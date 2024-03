Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 10 din sezonul 3. Ilinca Goia: „E trist, dar e adevărat, a trebuit să spun adevărul!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 10. Ilinca Goia: „E trist, dar e adevărat, a trebuit să spun adevărul!”

Ilinca Goia, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Otilia Bădescu, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii surprinzătoare și emoționante din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Ilinca Goia acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Ilinca Goia este mai sinceră ca oricând la această categorie.

Care este primul cuvânt pe care l-ai rostit vreodată și cum îl pronunțai

„Nu știu care e primul cuvânt și nici nu mai am pe cine să întreb”, spune Ilinca Goia.

Cum a fost prima dată când ai dat un interviu

„Undeva prin 1994, cred, după premiera Misterele Londrei, care era un musical. (...) A fost o perioadă pentru mine în care am avut impresia că se dau de pereți porțile acestei meserii. (...) am avut mare poftă să povestesc și să ridic în slăvi spectacolul”, devăluie îndrăgita actriță.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„A fost Oana, din Ștefan Vodă”, spune ea.

Cum a decurs primul casting din viața ta

„A fost la filmul meu de debut, Rochia albă de dantelă. (...) Mi s-a părut foarte cronofag și mi s-a părut lipsit de structură (...) întins pe mult prea multe zile”, relatează actrița.

Care este primul job pe care l-ai avut fără legătură cu actoria

„Tot ce-am făcut a avut legătură cu actoria”, răspunde Ilinca Goia.

Cum a fost primul concert din viața ta

„Nu a fost un concert singular, ci a fost un spectacol-concert”, își amintește actrița. „Eram în gimnaziu. (...) O creație care nu s-a mai întâlnit de-atunci încoace.”

Cum te-ai simțit când ai câștigat primii bani și ce ai făcut cu ei

„Au fost pentru rolul din Rochie albă din dantelă și m-am simțit concomitent foarte bogată, dar și săracă”, dezvăluie aceasta.

Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat și cum te-ai simțit

„În România, a fost premiul de debut la festivalul de la Costinești din '90, pentru Rochia albă de dantelă”, răspunde ea. „Foarte bucuroasă și cumva flatată că l-am primit.”

„Și am mai primit un premiu important în America”, dezvăluie Ilinca. „M-am simțit foarte tare. (...) M-a încredințat de anumite lucruri, că sunt pe calea cea bună.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„Într-un fel pe care nici nu vreau să mi-l mai amintesc”, spune ea sinceră. „E trist, dar e adevărat, a trebuit să spun adevărul!”

Aceasta vorbește despre unii oameni din lumea actoriei, oameni lipsiți de empatie. „N-am senzația că s-a schimbat foarte mult de atunci...”

Care este prima celebritate pe care ai văzut-o în realitate

„Sunt doi oameni care au venit în vizită la părinții mei când eram eu cred că în școala primară: Delia Budeanu (...) și Andrei Șerban”, spune Ilinca.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta film, teatru sau serial

„A fost la Teatrul Studențesc Podul și-am jucat în Ștefan Vodă. (...) M-am simțit apărată!” mărturisește actrița.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Examenul”, spune ea. „Prima a fost că m-am dus la Podul.”

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

„În teatru, în '91-'92, când am jucat Nora”, relatează aceasta.

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„Otilia Bădescu. Pentru prima oară în viață am jucat, joc, o bunică”, spune ea.

Regrete discrete

La această categorie Ilinca Goia a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că n-ai făcut niciodată până acum

„Anumite roluri pe care nu le-am jucat la timpul la vârsta lor”, dezvăluie Ilinca Goia.

Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat

„Mâncarea indiană, clar”, spune ea hotărâtă.

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

„În facultate aveam talentul să întârzii. Nu eram punctuală”, mărturisește ea.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Bani”, răspunde Ilinca scurt.

Ce obiect regreți că ai pierdut

„Nu am pierdut, ci mi-au fot furate niște obiecte de o mare-mare valoare sentimentală, dar nu numai: o bijuterie splendidă de la bunica, o brățară din aur masiv și o cutie muzicală într-o sticlă de lichior”, relatează actrița.

Ce regreți că ai încercat să repari singură și mai rău ai făcut

„Mă pricep foarte bine la reparații”, spune aceasta.

Ce regreți că ai stricat/spart din greșeală

„Piciorul mesei de machiaj, dar tot eu l-am lipit”, relatează Ilinca Goia.

Ce regreți că ai purtat vreodată

„Uniforma PTAP”, dezvăluie aceasta.

Ce regreți că n-ai învățat de mică

„Că n-am învățat să cânt la un instrument”, mărturisește actrița.

Ce regreți că nu ai fost întrebată în acest interviu

„Păi stai că n-am terminat. Cum gestionezi lipsa de respect și de recunoștință a oamenilor”, răspunde ea.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Ilinca Goia le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce iubești cel mai mult în meseria de actriță

„Dulcea schizofrenie în care trăim”, răspunde Ilinca.

Care este cel mai bun sfat profesional pe care l-ai primit și pe care l-ai transmite mai departe

„Nu vă vindeți ieftin”, spune ea. „Nu vă cățărați pe spinarea altcuiva.”

Ce visai să fii când erai mică

„Balerină, actriță, dansatoare”, enumeră aceasta.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

„N-aveam postere, dar aveam o fotografie cu Meryl Streep”, dezvăluie actrița.

Ce fobii ai

„Șerpii”, spune ea scurt. „Și am alergie la mitocănie.”

Ce colecționezi

„Cărți (...) obiecte de artă, plante”, răspunde ea. „Cărți, cărți, cărți.”

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Am jucat o soldată, am jucat-o pe Ecaterina Teodoroiu”, mărturisește aceasta. „Am avut o pasiune pentru dreptate în tinerețe.”

Care este plăcerea ta vinovată

„Sentimentul de satisfacție, de împlinire, de mulțumire, de autorespect cumva pe care îl ai la capătul unei trebi pe care știi că ți-ai făcut-o foarte bine”, răspunde Ilinca Goia.

Povestește-ne despre un moment în care ți-ai depășit limitele

„Eu cred că într-un fel foarte subtil și cu respect în același timp cred că în fiecare zi muncesc să-mi depășesc limitele sau să înțeleg că nu sunt o limitată măcar”, susține aceasta.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Inelul și brățara Otiliei”, spune actrița. „Mi se pare că au devenit ale mele.”

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.