Lia - Soția soția soțului meu, episoadele 9 și 10 din 9 februarie 2023. Petru se întoarce acasă. Alice își revine complet

În noile episoade apărute astăzi, 9 februarie 2023, Lia trece prin momente grele după ce Petru a fost împușcat. Cu toate că acesta a scăpat cu viață și este apt pentru muncă, întreaga familie Vornicu, dar și familia ei, o pune la zid pentru că el a fost împușcat. Petru se întoarce de la spital după ce a fost împușcat și viața lui revine la normal.

Lia – Soția soțului meu, episodul 9 din 9 februarie 2023. Otlia nu o mai vrea pe Lia în casă

Toată familia este răzvrătită împotriva Liei după incident, motiv pentru care Otilia vrea neapărat ca Lia să nu mai apară în casă. În momentul în care Petru revine de la spital, întreaga familie se bucură că starea lui de sănătate e una bună, însă cu toții încearcă să îl convingă să nu o mai lase pe Lia în casă.

Mai mult decât atât, Otilia care îl imploră să mai păstreze aparențele până când Alice își revine complet.

„Sper că nu ai de gând să o lași pe fata aia să locuiască în casa asta”, spune Otilia.

„Până când o să-i iei apărarea? Dacă se întâmplă iar ceva cu soția ta? Alice trebuie menajată. Te rog să-mi spui ce ai de gând să faci cu Lia”, a mai spus Otilia.

Între timp, Gabi a pus la cale un plan pentru a o ține pe Lia cât mai departe de familie.

„La poartă e unul care zice că are treabă cu Lia”, spune Gabi.

„M-am săturat de Lia. Nu mai vreau să aud de Lia”, răspunde Otilia.

„Nici dacă-ți spun că e iubitul ei?”, continuă Gabi.

„Iubitul ei? Cred că știu cum să scăpăm de Lia”, mai spune Otilia.

Lia – Soția soțului meu, episodul 10 din 9 februarie 2023. Cum decurge revederea dintre Petru și Alice

Ajuns acasă, Petru merge să o vadă pe Alice, însă, în ciuda așteptărilor lui, acesta nu îi arată afecțiune.

„Alice, mă bucur că ți-ai revenit și că ți-a revenit memoria. Sper să te simți și mai bine. Te las să te odihnești”, spune Petru.

„Petru, nu am nevoie de odihnă, am nevoie de soțul meu”, a țipat Alice.

Rămasă singură, Alice și-a amintit întregul moment din seara accidentului. Ea și-a amintit că Petru i-a spus că vrea să divorțeze. Rememorând imaginile, și-a dat seama că el nu o mai iubește și își dorește să fi murit în seara aceea.

Și Lia are parte de foarte mult zbucium. Alungată de familia Vornicu, nici cu ai ei nu se înțelege foarte bine. Unchiul ei nu mai vrea să audă de ea de când s-a descărcat arma lui Petru și nu vrea să creadă că a fost un accident.

Lia - Soția soțului meu, noul serial de la Antena 1. Care este povestea

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului va fi difuzat în fiecare joi la Antena 1. Producția semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go.

Producția aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

