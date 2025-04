Cum arată acum puștiul-minune din serialul "Al 7-lea cer". E bărbat în toată firea și a recunoscut că are doi copii

David Gallagher este de nerecunoscut! Actorul a devenit tată pentru a doua oară, în secret, spre sfârșitul anului trecut.

Fostul copil-minune și-a început cariera în lumea divertismentului la doar doi ani și a devenit cunoscut datorită rolului din serialul de succes "7th Heaven".

David Gallagher a surprins pe toată lumea cu cea mai recentă apariție. Acesta a dezvăluit că a devenit tată pentru a doua oară, în secret, spre finalul anului trecut.

Actorul și-a început cariera în divertisment la doar doi ani. A devenit cunoscut odată cu rolul din serialul de succes 7th Heaven, difuzat timp de 11 sezoane, între 1996 și 2007.

Fostul model, ajuns acum la 40 de ani, are un look diferit față de anii tinereții. Este deja tatăl unei fetițe de șapte ani, pe nume Lily. În weekend, a postat o fotografie în care apare în „modul de tătic”, cu mâinile pline, urcând scările alături de fiica lui cea mare și bebelușul aflat în cărucior.

Actorul ținea căruciorul cu o mână, fetița în brațe, o geantă pe umăr și câteva plase de cumpărături în cealaltă mână. În descrierea postării, el a scris cu umor: „Când tata nu are răbdare să aștepte liftul... #papamode”.

David Gallagher a confirmat recent că este tatăl a doi copii

Mulți dintre fani s-au grăbit să comenteze, întrebându-l dacă are, cumva, doi copii acum. A doua zi, el a confirmat că este, într-adevăr, tatăl a două fetițe, postând o fotografie adorabilă alături de cea mică.

„Nu știam că voi nu știați! Iată o poză recentă cu mine și fetița mea, Fern. S-a născut în decembrie”, a scris el, alături de hashtag-urile „#girldad” și „#papamode”.

Gallagher, care este co-prezentatorul podcastului "Catching Up with the Camdens" alături de fostele sale colege din "7th Heaven", Beverley Mitchell și Mackenzie Rosman, l-a interpretat pe Simon Camden în serialul de succes.

Gallagher s-a retras din actorie pentru a se dedica vieții de familie

Anul trecut, el a povestit pentru The Sun că s-a retras din actorie pentru a se dedica creșterii fiicei sale, Lily. „Sunt tată full-time”, a spus el în timpul reuniunii cu mai mulți foști colegi de platou la evenimentul 90s Con din Connecticut.

„Îmi petrec majoritatea timpului cu fetița mea de șase ani”, a afirmat David. Gallagher a menționat că preferă să-și țină viața privată departe de ochii lumii și că postează foarte rar pe rețelele sociale.

„Dar mi-a plăcut să vin aici, să mai interacționez cu lumea, să-i revăd pe toți și să văd cât de entuziasmați sunt – e ceva plăcut. E foarte flatant”, a spus el.

Gallagher a vorbit puțin și despre familia lui, dezvăluind că mama lui Lily este bucătar. „Fetița mea e un mic monstru cu atitudine”, a glumit actorul. „Știe că lucrez în televiziune și film, dar mereu îmi fac griji că, fiind copil, o să înceapă să vadă asta ca pe ceva foarte important”.

„Vreau să ajungă să înțeleagă singură, atunci când va fi suficient de mare”. "Al 7-lea cer" a fost difuzat timp de 11 sezoane pe postul The WB, între 1996 și 2007, notează Daily Mail.