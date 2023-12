Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 31 și 32, sezonul 2, din 14 decembrie 2023. Alice este demascată

În episoadele 31 și 32 din Lia - Soția soțului meu, Gianni află că Alice a pus la cale atacul. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

În episodul 31, „Încurcătura”, Carla ajunge la spital, după ce a fost atacată în lift.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Lia o găsește pe Carla inconștientă și plină de sânge

Lia o găsește pe Carla inconștientă și plină de sânge. Tânăra sună la salvare. Petru o însoțește la spital și încearcă să o convingă să plece înainte de a ajunge Gianni. Însă Lia nu vrea să plece până nu află vești despre starea Carlei.

Între timp, Alice îl sună pe Petru pentru a afla ce s-a întâmplat. Ea îl folosește pe Robi ca pretext.

„Nu pot să vin în seara asta că sunt cu Lia la spital”, îi răspunde Petru.

„A pățit ceva?” întreabă Alice.

„Nu, n-a pățit nimic ea. Carla, fata lui Gianni”, îi spune el.

„Adică sora Liei?” întreabă nedumerită Alice.

„Da”, confirmă Petru.

„Incredibil. E la spital cu Carla”, îi spune Alice Otiliei. „Gabi a distrus tot planul. Au atacat sora greșită”, îi spune ea.

„A eșuat tot planul. Acum trebuie să mă gândesc la altceva!” spune tânăra.

„A avut loc o neînțelegere”, îi spune Gabi fratelui său. „Ai schilodit fata greșită.”

Fabian îi închide telefonul când află că a bătut-o pe fata lui Gianni.

„Cum poți să mă iubști încă?” îl întreabă Lia pe Petru.

„Tocmai d-asta te iubesc pentru că știu cine ești”, îi răspunde el.

„Mă refer la faptul că sunt fata lui...”, însă Lia nu apucă să-și termine ideea, deoarece Gianni iese din salonul Carlei.

„Voi ce căutați aici? Ați venit la petrecere?”, îi întreabă Gianni.

„Eu am găsit-o pe Carla, mergeam la Elena”, îi răspunde Lia.

„Ce căuta acolo?” întreabă bărbatul.

„Nu știu”, îi spune Lia.

„Din cauza ta a ajuns aici?” o întreabă Gianni.

„Liniștește-te, te rog, Lia a salvat-o, da?” intervine Petru.

„Ca ce chestie?” mai întreabă bărbatul.

„Suntem prietene”, îi răspunde ea. „Ești speriat și stresat, dar Carla o să fie bine. Asta-i tot ce contează.”

Lia îl strânge de mână pe tatăl său.

Carla are coșmaruri cu ce s-a întâmplat în lift. Gianni încearcă s-o liniștească. Tânăra este speriată, iar Gianni vrea să știe ce-și aduce aminte.

„Mă duceam la Elena. Nu-mi aduc aminte nimic”, spune ea speriată.

Gianni îi spune că a fost atacată și că va afla cine a făcut-o.

Lia și Petru sunt încă la spital.

„Iartă-mă pentru cum mă comport cu tine”, îi spune Lia lui Petru. Acesteia îi este greu să fie rece cu el, văzându-l cât de frumos se comportă cu ea. „Vreau să te iert pentru ce s-a întâmplat cu Alice, dar mi-e greu, mi-e foarte greu.”

„Cred că nu realizezi cât de mult înseamnă ce-ai zis”, îi spune Petru. „Eu am răbdare și dacă mai există o șansă să mă ierți, eu sunt aici. Oricât e nevoie.”

Elena ajunge la spital și află că fiica lui Gianni are picioarele fracturate. Aceasta se simte vinovată, deoarece venea la biroul ei.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Fabian este speriat

Fabian este speriat și îi cere sfatul lui Gabi.

„O să vrea să se răzbune”, îi spune Fabian despre intențiile lui Gianni.

Fabian o amenință pe Gabi că îi va spune tot lui Pavel dacă nu-i dă bani să îi facă pe atacatori să plece din țară.

Nae le aude conversația.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Tavi vrea să-i găsească pe vinovați

„Carla este ca și fata mea”, îi spune Tavi Nadiei.

„Dacă eu te ajut pe tine, trebuie să mă ajuți și tu pe mine”, îi spune ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. „Suntem chit”

Lia intră la Carla: „Gândește-te că putea să fie mai rău”, îi spune Lia.

„Dar m-ai găsit tu. Mi-ai salvat viața”, îi răspunde Carla. „Acum suntem chit, nu?”

„Sunt sora ta. Asta fac surorile, se ajută”, îi spune Lia.

„Mai încet să nu te audă tata”, răspunde Carla.

„Indiferent de câte a făcut, se vede că te iubește mult”, îi spune Lia.

„Nu știu dacă ăsta-i neapărat un lucru bun. (...) Pentru că e irațional. Cine știe ce-o să facă”, se teme Carla.

„O să prind animalele astea și-o să le omor. (...) Și pe familiile lor”, îi spune Gianni lui Petru.

„Nu crezi că e mai important să fii alături de Carla acum?” îl întreabă Petru.

„Ăștia mi-au mutilat copilul. Îi nenorocesc”, răspunde el. „Din cauza ta mi s-a distrus viața. (...) Nu-mi da sfaturi de viață.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. „Dă-i banii”

„Tu chiar nu mă mai iubești?” o întreabă Alice pe Ema.

„Cu mine vorbești?” întreabă tânăra. „Dar ce, tu m-ai iubit vreodată?”

Otilia intervine între ele, însă fetele nu se lasă.

„Cât am crescut, tu ai fost sora mea mai mare. Erai totul pentru mine. Știi că voiam să fiu ca tine? (...) de fiecare dată mă respingeai”, îi răspunde Ema. „Spre deosebire de tine, pot să fiu și sinceră. (...) N-o să-l ai niciodată înapoi pe Petru pentru că ești o prefăcută. Nu are cum să te iubească. (...) Eu te iubesc, Alice, dar nu pot să țin cu tine.”

„Să nu fii supărată pe ea”, o roagă Otilia pe fiica sa.

„Nu știu cum faceți, dar mie trebuie să-mi dați niște bani să-i dau lui Fabian”, le întrerupe Gabi. „Ca să plece din țară.”

„Nu-i dau niciun ban pentru că n-a făcut ce-am stabilit”, răspunde Otilia.

„Dă-i banii. Să nu mai aud niciodată despre Fabian”, îi impune Alice.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Marcel vrea să-i spună adevărul despre Gabi lui Pavel

„Atunci de ce-ai luat-o de nevastă?” îl întreabă Marcel pe Pavel.

„Pentru c-o iubesc”, îi răspunde el.

„Eu am crezut că poate pentru c-a rămas gravidă”, completează Marcel.

„A contat și asta un pic, ce-i drept”, spune tânărul.

„Și Dana e însărcinată și uite c-o lași de izbeliște”, spune Marcel, însă e întrerupt de Maria.

„Vă caută Nea”, îi spune Maria lui Pavel.

Femeia își amenință bărbatul pentru a nu-i spune nimic lui Pavel.

„Copilul are un tată, doar că nu suntem împreună. Înțelege că nu mă pot baza pe Pavel. Nu vreau să mă lase când mi-e lumea mai dragă”, îi spune Dana tatălui său.

„Pavel te iubește”, îi spune el.

„Chiar dacă Pavel se desparte de Gabi, eu nu pot să fiu cu el. N-am cum să am încredere în el”, adaugă Dana.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Tavi dă de urma suspecților

Tavi face un plan cu Rusu pentru a-i prinde pe cei care au atacat-o pe Carla. Însă Nadia le arată o poză unde poate fi identificată mașina cu care au plecat atacatorii.

Tavi și Rusu îi găsesc pe atacatorii Carlei: „V-ați pus cu cine nu trebuie!”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. „Suntem prietene”

„Voiam să-ți mulțumesc c-ai venit și pentru...” îi spune Gianni Liei.

„Da, normal. Suntem prietene”, îi spune ea.

„De când?” întreabă Gianni.

„De puțin timp, dar parcă ne știm de-o viață”, spune ea.

„Probabil cineva vrea să-mi facă rău și se folosește de Carla”, spune Gianni.

„Ai grijă de Carla. Are nevoie de tine”, mai adaugă Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Nae îl avertizează pe Pavel în privința Gabrielei

Nae îi spune lui Pavel că a văzut-o pe Gabi cu Fabian și că pun ceva la cale.

„Se întâmplă ceva. Se certau (...) Să fii bine, vreau ca toți copiii mei să fie bine”, îi mai spune el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Lia se descarcă în fața lui Petru

„Mă simt ciudat, Petru, pentru că e sora mea și nu pot să fiu acolo cu ea”, se descarcă Lia.

Petru îi sugerează să-i spună adevărul lui Gianni, însă tânăra nu este de acord.

„Nu ne putem alege părinții. (...) Oamenii se pot schimba”, îi spune Petru. „Orice om merită o a doua șansă.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Pavel află ce a făcut Fabian

Gabi îi aduce banii lui Fabian.

„Nici nu vreau să știu, doar pleacă departe azi”, îi cere ea.

Pavel îi întrerupe: „Ce-ai la spate? Iar o storci de bani?”

„Am rezolvat ceva pentru ea”, îi răspunde Fabian.

Pavel vrea să afle ce s-a întâmplat, însă Gabi nu-i spune: „Te-a pus Otilia să faci ceva?” o întreabă el.

„Alice a vrut s-o schilodească pe Lia”, îi mărturisește ea.

„Cum ai putut să faci așa ceva?” întreabă el. „Dacă află Gianni ne omoară pe toți.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. „Eu o să fiu aici”

„Lia, când se întâmplă ceva grav, atunci realizezi cine ți-e alături, cine ți-e cu adevărat familie”, îi spune Petru Liei.

„Îți mulțumesc că ai fost lângă mine. Chiar apreciez”, îi răspunde ea.

„De ce să stăm departe unul de altul?” o întreabă tânărul. „Am nevoie măcar să știu dacă există speranță pentru noi doi.”

„Nu pot să-ți spun acum”, răspunde ea.

„Eu o să fiu aici”, o asigură el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Alice vrea să afle ce relație va avea cu Petru

„Noi doi încotro ne-ndreptăm?” îl întreabă Alice pe Petru. „Te-ai împăcat cu Lia?”

„Nu”, răspunde el.

„Atunci te-ntorci acasă?” întreabă ea.

„Nu”, îi spune el.

„Petru, noi doi nu mai avem nicio șansă?” continuă Alice.

„Nu, nu mai există nicio șansă pentru noi doi”, spune Petru.

„Nu vreau să uiți o secundă cât de mult te iubesc”, îi spune ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Nae bea pentru Sia

„Vreau să ne cunoaștem”, îi spune Nae Siei.

„Ești sigur?” întreabă ea. „Ori bei, ori pleci.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Gianni îi găsește pe atacatorii Carlei

„Nu știam că-i fata ta”, mărturisesc atacatorii Carlei când sunt luați la întrebări de Gianni.

Rusu îl aduce pe Fabian: „El ne-a plătit”, spun băieții.

„N-am făcut nimic”, se apără Fabian.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 31 din 14 decembrie. Elena îi aduce Liei actele pentru oferta în străinătate

Lia și Elena se întâlnesc pentru a discuta despre oferta din străinătate.

„E-n Australia”, îi spune Elena.

Episodul se termină când Pavel îi dezvăluie lui Petru că Alice l-a plătit pe fratele lui Gabi s-o bată pe Lia, însă au confundat-o cu Carla.

În episodul 32, „O iubire imposibilă”, Lia află că ea trebuia să fie în locul Carlei, iar Alice a ordonat atacul.

„Ce-ar fi dacă ne-am putea rescrie viața? Dacă am primi încă o șansă să reparăm ce-am greșit?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Alegerea Liei

„A venit momentul să aleg”, se gândește Lia la oferta primită de la Elena.

„Alegerea corectă sau alegerea de care am nevoie?” își psune ea.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Petru o confruntă pe Otilia

„Auzi, tu cât de departe crezi că poate merge Alice să mă țină lângă ea?” o întreabă Petru pe Otilia.

„Adică? (...) Te iubește, așa iubește ea cu patimă, fără limită, fără măsură. (...) Amândoi sunteți copiii mei nu pot să aleg”, spune Otilia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Gabi își face griji pentru fratele ei

„Dacă l-a prins Gianni?” își face griji Gabi pentru Fabian, care nu răspunde la telefon.

„Să-și asume consecințele”, răspunde Pavel. „eu nu vorbesc despre Alice, spun doar că mi-ar plăcea să fii mai puțin influențată de ea.” „Te au cu ceva la mână?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Gianni e dornic să se răzbune

„Ce vrei să faci cu ăia doi? Chiar vrei să-i omori? (...) Dă-le drumul. Fabian e ăla care a luat bani de la Alice”, îi spune Tavi lui Gianni.

Gianni este hotărât să îi facă pe toți să plătească.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Petru îi cere socoteală lui Alice

„Iar am ajuns aici Alice?” îi cere Petru socoteală.

Însă tânăra neagă orice acuzație.

„Știu exact ce-ai făcut”, îi spune el.

„Aia ne-a omorât nouă copilul și tu încă-i mai iei apărarea?” îi strigă Alice.

„Tu nu realizezi ce-ai făcut?” răspunde Petru.

„Foarte bine, să murim toți. Ce, vrei să rămână unu fericit și altul nefericit?” răspunde Alice.

„Lui Robi i-ar fi mult mai bine fără tine”, adaugă Petru.

„Așa cum ți-a fost și ție fără maică-ta?” întreabă Alice. „Am o soluție pentru tine: omoară-mă. Și așa asta se practică la tine-n familie. Dă cu mine de pământ și gata.”

„Spre deosebire de tine eu nu vreau moartea dușmanilor mei”, spune el.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Departe de Petru și de Gianni

Lia îi spune Danei despre planurile de a pleca în Australia.

„Chiar aș avea nevoie de asta”, îi mai spune ea.

„Ești sigură că asta vrei?” întreabă Dana.

Însă tânăra consideră că doar așa ar putea scăpa de Gianni și de Petru.

„Nu-mi vine să cred că vrei să te muți atât de departe”, îi mai spune Dana.

„Îți dai seama că și eu aș vrea să rămân”, răspunde Lia.

„Înainte să aplici, ai de gând să-i spui lui Petru, nu?” o mai întreabă Dana, după ce Elena îi aduce actele pentru viză.

„Nu înțeleg ce treabă are el”, spune Elena. „De ce să-i dea raportul.”

„Încetați, că știu ce-am de făcut”, le spune Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Petru își anunță angajații de pericol

Petru îi avertizează pe angajații de la circuit în privința a ceea ce ar putea face Gianni.

„Nu Carla trebuia să fie atacată, ci Lia și totul a fost pus la cale de Alice”, le spune el.

„Ce prost le-a confundat? Dacă stai un pic să te gândești chiar seamănă un pic” se întreabă Rică.

„Un pic mai mult”, spune Mike.

„Zici că sunt rude”, adaugă Tică.

„Sigur o să vrea să se răzbune”, spune El Capitan. „Nu pentru ea trebuie să-ți fie frică, ci pentru Alice. Ea o să pice prima.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Carla află că Alice a ordonat atacul

Gianni îi spune Carlei că Alice a ordonat să fie bătută Lia pentru a nu mai dansa niciodată, însă făptașii au confundat-o cu ea.

„Așa c-o să plătească Alice. Și-o să plătească și Petru. Și-o să plătească și Lia”, îi promite Gianni.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Lia află că ea trebuia să fie în locul Carlei

„Lia, nu ești în siguranță aici”, îi spune Petru. „Vorbesc serios, ești într-un mare pericol.”

„Petru, am mai vorbit despre asta. Nu poți să stai cu mine non-stop”, ncearcă să-l convingă ea.

„Știi ce i s-a întâmplat Carlei, de fapt, trebuia să ți se întâmple ție. Au greșit persoana”, îi dezvăluie el. „Tu trebuia să fii în spital acum.”

Petru îi spune că Alice i-a plătit pe cei care au atacat-o pe Carla.

„Alice din nou. Femeia e nebună, jur! Are ceva cu mine” spune Lia.

„E vina mea”, își asumă Petru totul.

El dorește să se ocupe de tot, dar mai ales să nu afle Gianni.

„Petru, alta e soluția”, îi spune Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Otilia află ce a făcut Alice

Răzvan ajunge acasă la Alice, iar Andi îl ia la întrebări. Otilia intervine între ei.

„Otilia, eu chiar nu vreau scandal”, îi spune Răzvan.

„Auzi, chiar era copilul tău?” îl întreabă Pavel pe Răzvan, în timp ce Otilia este la bucătărie. „Eu știu c-o iubești pe Alice, nu înțeleg de ce, dar fiecare cu treaba lui, dar nu uita că Petru e vărul tău (...) chiar ai de gând să iubești o femeie care te manipulează așa?”

„Alice nu e așa”, susține Răzvan.

„S-ar putea să fie ultima ta vizită aici. Dacă află Gianni sigur ne pune o bombă”, îi mai spune Pavel.

„Alice e bine?” întreabă Răzvan.

„Tu ești sănătos la cap?” îl întreabă Pavel.

Răzvan vrea să afle de la Otilia dacă Alice i-a plătit pe atacatorii Carlei, iar aceasta îi spune că: „Lia e vinovată că ea a pierdut sarcina.” Însă tânărul îi spune că nu este adevărat.

„A pierdut sarcina înainte”, spune el.

De asemenea, Răzvan îi povestește tot ce s-a întâmplat.

„N-o să renunțe niciodată la Petru”, spune Otilia.

Otilia o cheamă pe doctorița lui Alice pentru a afla detaliile despre sarcină.

„V-a spus până la urmă, mă mir”, spune medicul. „De fapt, eu sunt aici de frică. Fata dumneavoastră mi-a amenințat copilul dacă n-o ajut și, sinceră să fiu, nu vreau să risc (...) Dar să știți, dacă continuă, am să spun totul la Poliție.”

„N-am știut”, spune Otilia.

Medicul îi spune că poate ar fi mai bine să o vadă un psihiatru.

„E nebună?” întreabă Otilia.

„Cred că nu mai are mult”, susține medicul.

Alice le întrerupe: „Ce caută asta aici?”

„E adevărat că ai pierdut sarcina încă dinainte să te împingă Lia în piscină? De fapt, nici măcar nu te-a împins” vrea să se asigure Otilia. „Termină cu șantajul ăsta emoțional.”

„Ești mulțumită? O să plătești pentru asta”, o amenință Alice pe doctoriță.

„Au avut dreptate toți. Tu nu ești zdravănă, măi fată”, îi spune Otilia fiicei sale. „Tu nu vezi cât rău ai făcut?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Carla o avertizează pe Lia

Carla o sună pe Lia pentru a o avertiza, deoarece Gianni a început planul de răzbunare.

„Tata știe că Alice vrea să-ți facă rău”, îi mai spune ea.

„Eu vreau să plec cât mai departe”, îi spune Lia lui Petru.

Lia îi spune lui Petru de oferta primită de la Elena. Petru consideră că este bine să stea departe.

„Îmi doresc să plec”, îi spune ea.

„Eu am nevoie de tine”, îi răspunde Petru.

„Propriul meu tată vrea să mă omoare”, adaugă ea. „Și mai e și Alice. Dacă plec o să fie mai bine. O să se potolească.”

Lia consideră că cea mai bună soluție este să dispară: „Poate că nu trebuia să fiu niciodată în viața ta.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Sorin îi spune Emei secretul Gabrielei

După ce îi cere iertare că nu i-a spus că Nae a băut, Sorin îi mărturisește Emei că Gabi nu era însărcinată cu Pavel atunci când s-au căsătorit: „Și a făcut avort ca să nu se afle.”

„Gabi a pierdut sarcina”, spune Ema.

„Așa vrea ea să se știe”, susține Sorin.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Nae îi spune Siei că este tatăl ei

Nae se întoarce la Sia.

„Trebuie să vorbim despre mama ta”, îi spune el.

Acesta îi mărturisește că este tatăl ei, însă Sia îl mușcă de mână când încearcă să o mângâie.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Rezumat episodul 32 din 14 decembrie. Gianni îl folosește pe Fabian în răzbunarea sa

Gianni se va folosi de Fabian pentru a se răzbuna.

„O să mă răzbn pe toată familia Vornicu”, îi spune el lui Tavi.

Rusu îl dă afară pe Fabian, iar El Capitan și Tică le fac poze.

„Nu-mi place mutra lui. Nu miroase a bine”, spune ea.

Episodul se termină când Petru o imploră pe Lia să nu plece, însă tânăra este hotărâtă.

„Și dacă nu vii, eu tot plec”, îi spune Lia. „E singura soluție. (...) E imposibil să fim împreună. Iubirea noastră e imposibilă.”

„Te implor, nu pleca!” mai spune Petru.

Despre Lia - Soția soțului meu, sezonul 2. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lia - soția soțului meu, sezonul 2, se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Povestea care a ținut milioane de telespectatori în fața micilor ecrane a revenit cu un nou sezon din 24 august.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastă experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite. Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trioul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai uneltesc Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să își ducă până la capăt planul de răzbunare față de Petru – toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în cel de-al doilea sezon al serialului Lia – Soţia soţului meu, difuzat în fiecare joi, începând din 24 august, de la 20:30, la Antena 1.

În completarea serialului, AntenaPLAY prezintă exclusiv pentru telespectatori proiectul „Lia - Tot ce nu se vede”, o producție originală. Prin intermediul imaginilor, fanii pot vedea cum se desfășoară o zi de filmare, ce fac și ce spun actorii în pauzele dintre duble și ce presupune realizarea unui serial de succes marca DreamFilm Production.