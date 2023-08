(P) Arome de vară - cum alegi parfumul potrivit pentru zilele toride

Dacă ar fi să caracterizăm vara din punct de vedere olfactiv, am spune că miroase a flori, a fructe dulci și a briza sărată a mării. În sezonul estival, aerul devine din ce în ce mai fierbinte, iar toleranța noastră pentru parfumuri intense, din ce în ce mai scăzută. Păstrează în sertar aromele lemnoase pentru sezonul rece și învăluie-te cu prospețimea citricelor și a florilor, în zilele toride.

Cum zilele de vară trec cât ai clipi, un parfum 80ml e suficient cât să-ți ajungă tot anotimpul, astfel încât sezonul următor să încerci alte arome îmbietoare, care să-ți completeze personalitatea. Însă, pentru că există mii de parfumuri în lume, cum îl descoperi pe cel cu care să faci perechea perfectă? Citește mai jos câteva sfaturi care îți vor fi de folos atunci când îți cumperi viitorul parfum:

Sfatul 1: Fă o selecție a parfumurilor care îți plac

Parfumurile oferă experiențe senzoriale unice, iar fiecare persoană are preferințe în ceea ce le privește. Unele ne aduc aminte de o vacanță cu iz italian, de misterul țărilor arabe, iar altele, de frumusețea câmpurilor de lavandă din Franța. Așa că, fie că alegi un parfum de 50 ml cu tara de origine din Franta, Italia sau țările arabe, este important să te cucerească și să simți că te completează perfect. Îți plac notele florale sau le preferi pe cele acvatice? Asigură-te că atunci când îți cauți online aroma ideală, pui filtre cu aceste preferințe, iar, dacă preferi să mergi direct în magazin, solicită ajutorul unui consultant de vânzări.

Sfatul 2: Decide ce concentrație de parfum preferi

Probabil că ai auzit de apă de colonie, de toaletă și de parfum. Însă, știi care sunt diferențele între ele și pentru ce moment al zilei pentru sau ce perioadă e recomandat fiecare tip în parte. Apa de colonie are cea mai scăzută concentrație de uleiuri care dau intensitate și persistență aromei. În schimb, apa de parfum are cea mai ridicată concentrație, de aproximativ 15-30%, ceea ce o face ideală pentru zilele mai răcoroase, mai ales când are note de bază lemnoase. Când temperaturile sunt foarte ridicate, este indicat să te orientezi către o apă de toaletă sau colonie, care este mult mai ușor de purtat, datorită intensității sale medii.

Sfatul 3: Alege note potrivite pentru zilele toride

Parfumurile intense și grele au, în general, note de bază lemnoase, ceea ce le face greu de purtat pe timpul verii, când aroma devine și mai pregnantă la temperaturi ridicate. Poți opta pentru note de bază precum vanilia, algele marine, mosc sau lotus. În ceea ce privește notele de vârf și mijloc, poți alege dintr-o gamă foarte variată de arome fructate, florale, acvatice, citrice, ideale pentru zilele toride. Menta, trandafirul, portocala, iasomia, mandarina, bergamota sau lămâia sunt arome foarte plăcute, ușor de purtat în orice sezon, dar mai ales vara.

Sfatul 4: Mergi să testezi în magazin

Dacă ai această posibilitate, este indicat să mergi într-un magazin specializat să testezi aromele care ți-au aprins interesul. Fiecare parfum se comportă diferit, în funcție de pH-ul pielii tale. De aceea, chiar dacă ai simțit la un prieten o aromă care mirosea spectaculos, pe pielea ta s-ar putea să se prezinte complet diferit. De aceea, nu omite această etapă importantă, chiar dacă intenționezi să cumperi online.

Sfatul 5: Îngrijește-ți constant pielea

Îngrijirea pielii este indicată nu numai pentru un aspect plăcut și pentru prevenirea îmbătrânirii premature, ci și pentru ca parfumul tău să își păstreze intensitatea timp îndelungat. După fiecare duș, aplică o loțiune hidratantă pe tot corpul, pentru a pregăti pielea pentru parfumul tău preferat.

Să-ți alegi parfumul de vară care să-ți completeze personalitatea poate fi o mică provocare, deoarece ai de optat dintr-o mulțime de creații interesante, în combinații inedite de ingrediente și cu arome extrem de atrăgătoare. Avantajul de a achiziționa un parfum într-o cantitate mai mică este că ai ocazia să testezi constant arome noi și nu ai timp să te plictisești.