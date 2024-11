Ștefan Floroaica, dezvăluire înduiosătoare înainte de finalul poveștii Lia. A făcut public un moment copleșitor din culise

Înainte de finalul serialului Lia - Soția soțului meu, Ștefan Floroaica a povestit un moment emoționant din spatele camerelor de filmat. Imaginile din arhiva personală a protagonistului, care nu au mai fost văzute până acum.

Înainte de difuzarea ultimului episod al poveștii Lia - Soția soțului meu, Ștefan Floroiaca a publicat un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Serialul care a marcat debutul lui actoricesc are un loc special în inima protagonistului, însă un alt detaliu l-a făcut să se simtă copleșit. Personajul principal din serialul de la Antena 1 a povestit un moment din spatele camerelor de filmat, care l-a emoționat profund.

Ce a publicat Ștefan Floroaica, protagonistul din Lia - Soția soțului meu, în mediul online înainte de finalul serialului

Înainte de încheierea poveștii Lia, Ștefan Floroaica a publicat un mesaj înduioșător în mediul online. Actorul a dezvăluit că dintre toți colegii de platou, cel mai greu i-a fost să își ia la revedere de la Andrei Vociu. Micuțul l-a interpretat pe Robi, fiul lui Petru, în serialul de la Antena 1, timp de doi ani și între ei s-a creat o legătură puternică.

Astfel, bărbatul a povestit cum a decurs momentul din culise, în care au fost nevoiți să își ia la revedere.

„Când am terminat filmările pentru @lia_antena1, cred ca cel mai greu mi-a fost să-mi iau la revedere de la Andrei, nu știu de ce. I-am propus să ne plimbăm puțin și în timp ce îmi căutam cuvintele, el, foarte senin, mi-a luat-o înainte și mi-a mulțumit ca am avut răbdare cu el, ca l-am ajutat și mi-a spus ca o să-i fie dor de mine, dar ca știe ca ne vom mai întâlni. Am avut o pauză în care mi-am dat seama ca a gestionat mult mai bărbătește momentul decât eram în stare eu atunci. Pe noi ne mai puteți vedea doar astăzi și mâine, de la 20:30, iar apoi ne vom lua rămas bun. Să vedem cum vom gestiona momentul atunci.

Mesajul a fost însoțit și de o imagine de la filmări în care cei doi se îmbrățișează. „Multumesc din suflet pentru tot”, a reacționat și tânărul actor în comentarii.

De asemenea, la Insta Story, Ștefan Floroiaca a publicat o mulțime de alte fotografii cu colegii din platou din timpul filmărilor și din culise. Acesta a mărturisit că de-a lungul acestei perioade, s-au creat multe legături de prietenie.

„Gata, sper ca n-am omis pe nimeni. In timp ce mă uitam prin poze mi s-a făcut dor de oamenii cu care am fặcut echipa. Mi-au plăcut mult acești 2 ani și asta datorită lor. Cu Petru va mai puteti vedea doar in aceasta seara de la 20:30 asa ca nu ratati ultimul episod din Lia”, a mai transmis acesta.

Actorii din Lia - Soția sotului meu au văzut împreună, în avans, ultimele episoade ale serialului. Imaginile emoționante

Ștefan Floroaica a participat alături de ceilalți colegi din serialul de la Antena 1 la vizionarea ultimelor două episoade din Lia - Soția soțului meu.

Protagonistul și cele două soții, alături de colegii de platou, au marcat cum se cuvine încheierea serialului după patru sezoane. Ei au cântat „La mulți ani!” și nu a lipsit nici tortul spectaculos

La party a fost prezentă și producătoarea serialului, Ruxandra Ion care a ținut să le transmită și un mesaj actorilor.

„Felicitări pentru serialul care a mers nu foarte bine, excepțional. Sunt foarte fericită de ce ați făcut. Eu vă iubesc pe toți și o să ne mai vedem în viața asta”

Imaginile emoționante cu actorii din Lia - Soția soțului meu au fost publicate pe contul de Instagram al serialului.

„În seara asta ne-am reunit ca să vedem împreună MARELE FINAL al serialului Lia Sotia sotului meu! Abia așteptam sa vedem și noi cum a ieșit, desigur, să urmărim împreună și joi și vineri la Antena 1”.