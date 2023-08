Serialul de suspans pe care trebuie să-l vezi vara asta. Dispariții misterioase și scene de acțiune deosebite, doar în AntenaPLAY

Indiferent dacă ești pasionat de puzzle-uri și vrei să încerci să ghicești soluțiile înainte ca detectivii să le dezvăluie, sau pur și simplu îți place să te pierzi într-o poveste plină de intrigă, "Desaparecidos" te va cuceri. Serialul este disponibil din luna august în AntenaPLAY.

"Desaparecidos" - o echipă de polițiști specializați în cazuri de dispariții inexplicabile. Fiecare episod îi provoacă pe acești eroi să pătrundă în mințile infractorilor, să analizeze indicii înspăimântătoare și să descopere adevărul tulburător din spatele fiecărui caz.

Fie că este vorba despre persoane dispărute fără urmă, indicii criptice lăsate în urmă sau conspirații întunecate, acești polițiști dedicați își riscă totul pentru a aduce lumină în tenebrele fiecărei povestiri.

"Desaparecidos" îi prezintă pe actorii Michelle Calvó, Juan Echanove, Maxi Iglesias, Amanda Ríos, Chani Martín și Elvira Mínguez în rolurile principale.

Michelle Calvó este recunoscută pentru "Amar en tiempos revueltos", "Yo quisiera" și "Secretos de Estado". Juan Echanove a apărut anterior în mini-seria "El Cid" și în "Cuéntame cómo pasó". Chani Martín a jucat în "Labirintul lui Pan", "Just Before Christ" sau "Sky Rojo".

Poate cel mai cunoscut membru al distribuției serialului "Dissapeared" este Maxi Iglesias. Acesta și-a început cariera în 2005, în "Hospital Central", apoi a continuat cu "Cuéntame cómo pasó" și "Amar en tiempos revueltos". Faima internațională a dobândit-o datorită prestațiilor din "Física o química", "Valeria", "Dueños del Paraíso", "Velvet" și "Toy Boy".

Desaparecidos, cel mai nou serial spaniol disponibil integral în AntenaPLAY

Povestea începe cu sosirea personajului interpretat de Michelle Calvó, Sonia Ledesma, în unitatea coordonată de Santiago Abad (Juan Echanove). Însăși protagonisa a suferit în urma dispariției unei persoane dragi, așa că își transformă noul loc de muncă într-o a doua familie.

Primul sezon al serialului "Desaparecidos" este disponibil integral în AntenaPLAY din 7 august, iar începând cu 21 august, în fiecare zi de luni, va fi disponibil câte un nou episod din sezonul al doilea.

