Alexia Eram este pasinată de fashion. Iată unde ajung hainele pe care nu le mai poartă.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Alexia Eram este pasionată de lumea modei. Aceasta a lansat recent și un brand de haine. Asta înseamnă că se și adună multe articole vestimentare la ea în dulap.

Citește și: Ce a dezvăluit Mario Fresh despre relația cu Alexia Eram la 5 luni de la despărțire. "Am crescut împreună și..."

Alexia Eram își donează hainele. Unde ajung obiectele vestimentare de care nu mai are nevoie: „O mașină întreagă de cutii”

Alexia este foarte atentă la ținutele sale, alegând mereu piese vestimentare care să transmită mesajul dorit. Vestimentația aleasă pentru Săptămâna Modei de la Milano a întors toate capetele. Aceasta a vorbit în cadrul unui interviu și despre timpul - nu doar banii - investit în pregătirea ținutelor pentru evenimente.

Articolul continuă după reclamă

„Când trebuie să mă pregătesc să ies din casă, nu știu să spun cât îmi ia ca și timp să-mi pregătesc ținuta. Depinde de situație. Câteodată n-am niciun chef și-mi pun un blug pe mine și un tricou și câteodată îmi ia două ore. Dar pentru evenimente de obicei ne pregătim cam cu câteva zile înainte sau cu câteva ore înainte. Ca să fim siguri că avem o ținută care să corespundă cu evenimentul la care urmează să merg”, a declarat Alexia.

Citește și: Alexia Eram a făcut dezvăluiri emoționante despre copilăria ei. Ce a povestit cu lacrimi în ochi: „Mi-am dat seama...”

Această pasiune însă îi și aglomerează dulapul cu tot felul de articole vestimentare. Potrivit unei surse, concurenta America Express își sortează hainele în perioada sărbătorilor, iar ce nu mai poartă sau nu îi mai sunt pe plac ajung în cutiile pentru donații.

Alexia Eram duce periodic cutii întregi de haine la case de copii. De asemenea, ca multe dintre doamne și domnișoare, Alexia se atașează de haine și mai păstează în câte un sertar articole vestimentare pe care știe cu siguranță că nu le va mai purta.

„Hainele pe care nu le mai port, unele, le donez. Chiar acum câteva luni am fost la o casă de copii și am donat multe cutii, foarte multe cutii de haine. O mașină întreagă de cutii, pe care cei de acolo le-au împărțit la mai multe case, ca să fie toată lumea fericită. De obicei fac asta de Crăciun, în perioada sărbătorilor, obișnuiesc să fac asta.

Citește și: Imagini incendiare cu Alexia Eram în Dubai. A renunțat la hainele groase și a purtat un costum de baie minuscul

Și câteodată, sincer, unele haine pe care nu le mai port, le mai țin acolo în dulap. Mă atașez emoțional de haine. Zic că o țin acolo poate revine moda sau că nu pot să o dau pentru că am purtat-o acolo și îmi amintește de ceva. De asta nu mai am loc în dulap”, a declarat ea.

Alexia recunoaște că nu este atât de organizată cu hainele pe cât și-ar dori. Deși apelează și la ajutor extern, tânăra precizează că i-ar plăcea să aibă timpul necesar pentru a-și aranja lucrurile, însă faptul că este mereu pe grabă și programul extrem de încărcat este oglindit în modul în care arată în cea mai mare parte a timpului dulapul său sau camera.

„Din camera mea lipsește organizarea. Este un haos, o ordine dezorganizată, să zic așa, pentru că nu prea stau pe acasă. Totul este aruncat, dar după aia când am așa o zi… înnebunesc și încep să strâng. Vine o doamnă și mă mai ajută, sigur, dar nu vine în fiecare zi.

Citește și: Alexia Eram a împodobit bradul. Ce alegere inedită a făcut. Nu a trecut neobservată de internauți: „Ce ornamente...”

Dar da, mă ajută pentru că fără ea nu știu ce aș face… Dacă aș avea timp, mie chiar îmi place câteodată să îmi aranjez lucrurile. Dar pentru că fac atât de multe chestii în timpul zilei, când ajung acasă, vreau să mă trântesc în pat”, precizează Alexia Eram.

Aventura din America Express și-a spus cuvântul și în rutina zilnică a tinerei. Aceasta a mărturisit că a renunțat la fondul de ten, pe care acum îl folosește doar la evenimente speciale sau la ședințe foto profesionale.

„Fără make-up ies din casă în fiecare zi. Eu, de doi ani nu mă mai dau cu fond de ten, ca să știți, doar la evenimente și shootinguri. De când am fost în America Express am învățat un truc cu stickul de contouring și am văzut că își face treaba și așa îmi las și tenul să respire.

Citește și: Alexia Eram, escapadă romantică alături de noul iubit. Unde și-au petrecut prima vacanță împreună

Pentru că oricum aproape zilnic mă machiez profesional pentru că am filmări și evenimente. Dar când nu am nimic, îmi dau doar cu un stick de contouring și un concealer, stickul de sprâncene, și am plecat din casă”, a mărturisit ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cât despre silueta sa, Alexia spune că ține o dietă riguroasă în timpul săptămânii, deși își dă frâu liber în weekend. Tânăra este foarte serioasă în ceea ce înseamnă sportul, dar și tratamentele de remodelare corporală și cele faciale.

„Am intrat la dietă pentru că în ultima perioadă am cam mâncat ce am vrut. Am pus așa câteva kilograme, dar de fericire.

Încerc să mănânc echilibrat, de obicei în timpul săptămânii mănânc foarte strict, foarte sănătos, și în weekend îmi dau liber, să zic așa. Fac foarte mult sport, când am timp mai fac și tratamente de remodelare corporală. Și o dată pe lună fac un tratament facial”, spune ea.

Citește și: Chefi la cuțite, 20 noiembrie 2024. Cine a câștigat prima bombă cu amulete din sezonul 14. Alexia și Aris Eram au dat verdictul

Această dietă se va prelungi și de sărbători, concurenta America Express menționând faptul că va participa la tradiționalul egg hunt alături de familie, însă nu va gusta din preparatele de Paște.

„Nu știu încă ce fac de Paște, habar n-am. Cel mai probabil o să fiu alături de familia mea și o să facem probabil un egg hunt cum facem în fiecare an. Ne căutăm ouă de ciocolată.

Nu cred că voi mânca preparate de Paște pentru că aș vrea să mă țin de dietă până în mai, măcar”, a declarat Alexia.

Citește și: Cu cine face Alexia Eram sărbătorile, după despărțirea de Mario Fresh. Primele declarații după ce a fost surprinsă cu un alt tânăr

În plan personal, Alexia Eram este cât se poate de bine, alegând să se concentreze pe proiectele în care este implicată și pe brandul pe care l-a lansat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Pe plan personal sunt bine, nu mă vezi? Ți se pare că nu sunt bine? Sunt bine. În rest, am lansat brandul meu, acum câteva luni, acum mă concentrez să fie cât mai frumos. Să continui proiectele mele în social media și, cine știe, poate să avem și alte proiecte și internațional. Doamne ajută!” declară ea.