Noile episoade ale ultimului sezon Lia – Soţia soţului meu, în topul preferinţelor publicului comercial feminin

Doar două săptămâni îi mai despart pe telespectatori de deznodământul ultimului sezon Lia – Soţia soţului meu, astfel că aceştia au urmărit în număr mare momentele pline de suspans din cele mai noi episoade ale proiectului.

Serialul ce poartă semnătura Ruxandra Ion şi este produs de Dream Film Production a fost prima opţiune de vizionare la nivelul publicului feminin comercial din mediul urban. Peste 1.2 milioane de telespectatori au urmărit, la nivel naţional, aseară, cele mai noi episoade ale proiectului.

Astfel, conform Kantar Media, cele mai noi episoade Lia – Soţia soţului meu, difuzate aseară ȋn intervalul 20.29 – 23.12 au condus clasamentul audienţelor la nivelul publicului comercial feminin urban cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, cu 6.9 puncte de rating şi 22.7% cota de piaţă, în vreme ce poziţia secundă avea 6.1 puncte de rating şi 20% cota de piaţă. În minutul de aur, 20.55, peste 1.2 milioane de telespectatori la nivel naţional urmăreau Lia – Soţia soţului meu.

Cele mai noi episoade din Lia – Soția soțului meu i-au ţinut pe telespectatori cu sufletul la gură

Cele mai noi episoade din Lia – Soția soțului meu i-au ţinut pe telespectatori cu sufletul la gură în încercarea disperată a lui Petru (Ștefan Floroaica) de a o găsi pe Lia (Ana Bodea). „Nu pot fără ea. Simt că nu are niciun sens fără ea. Dacă pățește ceva, nu știu daca o să mai fiu eu” . Vestea că sarcina Liei se află în afara oricărui pericol îi confirmă lui Petru faptul că soția sa nu avea nicio intenție de a-și face rău, ci doar a fost răpită.

„Eu cred ca Alice i-a făcut ceva Liei, dar nu am nicio dovadă și mai face și pe victima”, mărturisește Petru familiei sale. De cealaltă parte, Alice (Ioana Blaj) susține că nu are nimic de a face cu dispariția Liei „Știu că adevărul doare și pentru mine a fost dificil să accept că nu mai iubești, dar totuși am făcut-o. Poate a venit momentul să accepți că Lia este prea sensibilă pentru lumea asta sau poate prea instabilă ca să-ți fie ție soție”. În tot acest timp, Lia trece prin momente grele, are halucinații și este amenințată cu pistolul de Alice să se arunce de pe clădire. Cu ajutorul lui Gabi (Doinița Oancea) și a fratelui său, Fabian (Shahbazimoghadam Mohammad Jawad), Petru află unde este ținută Lia captivă și o salvează chiar într-un moment decisiv. Dacă va reuşi Petru să dovedească faptul că Alice este cu adevărat vinovată pentru răpirea Liei sau soția lui Petru și-a imaginat tot, telespectatorii vor putea afla diseară de la 20.30, la Antena 1.

