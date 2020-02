Macadamia - un miracol natural pentru par si sanatate!

Desi aceste nuci de Macadamia sunt foarte mici ca dimensiuni, au o multime de beneficii pentru sanatate. Si, pentru doamne si domnisoare, trebuie sa stiti ca uleiul lor va poate transforma parul tern si usact intr-o podoaba cu volum si stralucitoare!

In acest articol, vom afla ce face uleiul din nuci de macadamia pentru par si sanatate!

Care sunt avantajele uleiului de macadamia pentru parul dvs.?

Uleiul de nuci de macadamia are cele mai mari concentratii de acizi grasi fata de orice ulei de nuci. Acest continut ridicat de acid gras este cheia unui par sanatos si frumos. Acei acizi grasi hranesc foliculul de par si adauga rezistenta si stralucire. In plus, reduc ruperea si pierderea parului. Uleiul de macadamia este cel mai bun in calmarea parului frizzy si este ideal pentru parul mereu incurcat. De asemenea, este un ulei usor care faciliteaza absorbtia.