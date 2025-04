X Factor, 6 aprilie 2025. Ce categorii vor pregăti jurații în sezonul 11. Ce concurenți au urcat pe scenă în ediția a unsprezecea

Delia, Puya, Ștefan Bănică și Marius Moga au parte de un moment plin de suspans în ediția 11 din sezonul 11 X Factor. Jurații vor afla ce categorii vor pregăti. Iată ce concurenți au urcat pe scenă de data aceasta.

​În ediția a unsprezecea a emisiunii X Factor, difuzată pe 6 aprilie 2025, scena a fost luată cu asalt de o diversitate de talente remarcabile. Diferiți concurenți, veniți din toate colțurile țării și chiar din străinătate, au adus în fața juraților momente electrizante.

De la artiști cu timbre vocale unice, care au interpretat piese celebre, până la trupe care au creat un adevărat spectacol, fiecare moment a fost de neuitat. Cu povești de viață emoționante și o pasiune arzătoare pentru muzică, acești cântăreți au demonstrat că X Factor este locul unde dorințele devin realitate, iar talentul este apreciat la adevărata lui valoare.

Ce concurenți au urcat pe scenă în ediția a unsprezecea din sezonul 11 X Factor, de pe 6 aprilie 2025

Prima concurentă care a urcat pe scena sezonului 11 X Factor în cea de-a unsprezecea ediție de pe 6 aprilie 2025 a fost Ana-Maria Macovei. Aceasta a venit din Mangalia pentru a-i impresiona pe jurați cu o melodie plină de energie.

Mai mult, tânăra le-a dezvăluit acestora că a fost colegă cu INNA la același profesor de canto, iar în viața de zi cu zi este cadru medical. Ana-Maria Macovei are și o afacere de succes cu care se mândrește: un restaurant.

Pentru a le demonstra celor patru jurați că locul ei este în competiția show-ului, concurenta a cântat piesa „Ain`t Nobody”.

„Mie îmi place treaba asta! Vocea ta sună ca în anii `80”, a spus Delia.

„Pe mine nu m-a convins astăzi, nu au fost note acolo!”, a mai adăugat Marius Moga.

Ana-Maria Macovei a primit 3 x Da și un NU din partea lui Marius Moga.

Marin Andrei este mecanic și șofer de camion, însă a fost întotdeauna pasionat de muzică. Deși nu a vrut să vină la X Factor, soția a fost cea care l-a încurajat, spunându-i că are voce.

Concurentul le-a cântat juraților piesa „Cose della vita”. Momentul său a stârnit o mulțime de reacții în platoul show-ului.

„Am să spun eu primul, nu ai atins notele acolo unde trebuia, frazele sunt prea scurte, sunt multe imperfecțiuni în interpretarea ta, dar tu poți să mergi înainte pentru că muzica este un balsam pentru sufletul tău!”, a spus Ștefan Bănică.

„Felicitări pentru curaj!”, i-a mai dezvăluit Delia.

Marin Andrei a primit o mulțime de mesaje de încurajare de la jurați, chiar dacă nu a reușit să treacă în etapa următoare a concursului.

Bianca Dan se numără printre concurenții care au reușit să impresioneze jurații cu timbrul vocal. Aceasta a interpretat într-un mod excepțional melodia „Caught out in the rain”, motiv pentru care a obținut 3 x DA.

Marius Moga a recunoscut-o imediat pe tânără. Pe lângă faptul că are o voce spectaculoasă, aceasta scrie și piese.

Momentul său a stârnit o avalanșă de aplauze. Jurații au fost impresionați de emoția pe care a transmis-o, dar și de stilul de cântat al tinerei: „Mi-a plăcut mult! Eram obișnuit cu un timbru, iar acum...”.

„A fost un pic cam mult din punctul meu de vedere!”, a mai zis Puya.

Roberto Schirlibuși vine din Hunedoara, are 21 de ani și este student. A fost pasionat dintotdeauna de muzică, iar acum s-a înscris la X Factor sezonul 11 pentru a-și încerca norocul. În cele din urmă, tânărul i-a convins pe jurați că locul său este în competiția show-ului.

Concurentul a cântat piesa „Leapșa” și a primit 3 x DA.

„Foarte tare, nu mă așteptam la asta! Bine! Nu părea că o să se întâmple asta”, a spus Delia despre momentul tânărului.

Raluca Vermeșan are 38 de ani, este actriță și locuiește în Arad. Chiar dacă și-a iubit enorm profesia, concurenta a renunțat la cariera în teatru pentru a-și construi o familie. Aceasta nu regretă nici măcar o secundă alegerea făcută.

„Am fost pasionată dintotdeauna de muzică, am participat la două musicaluri în București”, a povestit aceasta despre interacțiunea ei cu muzica.

Concurenta a cântat „Amor estival / Luță”, iar jurații au ascultat cu mare atenție cum sună timbrul său vocal. Mai mult, Ștefan Bănică a ținut să scoată în evidență faptul că melodia a fost interpretată de regretata Stela Popescu.

Din păcate, Raluca Vermeșan a primit 3 x NU.

Un alt concurent care nu a reușit să treacă în etapa următoare a competiției X Factor sezonul 11 este Mădălin Sîrbu. Acesta a venit cu piesa „Hot Blood” pe scenă, însă nu a reușit să-i convingă pe jurați că are factorul X.

„Muzica mă ajută să fac pace cu demonii mei din interior. Este terapie pentru mine!”, a dezvăluit concurentul.

Așadar, tânărul a primit 3 x NU, însă cei patru de la masa juriului l-au încurajat și l-au felicitat pentru energia pozitivă pe care a emanat-o: „E clar că lucrul ăsta îl faci la nivel de pasiune, dar nu știu cât de pregătit ești de concurenții care trec în etapa următoare.”

Delia Stana a făcut un show de zile mari pe scena X Factor cu melodia „Tattooed heart”. La vârsta de 16 ani, adolescenta a reușit să genereze o avalanșă de aplauze din partea publicului.

Concurenta a reușit să-i cucerească pe jurați cu vocea ei încă de la primele versuri. Delia a fost impresionată de timbrul său vocal, în timp ce Ștefan Bănică a fost surprins de apariția ei inocentă.

„Foarte frumos! Ai cântat ca un profesionist, părerea mea. Felicitări!”, a dezvăluit Puya la finalul momentului.

„Cu cântatul m-ai cucerit la notele alea de la început! Nu a fost perfect, dar a fost bine! Are potențial!”, i-a spus Ștefan Bănică.

Adolescenta a primit 4 x DA.

Bianca Bercescu​ a venit la X Factor pentru a se bucura din nou de sentimentul pe care îl avea în copilărie atunci când participa la concursuri și festivaluri. Concurenta a decis să riște în ediția 11 a sezonului 11 cu piesa „În lipsa mea”.

Încă de când a pășit pe scenă, tânăra a reușit să transmită o emoție pură. Ștefan Bănică a fost impresionat de vocea și apariția concurentei.

„Ai fost și foarte isteață, că ți-ai ales bine piesa asta!”, a mărturisit Delia.

„Interesant, mi s-a părut îndrăzneală!”, a completat Marius Moga.

Concurenta a obținut 3 x DA.

Adrian Petronius Vasilică este din București și are 30 de ani. În viața de zi cu zi este jurist, însă este pasionat de muzică. Acesta a fost încurajat de iubita lui să vină la X Factor, care l-a și înscris la emisiune.

În ediția 11 a sezonului 11, concurentul a cântat piesa „Fly me to the moon”. Delia l-a felicitat pentru mișcările scenice, dar și pentru curaj.

Ana-Maria Baltag Diaconu a moștenit de la tatăl său pasiunea și dragostea pentru muzică. Adolescenta a copleșit pe toată lumea cu vocea sa și cu povestea de viață emoționantă. Se pare că aceasta și-a pierdut tatăl la o vârstă fragedă.

„Și în momentul de față îmi doresc să mai am parte de o secundă alături de el, să îi spun cât îl iubesc și să știe că l-am apreciat foarte mult. Simțeam nevoia să mă ia în brațe și să spună că este mândru de mine. (...) Nu îmi vedeam viața fără prezența lui.”, a povestit adolescenta cu lacrimi pe față.

Concurenta a decis să vină la X Factor cu piesa ei de suflet, care îi amintește de tatăl ei: „Mama”, melodia scrisă de Ștefan Bănică pentru mama lui. Momentul ei a primit 3 x DA.

Magda Suciu își găsește alinarea în muzică, iar visul său cel mai mare este să ajute oamenii prin talentul său: „Eu am venit aici să fiu reală!”.

Tânăra i-a uluit pe jurați cu momentul și gingășia sa încă din primele secunde. Aceasta a cântat piesa „For your love” într-un mod unic și a primit 4 x DA. Delia, Ștefan Bănică, Puya și Marius Moga au ascultat cu mare atenție vocea acesteia, iar mai apoi i-au dat verdictul final.

George Rotaru se numără printre concurenții care au obținut 3 x DA din partea juraților în ediția 11 din sezonul 11 X Factor. Tânărul a stârnit hohote de râs încă de când și-a făcut apariția pe scenă, însă ce a urmat i-a impresionat pe jurați.

Concurentul a interpretat piesa „River”. Acesta s-a descurcat de minune, motiv pentru care aplauzele nu au întârziat să apară. Deși a rămas fără mamă de la o vârstă fragedă, George și-a păstrat zâmbetul pe chip.

„Ți-am simțit emoția din cântat! Mie mi-a plăcut, mi se pare că ai un timbru foarte frumos pe care știi să-l stăpânești!”, i-a spus Delia.

Trupa Meyn a primit 2 x DA și 2 x NU de la jurați. Ștefan Bănică, Delia, Marius Moga și Puya nu au fost cuceriți de momentul bandului, care a interpretat piesa „Ți-am promis” într-un mod diferit.

„Cântarea nu prea s-a legat! A fost un pic anemic, fălsuț pe alocuri”, a dezvăluit unul dintre jurați.

„Eu mi-am dat seama că nu a fost chimie!”, a completat Puya.

Darius Bejenaru a făcut furori cu vocea sa în ediția 11 din sezonul 11 X Factor, de pe 6 aprilie 2025. Tânărul locuiește în Londra, însă părinții săi sunt români. Mai mult, acesta a început să facă muzică de la vârsta de 5 ani.

Pe lângă timbrul vocal deosebit, concurentul i-a cucerit pe jurați și cu abilitățile sale de a cânta la pian. Mai mult, acesta i-a convins că ar putea avea factorul X, fapt pentru care a primit 4 x DA după ce a interpretat piesa „Creep”.

„Mi se pare fantastic cum la 16 ani poți să stăpânești atât de bine instrumentul și vocea!”, a zis Delia.

„Ai cântat bine!”, a adăugat Ștefan Bănică.

Trupa Othello a luat pe toată lumea prin surprindere cu un moment spectaculos. Membrii brandului au cântat melodia „Suntem peste tot împreună” și au reușit să obțină de la jurați 4 x DA.

„Simt că mai vreau! Îmi era dor să aud oameni care cântă atât de bine la instrumente! A fost un moment foarte plăcut. Aș fi vrut să dansez, dar n-am cu cine aici!”, a mărturisit Delia.

„Eu zic că e sezonul trupelor anul acesta!”, a dezvăluit Ștefan Bănică.

Alisia Sere a venit de la Oradea pentru a se bucura de experiența X Factor. Aceasta a fost însoțită de membrii familiei, care au fost extrem de emoționați până când tânăra a apărut în fața juraților.

Concurenta a cântat piesa „Valerie” și a primit 3 x DA.

„Ești specială, mie mi-a plăcut ce am văzut și ce am auzit!”, a spus Ștefan Bănică.

„Mie mi s-a părut puțin forțat! Pe mine nu m-a convins!”, a dezvăluit și Puya.

Ce categorii vor pregăti jurații în sezonul 11 din X Factor

În ediția 11 din sezonul 11 X Factor, de pe 6 aprilie 2025, jurații au descoperit categoria de concurenți de care se vor ocupa. Aceștia au așteptat cu nerăbdare momentul decisiv.

Așadar, Ștefan Bănică va avea concurenții cu vârsta de peste 24 de ani mixt, în timp ce Marius Moga va avea băieți cu vârsta de până în 24 de ani în sezonul 11 X Factor. Delia a primit exact ceea ce își dorea, fetele cu vârstă de până în 24 de ani. Astfel, Puya va lucra cu trupele.

Fiecare jurat trebuie să aleagă doar 10 concurenți care să meargă în categoria lui.

X Factor se vede în fiecare duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.