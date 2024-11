Cel mai scump obiect din garderoba Iulianei Pepene. Câți bani a dat prezentatoarea Observator pe o geantă

Iuliana Pepene impresionează de fiecare dată cu aparițiile sale impecabile din platoul Observator. Puțini sunt cei care știu că prezentatoarea de știri nu se mai uită la bani când vine vorba de obiectele vestimentare din garderoba sa.

Iuliana Pepene este o prezență discretă. Atunci când nu se află pe platoul de filmare de la Observator, aceasta petrece timp alături de familie sau se ocupă de cele mai mari pasiuni ale sale.

Indiferent de locul în care se află, prezentatoarea TV reușește să acapareze atenția celor din jur cu frumusețea deosebită și ținutele spectaculoase. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că aceasta are mare grijă de imaginea sa.

De altfel, se pare că Iuliana Pepene este pasionată și de modă, nu doar de motociclism. Frumoasa vedetă de la pupitrul știrilor Observator acordă o mare atenție pieselor vestimentare pe care le îmbracă.

Mai mult, prezentatoarea TV investește sume impresionante de bani în garderoba sa, atunci când își dorește cu orice preț un lucru. De curând, aceasta a dezvăluit că cel mai scump obiect pe care l-a achiziționat este o geantă de firmă, ce a fost purtată doar de câteva ori.

Cât a putut să dea Iuliana Pepene pe o geantă

Deși nu are colecții de genți sau de pantofii și nu ține neapărat să își cumpere haine scumpe, Iuliana Pepene are obișnuința să nu se mai uite la suma pe care o scoate din buzunar atunci „i se pune pata” pe ceva.

Adesea, prezentatoarea știrilor Observator spune că regretă decizia luată deoarece are foarte multe obiecte vestimentare pe care a dat foarte mulți bani și le-a purtat de puține ori.

„De fiecare dată când investesc mulți bani în ceva pe care mi se pune pata (mi se mai întâmplă), îmi pare rău după aceea că am investit bani în obiecte vestimentare. Nu sunt genul de femeie care-și cumpără obiecte foarte scumpe sau care să aibă o garderobă impresionantă. Sunt o femeie atipică. Nu fac colecție de poșete, nu fac colecție de pantofi.

Dar, e adevărat, atunci când mi se pune pata îmi cumpăr ceva ce-mi place, dar mai degrabă mi-aș dori să am un garaj impresionant. Mi-aș dori să colecționez mașini, nu pantofi. Sunt o fire mai băiețoasă”, a dezvăluit Iuliana Pepene, potrivit click.ro.

De asemenea, Iuliana Pepene susține că cea mai scumpă geantă din garderoba ei a costat aproximativ 2.500 de euro, însă a purtat-o doar de câteva ori.

„Dar, am achiziționat și eu la un moment dat o poșetă mai scumpă, am dat vreo 2.500 de euro. Am purtat-o doar de câteva ori. Dar, sunt obiecte vestimentare în care am investit foarte mulți bani și care m-au nemulțumit complet și stau pe undeva în dressing, abandonate”, a mai adăugat prezentatoarea știrilor Observator.

Chiar dacă nu-i place să arunce cu sume mari de bani pe haine, Iuliana Pepene nu se poate abține când vine vorba de un obiect ce îi place foarte mult. De altfel, prezentatoarea TV susține că nu ar vrea să aibă o garderobă impresionantă, ci un garaj.