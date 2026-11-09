Vrei să vezi AntenaPLAY la liber? Îți arătăm cum! Urmărește show-urile preferate, timp de 7 zile, doar cu cont

Descoperă cum poți să vezi AntenaPLAY fără abonament, folosind doar contul de utilizator. Află ce surprize te așteaptă!

Vești excelente pentru iubitorii de divertisment! AntenaPLAY deschide porțile spectacolului pentru toți românii. Ai nevoie doar de un cont pe platformă. Iată cum poți profita de Zilele Ecranelor Deschise!

Cum poți vedea AntenaPLAY fără abonament

Vrei să urmărești cele mai îndrăgite emisiuni de la Antena 1, dar și producții disponibile exclusiv online? Acum ai ocazia să descoperi universul AntenaPLAY fără să plătești un abonament.

În perioada 9–15 noiembrie 2026, platforma organizează campania Zilele Ecranelor Deschise, prin care utilizatorii au acces liber la conținut premium.

Articolul continuă după reclamă

Tot ce trebuie să faci este să intri pe AntenaPLAY și să te autentifici în contul tău. Dacă nu ai deja unul, îți poți crea un cont pentru a beneficia de campanie in perioada mentionata.

Asia Express, Insula Iubirii și Chefi la cuțite, la liber pe AntenaPLAY

Săptămâna 9–15 noiembrie aduce unele dintre cele mai așteptate momente ale sezonului. Fanii Asia Express – Drumul Mătăsii pot urmări etapa finală a competiției, în perioada 9–11 noiembrie, când se va decide cine câștigă marele premiu. Joi, telespectatorii au parte de un nou episod din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, iar vineri continuă experiența Insula Iubirii, cu noi momente intense și răsturnări de situație. Duminică, 15 noiembrie, este programată premiera noului sezon Chefi la cuțite, una dintre cele mai urmărite competiții culinare din România.

Toate aceste producții pot fi urmărite pe AntenaPLAY în perioada în care platforma oferă acces gratuit, în condițiile campaniei.

Imagini nedifuzate la televizor și conținut exclusiv

Zilele Ecranelor Deschise reprezintă și ocazia perfectă pentru a descoperi producțiile disponibile exclusiv pe AntenaPLAY.

Fanii Insula Iubirii pot explora conținut suplimentar din universul emisiunii, precum:

• Insula Iubirii: Parodia, o perspectivă diferită asupra fenomenului TV;

• Bonfire Integral, pentru cei care vor să urmărească mai mult din confruntările de la ceremonii;

• Insula+, cu imagini care nu au fost difuzate la televizor.

Nici fanii Asia Express nu sunt uitați. Aceștia pot urmări Cu gura plină în Asia Express, un format special care aduce în prim-plan experiențele concurenților.

Competiții sportive, canale TV LIVE și conținut pentru toate gusturile

AntenaPLAY nu înseamnă doar emisiuni și seriale. În perioada campaniei, utilizatorii pot descoperi și oferta de canale TV LIVE, canale tematice și competiții sportive internaționale. Printre transmisiunile programate se numără meciuri din NBA, liga profesionistă de baschet din America de Nord, și NHL, competiția nord-americană de hochei pe gheață.

Pe 12 noiembrie, de la ora 19:00, este programată partida NHL dintre Carolina Hurricanes și Seattle Kraken, iar pe 14 noiembrie, de la ora 20:00, cele două echipe se întâlnesc din nou.

Duminică, 15 noiembrie, de la ora 20:00, este programat și meciul NBA dintre Indiana Pacers și Philadelphia 76ers.

Până când poți urmări AntenaPLAY fără abonament

Campania Zilele Ecranelor Deschise este valabilă între 9 și 15 noiembrie 2026, inclusiv. În acest interval, utilizatorii autentificați pot descoperi conținutul premium al platformei fără abonament, conform condițiilor campaniei.

De 13 ani, AntenaPLAY aduce spectacolul mai aproape de români, oriunde s-ar afla și indiferent de ecranul pe care aleg să urmărească producțiile preferate.

AntenaPLAY. Aici se uită românii!