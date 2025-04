În ediția 12 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 2 aprilie 2025, chef Richard Abou Zaki a oferit cuțitul de aur. Andy Van de Gucht a reușit să-l convingă pe jurat că locul său este în competiția show-ului culinar. Așadar, concurentul a fost trimis direct în echipa lui.

Andy a fost o adevărată surpriză pentru chefi în ediția 12 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 2 aprilie 2025. Tânărul a pășit în platoul show-ului culinar cu o rețetă proprie pe care a realizat-o pentru un restaurant italienesc.

Desert de sfeclă roșie cu brânză de capră și mere a fost apreciat de către cei patru jurați. Mai mult, chef Richard Abou Zaki nu a stat prea mult pe gânduri și i-a oferit cuțitul de aur. Concurentul a acceptat imediat propunerea acestuia.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, Andy ascunde în adâncul sufletului său o mare durere despre care și-a făcut curaj să vorbească și la televizor. Acesta și-a pierdut două persoane dragi: tatăl și bunica.

Cine este Andy Van de Gucht, cuțitul de aur al lui Chef Richard Abou Zaki de la Chefi la cuțite sezonul 15. Ce experiență are în bucătărie

Cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki a trecut prin momente dificile în 2018, atunci când tatăl său a murit într-un accident de motocicletă. De altfel, acesta a suferit mult atunci când bunica lui s-a stins din viață. Avea o legătură foarte specială cu femeia care l-a învățat să vorbească românește.

Andy s-a născut în Belgia, acolo unde mama lui a decis să se mute după ce și-a cunoscut alesul inimii. Încă de la vârstă de 16 ani, concurentul și-a arătat pasiunea pentru bucătărie. Acesta a urmat cursurile unei școli de bucătari, iar mai apoi a făcut practică în restaurante cu stele Michelin.

Cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki are o experiență de aproximativ 10 ani în restaurante cu stele Michelin, iar în prezent face mâncare pentru Casa Regală din Belgia.

„Sunt chef în Belgia la un restaurant care face mâncare pentru Casa Regală. Chiar sunt pasionat din bucătărie și am o experiență de câțiva ani în restaurante cu stele Michelin. Astăzi mă susține mama mea și noul ei soț pentru că, din păcate, tatăl meu a decedat în 2018 într-un accident de motocicletă. Tata era belgian. Română am învățat cu bunica, ea a fost ca a doua mea mamă. Sper că bunica mea este încă cu mine și mă vede de acolo de sus.

Ca să ajung în punctul ăsta am sacrificat multe, am muncit multe. Prietenii mei se distrau, iar eu munceam. Mi-am sacrificat adolescența, dar nu-mi pare rău deloc, fără sacrificii nu ajungi nicăieri. Am fost înnebunit după bucătărie atunci când am descoperit-o, mă trezeam și adormeam cu gândul la gătit.”, a povestit tânărul în vârstă de 29 de ani.

De asemenea, visul concurentului este să se întoarcă în România, iar chef Richard Abou Zaki s-a decis să-i ofere această șansă. Cuțitul de aur l-a făcut să devină mai ambițios ca niciodată, iar cel mai mare țel al său este să câștige show-ul culinar.

