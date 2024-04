Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 12 din sezonul 3. Elena Mogîldea, dezvăluiri despre secvențele intime cu Vlad Gherman

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 12. Elena Mogîldea, dezvăluiri despre secvențele intime cu Vlad Gherman

Elena Mogîldea Cernea, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Toni, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală și de la filmări, în noul episod din culisele serialului.

Elena Mogîldea acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Elena Mogîldea este mai sinceră ca oricând la această categorie.

Cum a fost prima dată când ai dat un interviu

„Am în minte primul interviu pe care l-am dat la Observator când jucam în Adela”, își aduce aminte tânăra. „M-am pierdut și-am început să debitez niște prostii.”

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„A fost la serbările de Revelion”, spune Elena.

Cum a decurs primul casting din viața ta

„A fost în anul II de facultate, când am dat un casting pentru o emisiune la televiziunea națională din Republica Moldova”, dezvăluie tânăra actriță. „Am avut emoții.”

Care este primul job pe care l-ai avut fără legătură cu actoria

„Cel de la TV în rol de prezentatoare”, mărturisește ea.

Cum te-ai simțit când ai câștigat primii bani și ce ai făcut cu ei

„M-am simțit minunat”, declară Elena.

Care e prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie

„A fost un 4 la matematică”, spune ea sincer.

Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat și cum te-ai simțit

„Cred că a fost la olimpiada de limbă franceză, Premiul I”, relatează actrița.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„Am avut niște emoții...” spune ea. „Prima filmare a fost cea de la emisiunea televizată.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima priemieră din viața ta

„Mai srioasă, a fost un spectacol de teatru (...), am jucat-o pe Julieta”, relatează tânăra. „A fost foarte frumos pentru că au venit părinții mei, au venit prietenii...”

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„A fost când m-am mutat din școala din sat, la liceu (...) Părinții mei erau plecați la muncă peste hotare”, relatează Elena.

Aceasta a povestit cât de greu i-a fost în perioada respectivă.

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

„Atunci când am câștigat castingul pentru emisiunea de la televiziunea națională”, declară tânăra.

Regrete discrete

La această categorie Elena Mogîldea a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat

„Îmi place să mănânc enorm de mult”, spune ea. „Regret când trebuie să mă opresc să mănânc.”

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

„Eu nu întârzii. Doar la acest interviu”, se amuză ea.

În ce loc regreți că ai mers vreodată

„Regret că am mers acasă la fostul meu iubit (...) și am descoperit că mă înșală”, spune Elena.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Cheia de la mașină”, mărturisește tânăra.

Ce obiect regreți că ai pierdut

„Am pierdut un inel de la soțul meu”, dezvăluie Elena.

Ce regreți că ai cumpărat și nu era cazul să cumperi

„Foarte multe chestii. Foarte multe haine, de exemplu”, spune ea sincer.

Ce obicei de zi cu zi regreți că ai

„Uneori reacționez la impulsivitate”, dezvăluie Elena.

Ce regreți că n-ai cumpărat

„Regret că n-am cumpărat un covor”, susține tânăra actriță.

Ce regreți că ai stricat/spart din greșeală

„Aveam acasă un bibelou”, relatează ea.

Ce regreți că nu ai fost întrebată în acest interviu

„Nu regret nimic. Chiar apreciez că nu am fost întrebată unele lucuri”, râde tânăra.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Elena Mogîldea le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce iubești cel mai mult în meseria de actriță

„Că pot să-mi însușesc unele lucruri ale personajului”, răspunde Elena. „Îmi permite să fiu jucăușă.”

Care este cel mai bun sfat profesional pe care l-ai primit și pe care l-ai transmite mai departe

„Să fii sincer și adevărat în ceea ce faci. Niciodată să nu încerci să fii ceea ce nu ești”, spune ea.

Ce visai să fii când erai mică

„Cântăreață, actriță, prezentatoare”, spune ea scurt.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

„Aveam cu trupa O-Zone”, dezvăluie actrița.

Ce hobbyuri ai

„Muzica, îmi place să cânt prin casă. Croitoria...” mărturisește Elena.

Ce fobii ai

„Am o singură fobie, talasofobie, frica de adâncime”, dezvăluie tânăra.

Ce colecționezi

„Scoici”, răspunde ea.

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

„Să mă îmbrac mai decoltat”, se amuză Elena.

Ce lege ai încălcat fără să vrei

„Cred că un pic de viteză”, spune actrița.

Care este plăcerea ta vinovată

„Să mănânc ciocolate înainte să mă culc”, mărturisește Elena.

Povestește-ne despre un moment în care ți-ai depășit limitele

„Când am avut primele secvențe de sărut cu prietenul - și al meu, și al soțului -, și anume Vlad Gherman. Da, a fost o situație destul de amuzantă, dar până la urmă a trebuit s-o fac pentru că viața de actor asta înseamnă”, relatează tânăra. „Am depășit momentul de rușine.”

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Să joc un personaj negativ”, mărturisește Elena. „Îți dă libertatea de a-ți expune o nebunie.”

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Când filmam la circuit și erau acolo foarte multe mașini de curse aș fi luat o mașină de curse”, mărturisește tânăra. „De la fiecare actor câte un pic din măiestria lui.”

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.