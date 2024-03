Femeia de 80 de ani care are un ten de invidiat își dezvăluie secretele. Filmulețul postat de nepoata ei a devenit viral.

O bunică de 80 de ani își dezvăluie secretele pentru ca orice femeie să se poată bucura de un ten fără riduri.

O bunică de 80 de ani își dezvăluie secretele pentru un ten fără riduri: „Nu e doar crema antirid”

Bunica a fost luată la întrebări de nepoata sa, iar mai apoi tânăra a postat pe internet filmulețul, care a devenit viral. Aceasta a împărtășit lumii întregi rutina sa de îngrijire a pielii.

Potrivit unei surse, secretul nu constă numai în ceea ce folosește pe piele, ci și în alimentație. Bătrâna are un ritual lung în fiecare zi, în care își curăță și hidratează pielea, și ia suplimente și mănâncă multe alimente fermentate zilnic.

Procesul de îmbătrânire este mult mai greu de suportat de femei, decât de bărbați. Din cauza așteptărilor din partea societății, femeile trebuie să depună un efort suplimentar pentru a arăta întotdeauna mai tinere și mai pline de viață. Ridurile, petele solare și pierderea în greutate sunt printre principalele doleanțe ale sexului frumos.

Yuri Lee, o influenceriță de 36 de ani din Los Angeles, și-a interogat bunica, Toshiko Eto, și a dezvăluit lumii întregi secretul pentru un ten aproape fără riduri chiar și la o vârstă înaintată.

Toshiko Eto are un ten de invidiat, o piele strălucitoare și fără defecte, iar asta fără să apeleze la intervenții estetice. Femeia are o grijă deosebită pentru tenul său încă de la vârsta de 20 de ani. Aceasta a vorbit despre produsele pe care le folosește, de la un brand japonez, însă a incorporat în rutina sa și alte produse de la diverse branduri. Printre acestea se numără un spray facial, serum cu vitamina C, ceramide și mai mulți acizi pentru netezirea pielii, hidratare, dar și pentru protejarea de razele ultraviolete.

Astfel, bunica de 80 de ani folosește cinci produse cosmetice dimineața, iar seara o cremă emoșientă antirid.

”Secretele” bunicii au fost susținute de medici dermatologi. Dr. Tina Alster, medic dermatolog și director al Institutului de Chirurgie dermatologică cu laser din Washington, a vorbit despre importanța protecției împotriva razelor solare, dar și cea a geneticii. Aceștia doi sunt factorii principali când vine vorba de un ten fără imperfecțiuni.

Cu toate acestea, Tina Alster susține că rutina complicată nu duce la rezultatele dorite și consideră că pasul esențial este utilizarea serului cu vitamina C.

Pe lângă produsele cosmetice folosite, Toshiko Eto este atentă și la alimentație. Aceasta bea un shake cu pudră de proteine din soia, pudră de vitamina C și extract de prune. De asemenea, ia suplimente de ulei de avocado.

Bătrânica de 80 de ani susține că ceea ce alege să mănânce contează mai mult decât toate cremele antirid folosite. De asemenea, aceasta are parte de un mic-dejun bogat, iar majoritatea meselor le prepară în casă. Aceasta optează pentru legume și alimente fermentate, care sunt benefice sănătății intestinale.

Medicul gastroenterolog Will Bulsiewicz susține că sănătatea intestinului este corelată cu cea a pielii. Însă și acesta pune accent pe protecția solară și pe genetică.