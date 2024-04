Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 13 din sezonul 3. Vlad Gherman: „Cel mai îndrăzneț lucru a fost s-o cer pe Oana!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 13. Vlad Gherman: „Cel mai îndrăzneț lucru pe care l-am făcut a fost s-o cer pe Oana!”

Vlad Gherman, actorul care îl aduce în fața telespectatorilor pe Andi Bădescu, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Vlad Gherman acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Vlad Gherman este mai sincer ca oricând la această categorie.

Cum a fost prima dată când ai dat un interviu

„Eram la liceu (...) jucam O scrisoare pierdută. (...) Aveam foarte mari emoții. Nu știam să vorbesc, să mă uit la cameră”, relatează Vlad.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„Meseria mea a început încă din copilărie”, spune el. „Joaca asta pe care am făcut-o cu soru-mea m-a ajutat în meserie cu siguranță pentru că am fost mult mai relaxat când a venit vorba de primul casting.”

Cum a decurs primul casting din viața ta

„A constat în două etape”, povestește tânărul. „Norocul meu că a fost un serial muzical. (...) Eu m-am dus la casting doar de gura mamei.”

Care este primul job pe care l-ai avut fără legătură cu actoria

„Eu am început cu actoria și aici am rămas”, dezvăluie Vlad.

Cum te-ai simțit când ai câștigat primii bani și ce ai făcut cu ei

„Eram la liceu, eram clasa a XI-a, și ai mei nu-mi dădeau foarte mulți bani”, începe el. „Am fost la un cunoscut restaurant de la Piața Romană și le-am făcut cinste colegilor mei.”

Care e prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie

„O întrebare foarte grea, am luat la foarte multe materii”, glumește tânărul actor. „La religie.”

Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat și cum te-ai simțit

„Ziua Francofoniei, 2006”, își amintește el. „Acolo s-a născut dorința mea de a da la Școala Centrală.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„Înainte de a realiza prima filmare pentru cunoscutul serial muzical în care am jucat, am avut trei luni de cantonament”, relatează tânărul.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta

„Ne-am emoționat, am aplaudat”, spune el, despre momentul în care a vizionat primul episod acasă la Ruxandra Ion.

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Cea mai importantă a fost că am lăsat-o pe mama să mă târască la casting”, mărturisește Vlad. „Fără ea probabil nu eram astăzi aici. Eu îmi doream să devin medic.”

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândru de tine din punct de vedere profesional

„Primul proiect pe care l-am văzut și am fost foarte mândru este Fructul oprit”, spune Vlad Gherman. „Am simțit că am jucat două personaje într-un singur serial.”

Regrete discrete

La această categorie Vlad Gherman a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că nu ai făcut niciodată până acum

„Că nu am făcut film. Momentan”, mărturisește tânărul.

Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat

„Supa de roșii”, răspunde el scurt. „Regret că s-a inventat.”

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

„Au fost anumite evenimente la care nu am întâriat, la unele nici nu am participat”, spune Vlad.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

„Nici nu am fost genul de băiat care să facă ceva excentric cu părul”, dezvăluie tânărul.

Ce obiect regreți că ai pierdut

„Portofelul”, spune el. „Aveam o poză dragă mie.”

Ce regreți că ai cumpărat și nu era cazul să cumperi

„Cu ce să încep?!” spune Vlad.

Ce regreți că n-ai cumpărat

„Bitcoin”, spune el sincer.

Ce obicei de zi cu zi regreți că ai

„Am doar obiceiuri sănătoase”, glumește Vlad.

Ce regreți că ai încercat să repari singurși mai rău ai făcut

„Nu am reparat, pur și simplu, am montat un dulap care, după ce l-am montat și am pus obiectele în dulap, a căzut”, mărturisește actorul.

Ce regreți că ai stricat/spart din greșeală

Vlad povestește o întâmplare amuzantă despre un obiect simbolic din familie pe care a reușit să îl spargă dintr-o glumă.

„Tata l-a lipit”, spune el.

Ce regreți că ai purtat vreodată

„Era un soi de plasă”, își aduce el aminte de la unul dintre concerte.

Ce regreți că n-ai învățat de mic

„Mi-aș fi dorit să fi făcut mai mult sport”, spune tânărul.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Vlad Gherman le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce iubești cel mai mult în meseria de actor

„Datorită acestei meserii (...) pot să trăiesc mai multe vieți într-una singură”, răspunde Vlad.

Ce visai să fii când erai mic

„Îmi doream să fiu gunoier”, mărturisește tânărul actor.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

„Michael Jackson”, spune Vlad.

Ce hobbyuri ai

„Îmi place să fac sală (...) Îmi place să gătesc”, spune el.

Ce fobii ai

„Mi-e frică de șerpi”, răspunde tânărul.

Ce colecționezi

„Amintirile frumoase cu cei dragi”, spune Vlad Gherman.

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Cred că cel mai îndrăzneț lucru pe care l-am făcut vreodată a fost s-o cer pe Oana de soție în fața spectatorilor care au venit să vadă premiera Îmblânzirea scorpiei”, dezvăluie Vlad.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Îmi doresc să joc în filme...” dezvăluie tânărul. „Îmi doresc să am copii și îmi doresc să fiu sănătos.”

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Eu, după fiecare proiect iau câte ceva de la personajul pe care-l interpretez”, spune Vlad.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.