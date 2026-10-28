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Saw, filmul horror care a costat 1,2 milioane de dolari și a încasat peste 100 de milioane. Cum a devenit un fenomen mondial

Saw, filmul horror care a transformat 1,2 milioane de dolari în încasări de peste 100 de milioane. Povestea francizei și filmele disponibile pe AntenaPLAY.

Autor: Patrisia Bratan
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 16:01 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 16:22
Cum a ajuns filmul Saw să aibă un succes colosal | Facebook
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Lansat în 2004, cu un buget de doar 1,2 milioane de dolari, „Saw” a ajuns unul dintre cele mai cunoscute titluri din cinematografia horror. Povestea lui Jigsaw, personajul care își provoacă victimele să treacă prin încercări extreme, a stat la baza unei francize de succes, care a continuat să atragă publicul timp de peste două decenii.

Cum a ajuns Saw un fenomen mondial

Puține filme horror au reușit să obțină un succes atât de mare pornind de la o investiție modestă. Lansat în 2004, primul „Saw” a fost regizat de James Wan, după un scenariu scris de acesta împreună cu Leigh Whannell. Producția a avut un buget estimat la 1,2 milioane de dolari, însă rezultatele din cinematografe au depășit cu mult așteptările inițiale.

Potrivit datelor publicate de Box Office Mojo și The Numbers, filmul a acumulat aproximativ 104 milioane de dolari la nivel mondial, incluzând relansările în cinematografe.

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Cu alte cuvinte, încasările brute au ajuns la un nivel de aproximativ 87 de ori mai mare decât bugetul de producție. Acest raport nu reprezintă profitul net al filmului, deoarece nu include toate cheltuielile de distribuție, promovare și alte costuri.

Succesul peliculei a deschis drumul unei serii care a devenit rapid cunoscută în întreaga lume. Până în 2023, franciza ajunsese la zece filme lansate, iar povestea lui Jigsaw continua să atragă noi generații de spectatori.

Povestea care a captivat publicul

Acțiunea primului film începe într-o baie abandonată, unde doi bărbați se trezesc în condiții misterioase. Fără să știe cum au ajuns acolo, aceștia descoperă că fac parte dintr-un joc periculos și că trebuie să găsească o cale de a scăpa, potrivit Box Office Mojo și AntenaPLAY.

În spatele încercărilor se află John Kramer, cunoscut sub numele de Jigsaw. Spre deosebire de alți antagoniști din filmele horror, acesta își justifică acțiunile prin convingerea că oamenii trebuie să înțeleagă valoarea vieții. Metodele sale sunt însă extreme, iar victimele sunt puse în fața unor alegeri dificile, în care timpul și propriile decizii pot face diferența dintre viață și moarte.

Personajul a devenit emblematic și datorită interpretării actorului Tobin Bell. Capcanele elaborate, tensiunea psihologică și răsturnările neașteptate de situație au contribuit la identitatea seriei și au transformat „Saw” într-un titlu recognoscibil chiar și pentru cei care nu sunt pasionați de filme horror.

Un detaliu interesant despre lansare

Deși a devenit cunoscut în întreaga lume, „Saw” a fost realizat într-un timp foarte scurt. Filmările au durat aproximativ 18 zile, iar producția a avut la dispoziție resurse limitate. Cu toate acestea, echipa a reușit să construiască o poveste care a atras atenția publicului și a transformat un proiect cu buget redus într-un succes comercial.

Filmul a fost prezentat la Festivalul de Film Sundance în ianuarie 2004, înainte de lansarea în cinematografele americane, pe 29 octombrie, chiar înainte de Halloween. Momentul ales a contribuit la asocierea producției cu una dintre cele mai populare sărbători dedicate filmelor de groază.

Potrivit datelor publicate de Box Office Mojo, pelicula a obținut aproximativ 18,3 milioane de dolari în primul weekend de la lansarea în America de Nord. Pe 31 octombrie 2004, chiar de Halloween, „Saw” a ajuns pe primul loc în clasamentul zilnic al încasărilor din cinematografele nord-americane.

Cât de mare a devenit franciza Saw

Succesul primului film a fost urmat de lansarea mai multor continuări, fiecare dezvoltând universul creat în jurul lui Jigsaw. Între 2004 și 2023, au apărut zece filme în seria principală, ultimul dintre acestea fiind „Saw X”, lansat în 2023.

Printre cele mai cunoscute producții se numără „Saw II”, „Saw III”, „Saw IV”, „Jigsaw” și „Saw X”. De-a lungul timpului, filmele au adus personaje noi, au dezvoltat povestea lui John Kramer și au introdus alte încercări în care personajele sunt obligate să lupte pentru supraviețuire

Potrivit datelor centralizate de The Numbers, filmele francizei au generat împreună încasări de peste un miliard de dolari la nivel mondial. Rezultatul confirmă succesul comercial al seriei, care a continuat să atragă spectatori chiar și după apariția mai multor continuări.

Un alt detaliu interesant este legat de „Saw III”, lansat în 2006. Producția figurează în Guinness World Records pentru încasările obținute de un film de Halloween. Până la 31 octombrie 2006, pelicula acumulase 33,6 milioane de dolari pe piața americană, performanță consemnată de organizația care monitorizează recordurile mondiale. Acesta este un record istoric și nu înseamnă că filmul este în prezent cel mai vizionat titlu horror.

Unde pot fi urmărite filmele Saw de Halloween

Pentru cei care vor să intre în atmosfera de Halloween cu povești pline de suspans, AntenaPLAY a pregătit canalul tematic Halloween NonStop, disponibil 24 de ore din 24, șapte zile din șapte.

Potrivit informațiilor publicate de www.sales.antenagroup.ro, selecția include mai multe filme din universul „Saw”, printre care „Saw”, „Saw II”, „Saw III”, „Saw IV”, „Saw V”, „Jigsaw: Moștenirea” și „Saw X”. Astfel, abonații pot redescoperi unele dintre cele mai cunoscute momente ale francizei sau pot urmări filmele pe care nu au apucat să le vadă.

Oferta nu se limitează la producțiile cu Jigsaw. Printre titlurile anunțate se numără și „The Substance”, cu Demi Moore, și „Love Lies Bleeding”, cu Kristen Stewart. De asemenea, platforma include producții românești precum „Etiologia unei crime” și „Cazul Samca”.

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