Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 16. Cristina Ciobănașu și Carmen Ionescu mai sincere ca oricând în culisele serialului

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Cristina Ciobănașu (SIA) și Carmen Ionescu (Maria Pescaru) vin în episodul 16 din culisele serialului Lia – Soția soțului meu cu detalii neștiute.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

În episodul 16 din seria Lia - Tot ce nu se vede, telespectatorii află care sunt marile pasiuni ale celor două actrițe, cum le place să își petreacă timpul liber și ce talente neștiute au, descoperi în noul episod din seria Lia – Tot ce nu se vede.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 16. Cristina Ciobănașu (SIA) și Carmen Ionescu (Maria Pescaru) mai sincere ca oricând în culise

„Marea mea pasiunea, pe lângă actoria, este muzica”, mărturisește Cristina Ciobănașu. Aceasta are o surpriză pentru fani pe care deocamdată nu o poate împărtăși. Însă dezvăluie că este vorba despre un videoclip.

Tânăra recunoaște că de-a lungul timpului i-a fost greu să răspundă la întrebarea legată de pasiuni, deoarece nu știa ce să aleagă între muzică și actorie: „Au mers întotdeauna mână-n mână.”

Cristina spune că muzica și actoria o „hrănesc” diferit. În timp ce actoria îi dă o satisfacție și joacă, muzica o face sensibilă și vulnerabilă; o stimulează diferit.

„Îmi dau energie diferit și n-aș putea să trăiesc fără niciuna dintre ele”, adaugă ea.

Cristina Ciobănașu împărtășește cu fanii faptul că îi place să facă sport: „Mă trezesc la 5 dimineața pentru asta, uneori.”

„Îmi place să mă dau în leagăn. Îmi place să mi se gătească. Îmi place să conduc”, mai adaugă ea.

„În timpul meu liber mă duc la sală, mă duc la canto (...), îmi văd prietenii, îmi fac timp pentru iubit, îi fac timp pentru cele două familii (...), îmi mai place să călătoresc (...), îmi place fotbalul, nu e o glumă, (...) sunt foarte competitivă la jocuri, în general”, mai spune Cristina, care recunoaște că nu este un jucător foarte docil, ci din contră.

Citește și: Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 29 și 30, sezonul 2, din 7decembrie 2023. Alice și Otilia pun la cale un plan diabolic

Carmen Ionescu le dezvăluie telespectatorilor că, pe lângă actorie, sportul este una dintre pasiunile sale, dar și dansul, cântecul, desenul, înotul.

„De mic copil mi-am dorit film, mă jucam prin casă și-mi făceam eu poveștile mele (...) și, sigur, teatrul”, spune Carmen Ionescu.

Încântătoarea actriță mărturisește că baletul este o mare iubire a ei: „Plâng”, spune ea când vorbește despre cum se desfășoară ca spectator la o punere în scenă de balet.

„Nu m-au canalizat pe asta părinții”, spune ea despre îndepărtarea de balet, deși avea înclinații de mic copil.

Carmen spune că încă este foarte flexibilă, putând chiar și acum să-și pună picioarele pe după gât.

„Nu prea-mi place să gătesc”, recunoaște aceasta.

Citește și: Un nou personaj controversat vine să tulbure povestea Lia – Soţia soţului meu. „Adevărul va ieși la lumină. Sau nu!”

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.