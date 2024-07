Iuliana Pepene şi Nicolai Tand au ajuns în Belgia, unde se bucură live de experienţa Formula 1

Antrenamentele Marelui Premiu al Belgiei se văd live exclusiv pe AntenaPLAY, calificările sunt ȋn direct la Antena 3 CNN şi pe AntenaPLAY, sâmbătă, de la ora 16.45, iar cursa de duminică este în direct la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, de la ora 15:45.

Weekendul acesta, Formula 1 revine pe Antena 1 cu Marele Premiu al Belgiei, ultimul dinaintea pauzei de vară din calendarul competiţional.

Antrenamentele Marelui Premiu al Belgiei se văd live exclusiv pe AntenaPLAY, calificările sunt ȋn direct la Antena 3 CNN şi pe AntenaPLAY, sâmbătă, de la ora 16.45, iar cursa de duminică este în direct la Antena 1 şi pe AntenaPLAY, de la ora 15:45.

Iuliana Pepene şi Nicolai Tand au ajuns deja în Belgia şi se bucură din plin de experienţa circuitului spaniol.

„Mă bucur foarte tare că am ocazia să văd live cursa de Formula 1 de pe circuitul Spa-Francorchamps. Am fost surprins că un sătuc cam cât Rozavlea mea din Maramureş are ditamai pista, una apropiată de perfecţiune, cum îi spun cunoscătorii. Vestea bună e că anul ăsta se face şi la noi în Rozavlea o pistă de biciclete.

Lăsând gluma la o parte, experienţa trăită live aici e una extraordinară, iar de asta mi-am dat seama încă de azi dimineaţă când, imediat după ce mi-am luat pass-ul, primul care mi-a ieşit în cale a fost chiar George Russel, pilotul de la Mercedes! Abia aştept să văd ce mai urmează!”, a declarat chef Nicolai Tand.

