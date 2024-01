Cupa Ligii Portugaliei Final Four e exclusiv în AntenaPLAY | Program

Cupa Ligii Portugaliei Final Four se va desfăşura în perioada 23-27 ianuarie, exclusiv în AntenaPLAY. Benfica, Sporting, Braga şi Estoril sunt cele patru echipe care vor lupta pentru trofeu.

Estoril este marea surpriză a competiţiei, după ce a câştigat Grupa D, din care a mai făcut parte şi FC Porto, marea absenţă din Final Four. Estoril s-a impus cu 3-1 în faţa „Dragonilor” şi şi-a asigurat biletele pentru Final Four. Cupa Ligii Portugaliei Final Four e exclusiv în AntenaPLAY.

Braga – Sporting şi Benfica – Estoril sunt cele două semifinale care se vor disputa pe teren neutru, la Leiria. Câştigătoarele celor două partide vor lupta apoi cu trofeul pe masă, potrivit AS.ro.

Programul complet al Cupei Ligii Portugaliei Final Four

Semifinale

Braga – Sporting (marţi, 23 ianuarie, 21:45)

Benfica – Estoril (miercuri, 24 ianuarie, 21:45)

Finala

Braga – Sporting vs Benfica – Estoril (duminică, 27 ianuarie, 21:45)

Benfica, de 7 ori câştigătoare a Cupei Ligii Portugaliei

Cupa Ligii Portugaliei a fost înfiinţată în 2007, iar Benfica este echipa care a câştigat trofeul în cele mai multe rânduri (7). Porto este campioana de anul trecut, care însă nu îşi va putea apăra trofeul în Final Four.

Sporting şi-a trecut şi ea în palmares de patru ori trofeul, pierzând alte trei finale. Braga (2), Setubal (1) şi Moreirense (1) sunt celelalte echipe care au mai câştigat competiţia.

