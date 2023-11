"Forgive me, God", serialul de acțiune pe care trebuie să-l vezi toamna aceasta. Producția e deja disponibilă în AntenaPLAY

Paz Vega este protagonista celui mai anticipat serial al toamnei, în AntenaPLAY. Celebra actriță de origine spaniolă joacă alături de Stany Coppet și Jesus Castro în "Forgive me, God", și aduce publicului în prim plan o poveste despre droguri, dragoste și dileme existențiale.

Din 1 noiembrie, AntenaPLAY prezintă publicului din România serialul "Forgive me, God", cunoscut in Spania sub numele original "Perdoname, Senor"