscut pe scenă la teatru și chiar dacă au trecut prin multe, iată că relația lor a rezistat în ciuda acestor piedici.

„Ne-am cunoscut în teatru. Am început repetițiile la «Romeo și Julieta» și ne-am văzut și asta a fost. Eu îl văd cel mai frumos bărbat din lume, înseamnă că e iubire. (…) A fost chiar ezitare din partea mea la început.”, a precizat Iulia Dumitru, potrivit BZI.

Pe un ton ironic și amuzant, deopotrivă, așa cum îl știm, Bebe a spus despre întâlnirea cu Iulia: „Eu am zis că mi-a trimis-o mama, Dumnezeu să o odihnească”. „Iar eu am zis că l-a trimis tata, Dumnezeu să-l odihnească”, completează actrița, potrivit Avantaje. Însă deși pare totul spus în glumă, cei doi au continuat: „Eram la Timișoara și într-o noapte, cel puțin așa am simțit noi, că mama lui și tatăl meu au avut acest plan pentru noi. Iar, după noaptea aia, ne-am dat seama că e din altă parte (dată legătura dintre ei)', a mai spus Iulia Dumitru.

În momentul în care Bebe Cotimanis s-a îndrăgostit de Iulia Dumitru, acesta era într-o căsnicie cu Florina Mărcuță. Astfel, cei doi au divorțat după 17 ani de mariaj și Bebe trăiește fericit alături de Iulia. Cu toate că se iubesc, cei doi nu vor să se căsătorească. Cei doi locuiesc în prezent într-o cumună din apropierea orașului Piteşti, la casă. Cei doi au înființat chiar și o școală de teatru pentru copii.