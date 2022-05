(P) 3 ținute pe care să le abordezi la o cununie civilă

Lucrurile se complica cu cat rolul tau este mai important (de exemplu, tu esti cea care isi leaga destinul cu al partenerului, ori participi in postura de parinte, nasa, martoe etc.), alegerea devenind tot mai dificila.

Dar hai sa descoperi cateva sugestii de tinute cu care poti face furori.

Cele mai frumoase rochii pentru o cununie civila

Cel mai feminin lucru pe care-l poate purta o femeie la o cununie civila, atat ca mireasa, dar si ca invitat, e bineinteles o rochie. Aceste rochii de cununie sunt cu adevarat spectaculoase prin varietatea existenta, adecvata atat pentru domnioarele tinere, cat si pentru doamnele care au o varsta considerabila.

Iata, femeile aflate in floarea vietii vor excela si vor impresiona cu o rochie baby-doll, prevazuta la partea inferioara cu o broderie din dantela si cu o fusta in voaluri, bogata, la partea inferioara. Totodata, o alegere poate fi si o rochie vaporoasa lunga, maxi, care-ti imbraca corpul si iti ascunde sau iti remodeleaza anumite zone in care nu ai o incredere deplina sa le lasi la vedere.

Te poti orienta si catre rochii A-line cu dimensiune medie sau scurta, daca te inscrii in categoria femei cu forme, ori daca vrei sa fii confortabila pe durata intregului eveniment.

Dat fiind ca acesta va avea loc pe timp de zi, in materie de culori, te poti orienta catre rochiile in nuante deschise si/sau “pudrate” (roz, albastru, galben, bej), lasand nuantele inchise pentru seara sau doar in cazul in care vrei sa ascunzi anumite imperfectiuni.

Costume la ceremonia civila

In materie de tendinte, dincolo de rochii dama frumoase care au captivat dintotdeauna atentia mireselor si a invitatelor de sex feminin, la care nici domnii nu evita sa faca complimente, o alegere indrazneata, clasica, dar de efect, o reprezinta costumele.

Si aici exista nenumarate optiuni, cea mai intalnita fiind cea la care se apelaza la un costum alb sau la rochii tip sacou.

Se poarta costumele ce dispun de doua randuri de nasturi, de preferat nasturi tip bijuterie (denumite si blazere), alaturi de pantalonii evazati sau drepti, cu still office. Unele doamne se asigura ca un astfel de costum dispune si de o accesorizare speciala pe alocuri (pene, pietre, paiete, franjuri etc.) astfel incat sa se diferentieze cu succes de invitatele care aleg sa mearga pe aceeasi linie vestimentara. Alaturi de o pereche de pantofi, ba chiar o palarie, orice femeie poate fi deosebita in ziua cea mare.

Iar ca invitata, poti alege un costum intr-una din nuantele sugerate la capitolul rochii, ori sa optezi pentru un costum rosu, albastru electric, negru etc.

Tinuta casual-elegant

Daca nu ocupi un loc foarte apropiat de miri, iti poti creea/alege o tinuta fresh si eleganta in acelasi timp, dar potrivita unei cununii civile, fara prea mult stres.

Ca de exemplu, poti miza pe o bluza eleganta sau un maieu din satin, acompaniata de o pereche de colanti din piele si un sacou. Bineinteles, pantofii cu toc sunt un must have, chiar daca optezi pentru un toc de doar 3-5 cm. De altfel, colantii ii poti inlocui cu o pereche de pantaloni evazati sau pantaloni la dunga, iar topul cu un body deosebit.

In cele din urma, tinuta finala aleasa pentru cununia civila trebuie sa te reprezinte intru toul, sa fie elaganta, echilibrata si sa-ti asigure intreg confortul de care ai nevoie.

