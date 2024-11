Filmele lunii noiembrie în AntenaPLAY. Cu ce producții captivante se pot delecta abonații

În AntenaPLAY sunt disponibile trei filme noi în luna noiembrie. Abonații au parte și de comedie, dar și de dramă. Tot ce vrei e să dai PLAY!

În luna noiembrie sunt disponibile 3 noi filme în AntenaPLAY. Abonații se pot delecta cu producții faimoase și captivante.

Filmele disponibile de la 1 noiembrie în AntenaPLAY sunt:

Everyone Says I Love You

Mistrust

The Year of Fury

Ce filme te așteaptă să le vizionezi în luna noiembrie, în AntenaPLAY

Iată ce producții poți viziona în AntenaPLAY luna aceasta:

Everyone Says I Love You

Dacă vrei să râzi și iubești muzica, AntenaPLAY îți propune un film care cu siguranță îți va aduce zâmbetul pe buze. Everyone Says I Love You este un film american care îmbină comedia romantică cu musicalul. Filmul produs în 1996 a fost scris și regizat de Woody Allan. Din distribuție fac parte actori de top.

În rolurile principale sunt Alan Alda, Allen, Drew Barrymore, Lukas Haas, Goldie Hawn, Gaby Hoffmann, Natasha Lyonne, Edward Norton, Natalie Portman, Julia Roberts, Tim Roth și David Ogden Stiers.

Povestea filmului spune așa: D.J. (Natasha Lyonne), fiica bogaților din Manhattan, Joe (Woody Allen) și Steffi (Goldie Hawn), trebuie să se confrunte cu familia extinsă, după divorțul părinților ei. În timp ce Skylar (Drew Barrymore), sora ei vitregă, se pregătește de nunta cu Holden (Edward Norton), Joe merge pe urmele frumoasei Von (Julia Roberts) în Europa. Intră în AntenaPLAY și destinde-te cu musicalul „Everyone Says I Love You”. Filmul Everyone Says I Love You e disponibil AICI.

Mistrust

Dacă îți plac drama și romantismul în această combinație, în AntenaPLAY găsești filmul perfect în luna noiembrie! Mistrust este un film lansat în 2018 și regizat de Shane Stanley. Actorii principali sunt Jane Seymour și Parker Stevenson.

Pe scurt, povestea acestui film încadrat în genul Dramă, Romance, spune așa: Fericită, frumoasă și independentă, Veronica (Jane Seymour) nu vrea să se implice într-o relație serioasă și preferă aventurile. Totuși, există o persoană care o cunoaște cel mai bine și o poate face să renunțe la zidul ce-i înconjoară inima - cel mai bun prieten al ei, Brandon (Parker Stevenson). Intră în AntenaPLAY și afă povestea incitantă a personajului principal! Filmul Mistrust e disponibil AICI.

The Year of Fury

Pentru pasionații de evenimente istorice, AntenaPLAY propune drama The Year of Fury. Lansat în 2020 și regizat de Rafa Russo, filmul îi are în distribuție pe Alberto Ammann, Joaquín Furriel, Daniel Grao, Martina Gusman, Sara Sálamo și Maribel Verdú.

Povestea filmului este plasată în anul 1972, când în Ungaria se instaurează dictatura. Diego (Alberto Ammann) și Leonardo (Joaquín Furriel), doi scriitori ai unei emisiuni de comedie TV, se luptă să-și mențină integritatea, sub presiunea pe care o primesc, pentru a renunța la satirele politice împotriva armatei. Intră în AntenaPLAY și vezi prin ce trec cei doi scriitori. Filmul The Year of Fury e disponibil AICI.

