Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 14 din sezonul 3. Mara Oprea: „Mama era singura care știa, n-am spus nimănui”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Citește și: "Delightfully Deceitful", umor palpitant și o poveste ieșită din comun. Serialul este disponibil în AntenaPLAY

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 13. Mara Oprea: „Mama era singura care știa, n-am spus nimănui până nu a apărut”

Mara Oprea, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Carla, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în episodul 14 din culisele serialului.

Mara Oprea acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Mara Oprea este mai sinceră decât oricând la această categorie.

Cum a fost prima dată când ai dat un interviu

„Când eram mică, aveam spectacol de balet și mestecam gumă”, relatează tânăra.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„Într-o reclamă la cafea”, își aduce aminte Mara. „Am fost la un casting fără să vreau.”

Care este primul job pe care l-ai avut fără legătură cu actoria

„Am fost animatoare la petreceri pentru copii”, spune tânăra actriță. „În perioada aia voiam să dau și la liceul pedagogic.”

Cum te-ai simțit când ai câștigat primii bani și ce ai făcut cu ei

„I-am câștigat din primul job pe care l-am avut”, spune ea. „Îmi făceam vânt.”

Citește și: Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 13 din sezonul 3. Vlad Gherman: „Cel mai îndrăzneț lucru a fost s-o cer pe Oana!”

Care e prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie

„La istorie”, răspunde Mara.

Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat și cum te-ai simțit

„Cred că la pian”, spune ea. „Am făcut opt ani de pian. (...) Am luat locul I cu o piesă românească. (...) Am fost foarte fericită.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„Am filmat atunci un spot și n-am simțit nimic. Stăteam acolo pe prispă și mă jucam cu păpușile...” mărturisește tânăra.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta

„La serial a fost Adela și țin minte că nu am spus nimănui, în afară de mama. Era singura care știa despre proiect. Și n-am spus la nimeni până n-a apărut pe post”, dezvăluie Mara Oprea.

„Iar la teatru (...), primul spectacol a fost de improvizație”, adaugă ea.

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

„Cred că sunt mai multe, deși mie mi-e greu să mă uit la mine după ce filmez ceva”, mărturisește tânăra actriță. „Am două secvențe din Lia și din Adela.”

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„Chiar nu știu”, spune ea. „Probabil că am mâncat creveți pentru prima dată și mi-au plăcut.”

Citește și: Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 27 și 28, sezonul 3, din 11 aprilie 2024. Alice este arestată

Regrete discrete

La această categorie Mara Oprea a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că nu ai făcut niciodată până acum

„Nu regret nimic”, răspunde Mara.

Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat

„Spanac”, spune ea.

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

„Eu, sincer, regret că întârzii oriunde aș întârzia”, dezvăluie aceasta. „Cel mai tare mi-e frică să întârzii la emisiuni care sunt în direct.”

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„O bluză”, spune ea. „A intrat la apă.”

Citește și: Serialul Lia- Soţia soţului meu a fost reînnoit pentru sezonul 4, ultimul al seriei. Vara vine cu marele deznodământ la Camera 609

Ce obiect regreți că ai pierdut

„Nu prea pierd chestii în general, sunt foarte atentă pe unde le pun”, dezvăluie tânăra.

Ce regreți că ai cumpărat și nu era cazul să cumperi

„Într-o pauză de la Lia, m-am dus la magazin să iau două covoare și, când am ajuns acasă, erau mult prea mici”, răspunde actrița.

Ce obicei de zi cu zi regreți că ai

„Că întârzii, că am programul atât de haotic”, mărturisește tânăra.

Ce regreți că ai încercat să repari singură și mai rău ai făcut

„Nu prea mai am timp de făcut reparații”, recunoaște ea. „Am parcat mașina prost undeva...”

Ce regreți că ai stricat/spart din greșeală

„Aveam un set de pahare”, relatează Mara. „Eu mă atașez de lucruri.”

Ce regreți că n-ai învățat de mică

„Regret că n-am terminat cursurile de canto”, dezvăluie ea. „Dacă nu m-aș fi făcut actriță, aș fi vrut să fiu cântăreață.”

Citește și: Trei seriale pline de mister și suspans se văd în AntenaPLAY, începând cu luna aprilie. Ce producții vor fi disponibile

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Mara Oprea le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Ce iubești cel mai mult în meseria de actriță

„Foarte multe lucruri (...), că am ocazia să mă descopăr pe mine la fiecare rol”, spune Mara.

Care este cel mai bun sfat profesional pe care l-ai primit și pe care l-ai transmite mai departe

„Ai răbdare, crezi că poți și-o să reușești”, spune ea.

Ce visai să fii când erai mică

„Eu voiam să fiu musafir”, mărturisește tânăra.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

„N-am avut”, dezvăluie actrița.

Ce hobbyuri ai

„Când am timp (...), îmi place să pictez tablouri cu numere”, răspunde ea.

Citește și: Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 12 din sezonul 3. Elena Mogîldea, dezvăluiri despre secvențele intime cu Vlad Gherman

Ce fobii ai

„Mi-e frică de albine și de viespi”, mărturisește tânăra.

Ce colecționezi

„Păpuși”, spune ea, amintindu-și de copilărie. „Pe toate le chema Ada.”

Ce lege ai încălcat fără să vrei

„Sunt foarte cuminte”, mărturisește Mara.

Povestește-ne despre un moment în care ți-ai depășit limitele

„Cred că ne depășim limitele și fără să ne dăm seama”, spune actrița.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Ce-și dorește fiecare actor: să ajungă la Hollywood”, spune ea.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

„Îmi place foarte tare casa în care stă Lia”, răspunde tânăra.

Citește și: Mai mult decât un simplu serial de crimă și mister. Thriller-ul de senzație "Parot", disponibil în AntenaPLAY

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.