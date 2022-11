14 moduri elegante de a stiliza salopetele

Deși aspectul de grădinărit este unul cool, este întotdeauna bine să ai câteva opțiuni în plus, pentru orice eventualitate. Află mai jos cum să stilizezi salopeta în câteva moduri diferite.

1. Poartă salopeta cu un maiou simplu

Păstrează lucrurile super casual prin asocierea salopetei cu un maiou negru de bază. Acestea sunt haine perfecte pentru acele zile călduroase în care mergi la un festival, la un picnic sau la o plimbare rapidă prin cartier.

2. Pune-le peste un sutien sport

Pentru că eul nostru post-pandemic nu poate concepe un sutien obișnuit, dă prioritate confortului tău prin cuplarea salopetei supradimensionate cu un sutien sport simplu și desprinde o parte pentru a arăta ce se află dedesubt.

3. Încearcă o cămașă cu nasturi

O cămașă cu nasturi este un element de bază al garderobei pentru un motiv. Adorăm contrastul dintre nasturele sofisticat, salopete elegante și o bentiță din satin colorat pentru o notă suplimentară de eleganță.

4. Amestecă și asortează denimul cu imprimeuri de animale

Poți folosi și salopete elegante pe care le poți combina în numeroase feluri, mai elegant sau mai casual. De exemplu, poți combina salotepe de denim cu o cămașă cu nasturi cu imprimeu animal print, care poate fi în centrul atenției.

5. Poartă un hanorac pe dedesubt

Din nou, să te îmbraci în zilele noastre înseamnă să te simți confortabil. Așa că, în zilele mai reci, suprapune salopeta cu un hanorac frumos pentru o notă de căldură. Completeaz-o cu niște adidași negri sau Dr. Martens pentru a da look-ului un pic mai mult curaj.

6. Sau un pulover gros

O altă modalitate de a sta confortabil în salopeta ta? Stratific-o peste un tricot gros. Este o opțiune puțin mai elegantă decât un tricou, dar la fel de călduroasă și confortabilă.

7. Asortează denimul cu denimul

Tendințele tinerești s-au întors, așa că de ce să nu încerci această tendință cool pentru mileniali la începutul anilor 2000? Păstrați lucrurile cool purtând salopete elegante cu niște tocuri statement și bijuterii de aur.

8. Nu te speria de imprimeuri

Este ușor să te blochezi doar pe salopete de culori solide, dar dragostea ta pentru dungi sau modele florale nu trebuie să se limiteze la rochii sau topuri de vară. Pentru zilele în care vrei să aduci un pic din acea senzație de primăvară, încearcă să îmbraci salopetele elegante în culori sau cu modele neașteptate.

9. Optează pentru o culoare îndrăzneață

Pentru că nimic nu spune „Sunt aici” mai bine decât o salopetă roșie.

10. Schimbă denimul cu catifea

Dă-ți permisiunea de a te juca cu textura. Corduroy este o țesătură controversată, dar totul se reduce la ceea ce porți cu ea. Un pulover frumos și gros face toată diferența. Astfel, vei transforma salopete obișnuite în salopete elegante.

11. Experimentează cu pielea

Dă salopeta clasică din denim deoparte și devino puțin mai sălbatică cu salopete elegante din piele. Nu sunt genul de salopete pe care le-ar purta Catwoman, dar, cu toate acestea, toți ochii vor fi ațintiți asupra ta.

12. Combină-le cu niște tocuri groase

Elevă un look altfel super casual cu o pereche de tocuri groase. Din nou vei crea un look cu salopete elegante. Nu numai că tocurile îți vor adăuga câțiva centimetri la înălțime, dar îți vor face și ținuta un pic mai dinamică. În plus, sunt mult mai confortabili decât tocurile înalte și subțiri.

13. Nu uita de accesorii

După cum am menționat mai devreme, salopetele pot servi ca un fel de tablă albă pentru o ținută. Folosește o pălărie cu găleată șic, un cardigan cool și o eșarfă de mătase.

14. Încearcă o siluetă cropped

O altă opțiune care va păstra lucrurile elegante și nu dezordonate este o pereche de salopete cropped.

