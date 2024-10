Ceva nou în fiecare zi. Octombrie vine cu emoții intense și adrenalină la maxim în AntenaPLAY.

În octombrie aventura continuă în Asia Express, competiția devine tot mai grea și continuă să captiveze telespectatorii cu provocările sale spectaculoase și momentele de neuitat. Pe lângă aceasta, adrenalina crește și mai mult cu Formula 1, unde fiecare cursă este o adevărată demonstrație de viteză și strategie. În plus, aducem pe ecrane un nou serial plin de emoție și pasiune – Iubire cu parfum de lavandă, o poveste ce promite să cucerească inimile publicului.

Noutățile lunii octombrie în AntenaPLAY

Pregătește-te pentru o lună plină de premiere, surprize și experiențe captivante, doar în AntenaPLAY!

Asia Express – Drumul Zeilor a devenit un fenomen al divertismentului, aducând în prim-plan aventurile palpitante ale concurenților care își testează limitele într-o competiție unică. În paralel, abonații AntenaPLAY pot urmări Podcastito, interviuri exclusive cu participanții, în care aceștia împărtășesc experiențele lor din timpul emisiunii, povești din culise și momente memorabile.

În octombrie, AntenaPLAY aduce filme captivante. Undercover Wedding Crashers aduce o comedie plină de umor și situații neprevăzute, perfectă pentru o seară relaxantă. The Kovak Box este un thriller intrigant plin de mister, care te va ține cu sufletul la gură. Fanii horror-ului vor fi încântați de The Curse of the Handsome Man, care promite să ofere momente de spaimă și suspans. Nu în ultimul rând, Joe, cu Nicholas Cage în rolul principal, prezintă o poveste emoționantă despre răscumpărare și prietenie, aducând în prim-plan un personaj complex și captivant.

Luna aceasta, au premiera în AntenaPLAY și două seriale care explorează teme de identitate și mister. Our Kind of People ne introduce în lumea fascinantă a comunității afro-americane de elită din Martha's Vineyard, unde ambiția, tradiția și secretele de familie se împletesc într-o poveste plină de intensitate. În contrast, Hidden Assets ne poartă într-o călătorie prin lumea spionajului, unde un polițist irlandez descoperă o rețea internațională de crime și corupție, punându-și astfel viața în pericol.

Fanii serialelor au parte în continuare de noi episoade din serialele urmărite. Untold Stories revine cu noi episoade, dezvăluind secrete și momente neașteptate din viețile personajelor. De asemenea, Little Big Heart ne va aduce în continuare povești emoționante despre dragoste și legături familiale, în timp ce Love in Contract va explora complexitatea relațiilor moderne. În

plus, Starting Over continuă cu povestea și oportunitățile pe care le întâmpină personajele sale. Nu ratați aceste continuări pline de emoție și surprize!

Pe 31 octombrie, în AntenaPLAY poți urmări marea premiera a celui mai nou serial romanesc:

Iubire cu parfum de lavandă. Un serial care promite să îmbine romantismul cu frumusețea naturală a peisajelor rurale. Povestea urmărește viața a două suflete rătăcite care se întâlnesc în mijlocul unui câmp plin de lavandă, unde iubirea înflorește în cele mai neașteptate momente. Cu o intrigă captivantă și personaje memorabile, serialul explorează teme precum pasiunea, tradiția și dorința de a găsi fericirea adevărată. Pregătește-te pentru o călătorie emoționantă, plină de momente magice și aromă de lavandă!

Ai sport în AntenaPLAY

Luna octombrie e plină de evenimente sportive în AntenaPLAY. Lituania - România, în Nations League, două Mari Premii de Formula 1, un turneu spectaculos de tenis de masă, dar şi lupta dintre Cristiano Ronaldo şi Florinel Coman pentru supremaţia din Liga Campionilor Asiei vor putea fi urmărite live pe canalele dedicate.

Mircea Lucescu îşi continuă drumul spre World Cup în AntenaPLAY. Lituania - România se va disputa pe 15 octombrie şi tricolorii au nevoie de încă o victorie pentru a face încă un pas spre barajul pentru World Cup 2026.

Florinel Coman şi Cristiano Ronaldo joacă în Liga Campionilor Asiei

Liga Campionilor Asiei propune încă două etape din grupă, pe 1-2 şi 21-23 octombrie. Florinel Coman şi Cristiano Ronaldo se află printre protagonişti, iar AntenaPLAY va transmite meciurile lui Al-Gharafa şi Al-Nassr, dar şi ale celorlalte echipe care se duelează în cea mai importantă competiţie inter-cluburi din Asia.

Începând din luna octombrie, în AntenaPLAY poţi urmări şi AFC Women`s Champions League, competiţie ce va avea programate cele trei runde din faza grupelor pe 3, 6, 9 şi 12 octombrie.

AEK - PAOK, duelul ultimelor două campioane din Grecia

Răzvan Lucescu continuă lupta pentru un nou titlu în Superliga Greciei. În luna octombrie, vor avea loc trei etape. Pe 20 octombrie, se va disputa derby-ul ultimelor două campioane din competiţia elenă, AEK - PAOK.

Liga Portugal propune două etape în luna octombrie, iar meciurile vor fi live în AntenaPLAY. Sporting, Porto şi Benfica îşi continuă duelul pentru titlu.

Două Mari Premii de Formula 1

Spectacolul din Formula 1 continuă şi în octombrie vei avea parte în AntenaPLAY de Marele Premiu al Statelor Unite (18-20 octombrie), dar şi de Marele Premiu al Mexicului (25-27 octombrie).

Tenis de masă la nivel înalt

Tenisul de masă continuă să aibă un loc aparte în AntenaPLAY. WTT Champions Montpellier se va desfăşura în perioada 22-27 octombrie, iar în Franţa se vor afla unii dintre cei mai buni jucători ai lumii.

Longines Global Champions Tour continuă în AntenaPLAY cu etapa de la Rabat, ce se va desfăşura în perioada 18-20 octombrie.

Fanii de FIGHT se pot delecta cu două gale ce vor avea loc pe 12 octombrie.

