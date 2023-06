Cel mai anticipat thriller al verii se vede în România. Serialul i-a ținut pe fanii k-dramas în suspans până la final

"The Road: The Tragedy of One" este un thriller dramatic care explorează viața aparent perfectă a oamenilor bogați și puternici dintr-un complex rezidențial de lux numit "Royal the Hill". Serialul este plin de intrigi, secrete și tragedii care se întrepătrund în acest mediu elitist.

Povestea serialului "The Road: The Tragedy of One", disponibil în AntenaPLAY

Povestea se concentrează pe incidentul șocant al morții unui copil în complexul rezidențial. În timp ce autoritățile încearcă să ascundă adevărul despre cumplitul eveniment, familiile bogate și influente din comunitate încep să se implice într-un joc periculos de putere și manipulare pentru a-și proteja propriile interese.

Serialul explorează lumea coruptă și întunecată din spatele aparențelor strălucitoare ale celor bogați și puternici. Intriga se adâncește odată cu dezvăluirea secretelor întunecate ale personajelor și cu revelațiile șocante legate de moartea copilului.

"The Road: The Tragedy of One" oferă o perspectivă asupra inegalității sociale și a modului în care puterea și banii pot distruge vieți și relații. Este un serial captivant, cu o poveste complexă și personaje bine dezvoltate, care abordează teme profunde și confruntări emoționale.

Vedetele serialului "The Road: The Tragedy of One", disponibil în AntenaPLAY

Serialul "The Road: The Tragedy of One" prezintă o serie de personaje complexe și intrigante. Protagonistul, Baek Soo-Hyun (interpretat de Ji Jin-Hee) este un prezentator popular și respectat. Cei din jur îl percep ca pe un jurnalist cu convingeri puternice, iar când spune ceva în fața camerei, telespectatorii iau cuvintele drept adevăr. Cu toate acestea, Baek Soo-Hyun are o altă latură, mai rece. Când își dorește ceva, obține acel lucru indiferent de consecințe. El este căsătorit cu Seo Eun-Soo (Yoon Se-Ah).

Seo Eun-Soo este fiica președintelui Jegang Group și este căsătorită cu prezentatorul Baek Soo-Hyun. Tatăl ei este suficient de puternic încât să exercite o influență puternică în lumea politică și economică, în timp ce ea a cultivat o latură boemă, activând ca artistă în miniatură populară. Acordă prioritate familiei, dar se confruntă cu o mare tragedie.

Viețile celor doi se interseactează cu alte personaje complexe, care intervin și complică misterul morții copilului din complexul "Royal Hill".

"The Road: The Tragedy of One" este un serial sud-coreean din 2021 regizat de Kim No-won cu Ji Jin-hee, Yoon Se-ah, Kim Hye în rolurile principale. Bazat pe cartea lui Rintaro Norizuki, serialul spune povestea unei tragedii, a dorințelor urâte, a secretelor și a vinovăției locuitorilor din „Royal the Hill”, locul unde trăiesc elitele înaltei societăți, cei mai bogați oameni din Coreea.

