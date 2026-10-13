După debutul recent în calendarul oficial Milano Fashion Week, Bucureştiul redevine punctul central al proiectului, reunind, în perioada 13-17 octombrie 2026, designer români şi internaționali din Italia, Ucraina, Republica Moldova, Polonia şi Kazakhstan, alături de profesioniști ai industriei, artiști și comunitatea creativă, într-un program desfășurat în mai multe spații ale orașului.

Şi în acest an, Antena este partener strategic Bucharest Fashion Week şi va continua să aducă în prim-plan identitatea creativă a designerilor români. Telespectatorii vor putea urmări intervențiile live susținute de către Diana Bart la Antena Stars, de miercuri până vineri, de la 14.00 şi de la 16.00, în vreme ce Raluca Preda se va afla în culise, aducându-le interviuri cu profesionişti ai industriei şi artişti. Cele mai aşteptate momente ale ediției, prezentările de modă, sunt disponibile live în AntenaPLAY, doar cu cont creat în platformă.

Antena continuă parteneriatul strategic media cu Bucharest Fashion Week, în cadrul ediției din perioada 13-17 octombrie 2026

Podiumul rămâne nucleul ediției, însă sezonul SS’27 aduce o serie de direcții noi: integrarea artei și performance-ului în prezentările de pe Main Stage, inaugurarea Fashion Art Division, prima prezență a unui brand de menswear în calendarul MBBFW, noi formate dedicate wellness-ului și dialogului profesional, precum și o componentă digitală extinsă prin aplicația oficială Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week. Aplicația reunește programul, invitațiile digitale, informațiile despre evenimente și o hartă care facilitează navigarea între spațiile Fashion Week.

Cea de-a patra ediție Bucharest Fashion Week începe pe 13 octombrie cu „Design in Dialogue”, o conferință care explorează relația dintre modă și disciplinele creative care o influențează, de la artă și arhitectură la educație, teatru, film, muzică și design. Conversațiile le aduc împreună pe Amalia Săftoiu, Mara Popa, Alexandra Șipa, Doina Levintza și Alina Lazariu, fiecare oferind o perspectivă asupra influențelor și colaborărilor care îi modelează practica creativă. Programul continuă cu Fashion Talks, un format care aduce la aceeași masă profesioniști internaționali ai industriilor creative. Printre speakeri se numără reprezentanți ai Ambasadei Italiei în România și ai Italian Trade Agency (ICE), parteneri instituționali ai Fashion Week, alături de Carlo Capasa (Președinte Camera Nazionale della Moda Italiana), Scott Lipinski (CEO Berlin Fashion Week și Președinte al Consiliului de Administrație al European Fashion Alliance), Massimiliano Giornetti (Director Polimoda) și Catrinel Marlon (model, actriță și regizoare), într-o conversație despre industria modei, impactul acesteia asupra culturii și economiei, precum și contextul internațional în care operează astăzi.

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Această ediție va include și o prezență specială a Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, într-un moment care aduce muzica clasică într-un dialog neașteptat cu moda contemporană, amplificând direcția interdisciplinară a sezonului. De asemenea, un traseu urban va propune descoperirea oraşului prin alergare, iar ‘Discover Longevity’, alături de Laura Coman și Dr. Ioana Drăgan, va aduce o conversație dedicată longevității și modului în care alegerile cotidiene pot susține starea de bine pe termen lung.

Agenda Bucharest Fashion Week include o serie de evenimente speciale, care vor fi surprinse de Antena Stars şi AntenaPLAY, oferindu-le celor de acasă acces direct la culisele evenimentului care aduce Bucureștiul mai aproape de scena globală a modei.