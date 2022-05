Cum arată casa lui Bebe Cotimanis. Celebrul actor locuiește într-o comună, alături de iubita lui

Lucian Viziru a realizat mai multe podcasturi cu foști colegi din seriale, iar printre actorii cu care s-a reîntâlnit pentru a filma s-a numărat Bebe Cotimanis. Lucian Viziru și Bebe Cotimanis au fost colegi în urmă cu aproximativ 20 de ani în telenovela „Lacrimi de iubire”, când Bebe Cotimanis juca rolul personajului negativ, interlopul Grigore Varlam, iar Lucian Viziru era fiul vitreg al acestuia, Mihai Teodoru.

De asemenea, printre foștii colegi pe care i-a intervievat Lucian Viziru, s-a numărat Gabriela Spanic.

Lucian Viziru l-a reîntâlnit pe Bebe Cotimanis

Bebe Cotimanis i-a făcut turul casei lui Lucian Viziru și apoi au stat de vorbă.

Actorul a povestit că locuiește într-o comună din apropiere de Pitești, alături de partenera lui de viață: „Suntem în comuna Bogați, sat Glîmbocelu. Se spune că aici sunt cei mai gosposari oameni din Argeș, așa că sunt fericit”.

Citește și: Lucian Viziru, imagine care a înduioșat inima oamenilor din mediul online. Cum arăta actorul în copilărie

Ce spune Bebe Cotimanis despre traiul cu partenera lui de viață

„Iulia Dumitru este partenera mea de viață de vro 4 ani. Ne simțim foarte bine împreună. Totodeauna m-am temut să stau lângă o actriță. E o chestie dificilă. Jucăm împreună. De regulă vii acasă și zici: Am avut spectacol, am venit acasă, mamă! Dar ea răspunde: Am avut și eu, nu știu dacă ți-ai dat seama”, a povestit Bebe Cotimanis despre partenera lui de viață.

Bebe Cotimanis face parte actualmente dintr-o trupă de teatru particulară, printe membrii acesteia numărându-se și actrița Iulia Dumitru.

Citește și: Lucian Viziru, videoclip amuzant pe internet. Cum arată acum actorul care a avut un mare succes în telenovelele românești

Întrebat de Lucian Viziru ce regrete are, Bebe Cotimanis a mărturisit că nu are regrete:

„Regrete nu am, pentru că n-am lăsat în urmă dezastru. Totodeauna am avut grijă de sufletele celorlalți. Am în fiecare zi atâtea lucruri de făcut, că nu am timp să mă uit în urmă. Îmi pare rău că nu am dat-o pe Adela (n.r fiica) să facă un instrument, un pian. Adela este un scenograf foarte bun, are afacerile ei”, a povestit Bebe Cotimanis.

Întebat care a fost cel mai fericit moment din viața lui, Bebe Cotimanis a răspuns:

„Nu pot să-ți spun chestia asta. Pentru mine fericirea nu există. Fericirea e drumul spre fericire. Nașterea copiilor. Alea au fost niște momente extraordinare. Alea sunt fericiri carnale, naturale. Restul sunt împliniri. Pe plan profesional mă simt tot timpul împlinit. Pentru că nu am jucat niciodată ce nu mi-a plăcut”, a mărturisit Bebe Cotimanis.

Bebe Cotimanis este tatăl a doi copii: Adela și Matei.

Recent, Lucian Viziru a revenit în România, după 7 ani în care a locuit în Germania. De când a venit în țară, fostul membru al trupei Gaz pe foc s-a remarcat în mediul online, prin prisma vlog-urilor și podcastuilor pe care le realizează.

Momente tandre și tot mai multe atingeri între concurenți și ispite. Vezi episodul nou în AntenaPLAY.