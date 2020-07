Hypnotica, magazin bijuterii argint, vă oferă sfaturi despre cum și când să oferiți bijuterii într-o relație!

Bijuteriile sunt atemporale si de lunga durata, asa ca reprezinta un simbol perfect pentru a marca momente speciale din viata voastra. Cu toate acestea, este important sa va amintiti cand este cazul sa oferiti bijuterii. Iata cateva din cele mai comune situatii:

1. Ziua Indragostitilor

Cuplurile isi exprima adesea dragostea printr-un cadou ce consta in bijuterii de Ziua Indragostitilor. In functie de cat de veche este relatia, puteti alege si bijuteria. Este indicat daca va logoditi, ca in aceasta zi simbolica sa ii oferiti iubitei un inel. Daca nu, o pereche de cercei din argint sau un colier pot reprezenta cadouri perfecte.

2. Ziua de nastere

Zilele de nastere sunt momentul perfect pentru a oferi bijuterii. Alegeti bijuterii din argint cu pietre sau cristale care sunt asociate in mod traditional cu o anumita luna sau zodie. Un astfel de cadou reprezinta intotdeauna un gest frumos. O optiune populara este un simplu inel cu piatra zodiei pe care partenera il poate purta oricand.

3. Ziua nuntii

Desi nu este ceva obligatoriu, este un gest frumos ca sotii sa faca schimb de mici cadouri in ziua nuntii lor, iar bijuteriile sunt cea mai buna alegere. Cadourile nu trebuie sa fie nimic extravagant, mai ales ca s-au cheltuit foarte multi bani pe un inel de logodna si pe nunta in sine. Un colier mic sau o bratara sunt optiuni minunate de cadouri de nunta.

4. Aniversare

Aniversarile vin sub doua forme: inainte de nunta si post-nunta. Daca sunteti un cuplu fara planuri de casatorie folositi-va aniversarea relatiei ca ocazie pentru a va oferi bijuterii, cu o anumita semnificatie. De exemplu, oferiti un inel sau un colier in culoarea sau stilul preferat al partenerei, pe care il poate purta in multe ocazii.

5. Pentru nasterea unui copil

Un cadou pentru partenera insarcinata e un gest minunat. O bijuterie este o modalitate excelenta de a arata cat de mult inseamna pentru voi copilul si iubita sau sotia. Oferirea viitoarei mame o bijuterie cu piatra zodiei in care se va naste bebelusului este o optiune populara si este un obiect pe care mama il va da copilului cand va creste.

6. Oricand

O bijuterie este, in general, un cadou foarte sentimental. O bijuterie este unul dintre cele mai durabile cadouri. Doar asigurati-va ca bijuteria are valoare sentimentala, nu doar valoarea financiara si nu folositi bijuteriile ca mijloc de a va cere scuze sau de a astepta ceva in schimb.