Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 33 și 34, sezonul 2, din 21 decembrie 2023. Gianni își începe planul de răzbunare

În episoadele 33 și 34 din Lia - Soția soțului meu, Petru află că, de fapt, între el și Alice nu s-a întâmplat nimic, iar Gianni își începe planul de răzbunare. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 33, „O ultimă noapte”, Otilia descoperă adevărata față a fiicei sale și nu o mai acoperă, iar Petru și Lia își petrec o ultimă noapte împreună.

„Teama de necunoscut ne sabotează când vine momentul să luăm o decizie, dar oare este doar frica de un nou început sau poate fi faptul că lași în urmă tot ce ai iubit vreodată?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. „A fost cel mai bun tată din lume”

Elena îi aduce contractele Liei, însă aceasta este distrasă în timpul discuției.

„Se împlinește un an de când a murit tata și nu mă gândesc decât la asta”, îi dezvăluie tânăra.

„Te înțeleg”, îi spune Elena.

„A fost cel mai bun tată din lume (...) Dacă treci pe la Gianni (...) e pentru Carla, i-am luat asta”, spune Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. „M-ai pierdut”

„<<Pa, Otilia.>> Pe mine nici nu m-a băgat în seamă”, spune Alice, după plecare lui Petru și Robi.

„Te mai și miri sau ce?” o întreabă mama sa.

„I-ai zis ceva?” întreabă tânăra.

„Nici nu știu cu ce să încep. Mi-e și frică ce ți-ar putea face”, răspunde Otilia.

„Până acum ai fost de acord cu tot ce-am făcut, m-ai susținut și-acum am mers prea departe?” o întreabă Alice.

„Te-am susținut pentru că n-am încotro, dar nu te-nțeleg. Eu nu te mai recunosc!” spune Otilia.

„Îmi dai și mie o felie de pâine?” zice Alice. „Ușor am putut să fac toate astea, am avut de la cine să învăț. De la tine.”

„Eu am fost singurul tău aliat, dar m-ai pierdut”, mărturisește Otilia.

Femeia îi spune că este pe cont propriu, însă Alice simte că și până acum a fost la fel.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. Fabian nu a plecat la Londra

Gabi îi spune lui Pavel că a sunat-o Fabian: „Ți-ai făcut griji degeaba.” Însă tânăra crede că este ceva suspect, deoarece fratele ei s-a întors la Londra, deși îi spusese că are probleme acolo și nu are cum să se ducă.

Însă, în acest timp, El Capitan și Tică îi arată lui Petru o fotografie a lui Fabian, făcută la Gianni.

Petru își face griji pentru ceea ce ar putea însemna faptul că Gianni l-a lăsat pe fratele lui Gabi în viață, după atac.

El Capitan și Tică le cer ajutorul lui Moni și Toni pentru a afla mai multe despre Fabian de la Rusu.

„Poți să bei și tu liniștită cu Rusu, fără ca noi să facem mișto de tine”, îi spune Toni lui Moni.

Ulterior, Moni află de la Rusu că Gianni pregătește ceva „exploziv”.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. Lia își anunță familia că va pleca în Australia

Lia și Dana vin în vizită la Maria, Marcel și Sorin.

„Mi-a fost foarte dor de voi”, le spune tânăra.

„Mama mereu se roagă pentru tine”, îi spune Sorin.

„Noaptea, cu voce tare, nu pot să dorm”, completează Marcel.

„Mai întâi Lia are să vă spună ceva”, le comunică serioasă Dana.

„Ești gravidă?” întreabă Maria.

Lia îi anunță că pleacă în Australia și că va sta un an acolo: „Merg să muncesc și să stau departe de Petru.”

„Vrei să fugi”, concluzionează Marcel.

„Sunt doar amărâtă că pleci”, îi spune Maria. „O să te sprijin în alegerea ta.”

Lia o întreabă pe Maria dacă vrea să se ducă împreună la mormânt la tatăl ei. Sorin se oferă să le ducă.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. Alice rămâne singură

Andi îi spune Otiliei că a aflat că a pus la cale atacul asupra Liei.

„Andi, soru-ta are probleme foarte grave. (...) Vrei s-o leg, s-o duc la nebuni?” spune Otilia.

„Nu poți s-o mai acoperi”, spune Andi, care îi sugerează să o ducă la terapie.

Între timp, Alice merge la Răzvan pentru a-i spune să își „ia cuvintele înapoi”

„N-am de gând să mai mint”, îi spune el. „Eu nu-mi amintesc de ce m-am îndrăgostit de tine. (...) Nu te gândești că poate tu i-ai dezamăgit pe toți?”

„De ce? Că m-am trezit din comă și v-am stricat planurile?” întreabă tânăra.

„Nu încerca să ne șantajezi emoțional”, îi spune Răzvan, însă Alice îi trage o palmă.

„Să-ți fie rușine”, îi spune ea, înainte de a pleca.

„Uite că nu-mi e. Măcar atâta lucru bun am învățat de la tine”, răspunde Răzvan.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. Petru o previne pe Lia

Petru o găsește pe Lia la Maria și vrea să o pună în gardă. Acesta își face griji pentru ea.

„Gianni sigur pune ceva la cale”, adaugă el.

„Îți promit c-o să am grijă”, îi spune Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. „Pune ceva la cale”

Pavel îi spune lui Petru că a aflat că Fabian s-a întors la Londra. Însă Petru îi spune că minte, deoarece a fost văzut cu Rusu.

„Dacă Gianni l-a lăsat în libertate, înseamnă că pune ceva la cale”, spune Petru.

Pavel îi cere explicații soției sale și o pune să-l sune pe Fabian. După ce Fabian nu-i răspunde la telefon, Gabi îl sună pe Virgil pentru a-i arăta lui Pavel că nu are dreptate. Dar tânăra află că fratele ei mai mic nu s-a întors în Londra.

Pavel îi spune lui Petru ce s-a întâmplat cu Gabi. Cei doi sunt îngrijorați de ce ar putea face Gianni.

„Carla ne-a avertizat”, îi spune Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. Alice amenință că se aruncă de la balcon

„Trebuie să accepți să mergi la terapie”, îi spune Otilia lui Alice. Ea și Andi vor să o convingă să meargă la terapie. Tânăra chiar îi amenință că se va arunca de la balcon dacă nu o lasă în pace.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. „Dacă mă iubești, o să vii”

Petru o sună îngrijorat pe Lia pentru a-i spune că are motive serioase să creadă că Gianni pune ceva la cale. De asemenea, îi spune despre situația cu Fabian. Acesta ar vrea să rămână peste noapte alături de ea, pentru a o proteja, însă Lia nu este de acord.

„Ne vedem luni, la notar”, încheie Lia.

„Dar n-am zis c-o să vin”, răspunde Petru.

„Dacă mă iubești, o să vii”, îi spune ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. Carla își face griji pentru Lia

Carla încearcă să afle de la Mira ce pune Gianni la cale. Tânăra vrea să știe dacă Lia este în pericol. În cele din urmă, Mira îi spune că tatăl ei a cumpărat microfoane și camere video, însă nu o poate ajuta mai mult.

Carla o sună pe Elena și o invită pe la ea.

„Sunt conștientă că, mai devreme sau mai târziu, Gianni o să facă ceva rău. E doar o chestiune de timp”, îi mărturisește Elena lui Răzvan, după discuția cu Carla.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. Lia pleacă la Constanța

Lia, Maria și Sorin pleacă la Constanța, iar Dana merge la Marcel. Acolo se întâlnește cu Petru, care îi spune că rămână la tatăl ei, deoarece are motive să creadă că Gianni va pune o bombă.

Dana îi spune că Lia este plecată la Constanța, iar el se grăbește să plece după ea.

„Tu să-ți vezi de viața ta. Mă ocup eu de morți”, îi promte Maria Liei.

Lia rămâne singură în fața mormântului tatălui său și își descarcă sufletul: „Îți promit c-o să fiu bine!”

Daniel o surprinde pe Lia la mormântul lui Ioan. E își cere din nou iertare. tânărul a fost la mormânt la mama sa.

În drum spre mașină sunt întâmpinați de Petru.

„Iar mă urmărești?” îl întreabă Lia.

Tânăra crede că Petru caută scuze pentru a sta în preajma ei: „Te rog să stai departe.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. „Nu e povestea mea”

Elena îi dă Carlei cadoul de la Lia. Femeia vrea să afle de când sunt cele două tinere apropiate.

„E o poveste mai complicată și nu e povestea mea și nu pot să spun”, răspunde Carla.

Carla o roagă pe Elena să-i spună ce pune la cale Gianni. Tânăra își face griji pentru Lia.

Gianni le surprinde pe cele două. Elena încearcă să-l convingă că singura vinovată este Alice, nu și Petru și Lia.

„O să vă omorâți între voi”, spune Carla.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. Nae vrea să-i spună Siei tot adevărul

Nae revine la barul Siei. Acesta vrea să-i vorbească, însă tânăra nu este de acord. Nae încearcă să-i spună că nu a știut că există.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. Alice îi spune Otiliei tot ce a făcut rău: „Ești un monstru”

Alice îi povestește Otiliei despre tot ce a făcut pentru a-l ”recuceri” pe Petru. Ea o învinovățește pe Otilia pentru că nu i-a reușit planul.

„Cum ai ajuns așa?” o întreabă mama sa.

„Așa cum?” întreabă Alice.

„Ești un monstru!” spune Otilia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 33 din 21 decembrie. „Ultima noastră noapte de iubire”

„Te rog nu pleca. Rămâi, te rog. Te rog”, o imploră Petru pe Lia.

„Petru, spuneai că vrei să fiu în siguranță. Nu crezi că ar fi cel mai bine să plec?” îl întreabă ea.

„Dacă vrei să pleci, bine. Am o rugăminte, să ne petrecem noaptea asta împreună”, îi spune el. „E ultima noastră noapte de iubire și apoi semnez tot ce vrei.”

În episodul 34, „Viața nu e un basm”, Otilia îi dezvăluie lui Petru tot adevărul, iar Gianni își începe planul de răzbunare.

„Așa a început totul. Ce simplu ar fi să fie ca atunci, să trăim înc-o dragoste ca-n povești, dar viața reală nu are mereu un final fericit.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Lia și Petru își petrec noaptea împreună

„Mi-a fost foarte dor de tine”, îi mărturisește Petru.

„Și mie”, îi dezvăluie Lia.

„Te bucuri c-am venit?” o întreabă el.

„Da, mă bucur”, răspunde ea.

„Aș vrea ca noaptea asta să nu se mai termine”, continuă el.

Cei doi își reafirmă sentimentele unul pentru celălalt.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. „Fac asta pentru Carla”

„Vreau să știu unde e Rusu”, întreabă Tavi.

„Are treabă”, îi răspunde Gianni.

„Sper că n-ajunge iar la pârnaie”, spune Tavi.

„E doar intermediar”, îi spune Gianni.

„Intermediar înseamnă complice”, răspunde Tavi.

„Fac asta pentru Carla”, se justifică Gianni.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. „Am eșuat ca mamă”

„Am eșuat ca mamă”, îi spune Otilia lui Andi printre lacrimi. „O să plătim toți pentru asta. (...) E numai vina mea că ea e așa.”

Andi încearcă să o liniștească, iar Otilia îl protejează: „Du-te, trăiește-ți viața.”

Între timp, Robi o roagă pe Alice să-i citească, însă tânăra îl îl întreabă de Petru: „Până la vârsta asta n-ai învățat să citești singur?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. „Nu te-aș fi abandonat”

„Acum mult timp eu eram un alt om”, îi spune Nae Anastasiei.

El îi spune că era însurat atunci când a cunoscut-o pe mama ei: „Am avut șansa să mă întorc la soție și la copiii mei. (...) Eu nu știam că e însărcinată. (...) Nu te-aș fi abandonat.”

Nae îi spune că a făcut pușcărie 20 de ani și că în tot acest timp a primit scrisori de la mama Siei. În ultima scrisoare i-a dezvăluit că este bolnavă și l-a rugat să aibă grijă de Sia, care este fiica lui.

„Ai omorât-o?” întreabă Sia.

„M-am schimbat”, spune el.

Sia îl alungă: „Ești un criminal. (...) Nu am nevoie de un tată ca tine.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Elena îi dă un ultimatum lui Gianni

„Știu că pui la cale ceva să te răzbuni pentru ce i-au făcut Carlei. Uite, te înțeleg. E absolut îngrozitor ce i-au făcut, dar crezi că asta e soluția, să răspunzi cu violență?”, îi spune Elena lui Gianni.

„Cred c-ar fi mai bine să nu discutăm despre asta. Poate avem principii de viață diferite”, răspunde el.

„Atunci va trebui să alegi între mine și principiile tale de viață”, îi cere Elena.

„Nu-mi poți cere asta. (...) E un ultimatum?” spune el.

„Exact”, răspunde Elena.

„Tu pentru mine ești perfectă, așa cum ești. Și țin la tine. Știi cine sunt și ce fac, însă nu e de-ajuns, nu mă poți accepta așa cum sunt”, îi mărturisește Gianni.

„Atunci se pare că ai ales deja”, îi spune Elena, arătându-i ieșirea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Momente simple și banale

„Noi nu ne-am plimbat niciodată așa, pe plajă, desculți”, spune Lia.

„Îmi pare rău că nu ți-am oferit mai multe momente simple și banale”, răspunde Petru.

„N-am fost niciodată un cuplu banal, nu?” adaugă Lia. „Mi-am dorit o viață liniștită. (...) Trebuia să mai așteptăm și să nu ne căsătorim atât de repede. Poate ne-am fi cunoscut mai bine și ieșeau la iveală toate secretele.”

„Hai să zicem că mâine semnez. (...) Crezi că dacă ne vom mai întâlni, peste un an sau doi, crezi că între noi doi...”, spune Petru.

„Nu pot să-ți promit nimic”, răspunde Lia.

„Vreau să știi că ești singura persoană pe care o iubesc și am iubit-o vreodată. (...) Ești iubirea vieții mele”, mărturisește Petru.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Pavel o sărută pe Dana

„Mi-e ciudat să te știu departe”, îi spune Pavel Danei, încercând s-o convingă să nu mai stea la Lia, mai ales acum că Gianni vrea să se răzbune. „Simt că ratez așa de multe. N-aș vrea să fie la fel și când se naște copilul”, adaugă el înainte de a o săruta.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Alice ajunge la Constanța

Ema îi spune Otiliei că bănuiește că Alice a plecat la Constanța după Petru și Lia.

Între timp, Alice ajunge la Constanța și îi surpride pe Lia și Petru sărutându-se.

„Și eu care mă gândeam să vă fac o surpriză și bem o cafea”, le spune Alice, după ce-și dă seama că apariția sa nu i-a surprins pe cei doi.

„Alice, ești nebună. Ești obsedată”, îi spune Lia.

„Mereu o să stau în coasta voastră. (...) Dacă eu nu voi fi fericită, nu veți fi nici voi”, le spune ea.

„Poți să-l iei tu c-am obosit”, îi spune Lia.

„Așa tânără și așa obosită. Of”, răspunde Alice.

„Te urăsc din tot sufletul meu”, îi spune Petru lui Alice, după ce Lia pleacă.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Pavel află atrocitățile făcute de Alice

Otilia îi spune lui Pavel că Alice a mințit și că a înscenat sarcina, că nu era copilul lui Petru și că l-a drogat.

Pavel o anunță că va trebui să-i povestească lui Petru, însă Otilia îl asigură că-i va spune ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Mira este văzută cu Fabian

Mira îi dă o mare sumă de bani lui Fabian și vrea să știe ce face cu ei.

„Ce m-a rugat Gianni să fac”, îi răspunde el.

„Poți să-mi spui, suntem în aceeași echipă”, îi spune Mira.

„Dacă eram în aceeași echipă, îți spunea Gianni”, adaugă Fabian.

El Capitan și Mike îi urmăresc din mașină.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Otilia îi spune lui Petru adevărul

Lia se întoarce la Petru pentru a-și lua lucrurile. Între timp, Otilia îl sună pe Petru: „Ai mare grijă cu Alice”, îi spune ea, continuând să-i spună adevărul despre tot ce s-a întâmplat de fapt cu fiica ei.

„Nu era copilul tău, Petru”, îi mai spune ea.

„Mi-ai confirmat ce știam deja”, îi spune Petru.

Petru îi cere socoteală lui Alice: „S-a terminat. (...) Știu tot ce-ai făcut.”

Tânăra nu-și mai găsește cuvintele pentru a-i ține piept lui Petru.

„Acum o să-ți iau tot”, îi promite el.

„Eu chiar te iubesc”, îi mai strigă ea.

Petru o așteaptă pe Lia la apartament și dorește să-i spună ce a aflat.

„Nu te bucuri?” o întreabă el.

„Ce vrei să fac?” întreabă și ea. „Să renunț la planul pe care mi l-am făcut și să mă întorc la tine? Știi că Alice o să fie mereu în umbra ta.”

„O s-o decad din drepturile părintești”, spune Petru.

„Și ea o să se răzbune și-o să inventeze alte tâmpenii (...) Avem prea mulți oameni împotriva noastră”, continuă Lia. „Trebuie să plec.”

„Credeam c-o să mă ierți”, îi spune el confuz.

„Viața asta nu e un basm. Nu e vorba despre rău și bine. E lumea reală și lumea asta nu e totdeauna corectă”, spune ea. „Oricât de mult te-aș iubi, nu pot.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Nae se întoarce la Sia

Nae se întoarc la bar: „Nu pot să scap de tine, nu?” îi spune Sia.

Nae vrea ca Sia să-și cunoască familia, însă fiica sa nu este de acord.

„Ia de aici bani. Să nu te mai văd niciodată, ai înțeles?” îi mai spune ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Ema confirmă faptul că Gabi a avortat copilul, nefiind al lui Pavel

Gabi îi povestește Emei cum s-a cunoscut cu Pavel.

„Ce avem noi e real”, îi spune Gabi.

Ema vrea să afle dacă Gabi era într-adevăr însărcinată cu Pavel.

„Nu-i spune acum”, o imploră Gabi, fiind sigură că Pavel o va părăsi dacă află.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Carla îi spune Elenei că Lia este sora ei

Elena revine la Carla și cele două ies la aer în curte: „E hotărât să se răzbune, cred că doar aștepta un motiv.”

Carla vrea ca Elena s-o convingă pe Lia să plece cât mai repede, simțind că este în pericol.

„De când ești tu așa bună prietenă cu Lia?” întreabă Elena.

Carla îi mărturisește că Lia este sora ei.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 34 din 21 decembrie. Lia, Alice și Petru se pregătesc să plece din Constanța

„Să plec sau să rămân aici și să-mi pun speranța într-un final fericit? Este oare posibil pentru noi? Am vrut să cred în povești și prinți și prințese, dar Lia aceea nu mai există”, își spune Lia.

„Lasă că vezi tu, Petru”, își spune Alice.

Episodul se termină când Gianni primește un telefon și vrea să afle dacă totul este pregătit: „Să-nceapă distracția!” Atunci Alice este imobilizată de un necunoscut, după ce urcă în mașină.

„E pentru ultima oară când mai las pe cineva să intervină între noi doi. Îți jur”, îi spune Petru Liei, însă aceasta nu mai este în baie.

„Am crezut că sunt Lia Călin când nici măcar nu eram. Am crezut că sunt Lia Vornicu, dar începând de mâine nu o să mai fiu soția soțului meu. E timpul să fiu altcineva. E timpul pentru noua Lia”, își spune tânăra.

Petru îi întrerupe gândurile, însă aceasta îi spune: „Lia ta nu mai există. Ne vedem mâine la divorț.”

Despre Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lia - soția soțului meu, sezonul 2, se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Povestea care a ținut milioane de telespectatori în fața micilor ecrane a revenit cu un nou sezon din 24 august.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastă experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite. Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trioul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai uneltesc Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să își ducă până la capăt planul de răzbunare față de Petru – toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în cel de-al doilea sezon al serialului Lia – Soţia soţului meu, difuzat în fiecare joi, începând din 24 august, de la 20:30, la Antena 1.

În completarea serialului, AntenaPLAY prezintă exclusiv pentru telespectatori proiectul „Lia - Tot ce nu se vede”, o producție originală. Prin intermediul imaginilor, fanii pot vedea cum se desfășoară o zi de filmare, ce fac și ce spun actorii în pauzele dintre duble și ce presupune realizarea unui serial de succes marca DreamFilm Production.