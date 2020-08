Ce incaltaminte sa porti la rochii si fuste? Top 6 combinatii chic

Sabotii cu un design retro, platforma inalta si toc gros din lemn nu se potrivesc doar cu jeansi, ci si cu fuste si rochii feminine. De aceea, sabotii nu trebuie sa lipseasca din garderoba de vara, deoarece sunt eleganti, comozi si-ti ofera cativa centimetri in plus in inaltime.

Pentru ca vorbim despre sezonul estival, opteaza pentru o tinuta fluida si vaporoasa. Rochiile tunica, stil ie, se asorteaza de minune cu sabotii, pentru o reinterpretare curajoasa a stilului hippie.

Fuste si rochii elegante cu sandale cu toc inalt

Daca trebuie sa mergi la un eveniment care presupune purtarea unei tinute formale, alege o fusta sau o rochie eleganta, alaturi de sandale cu toc inalt. Poarta sandale in modele simple si culori neutre, care se potrivesc cu orice articol vestimentar.

Fuste si rochii asimetrice cu tocuri kitten heels

Din dressing nu trebuie sa lipseasca nici fustele si rochiile asimetrice, care par sa nu paraseasca trendurile actuale. Nu stii cu ce sa porti astfel de modele? Alege o pereche de pantofi comozi, cu toc mic, de tip kitten heels.

Porti o fusta asimetrica? Combina acest obiect vestimentar cu o camasa supradimensionata si ai obtinut o aparitie de senzatie!

Rochiile si fustele merg purtate in numeroase combinatii, potrivite pentru cel mai calduros anotimp! Sandalele reprezinta o varianta ideala, in orice model si cu orice tip de toc, la fel si pantofii sport, sabotii sau pantofii cu toc mic. Orienteaza-te catre variantele care te avantajeaza cel mai mult si bucura-te de tinute stilate!