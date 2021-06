(P) Campania YOUnique de la FOREO celebrează diversitatea și doboară recordurile pe internet

Dupa terminarea anului 2020 cu o armata atotputernica de peste 20 de milioane de clienti si o pista consistenta de provocare si schimbare a industriei frumusetii, FOREO tocmai a spart internetul cu miile de fani din intreaga lume care s-au adunat pe site-ul brand-ului pentru a-si nominaliza eroul. Brandul suedez tocmai a inceput campania de constientizare numita „Be YOUnique” oferind oamenilor din intreaga lume posibilitatea de a alege o fata prin care sa le reprezinte ideea lor de „frumos” si nu doar sa redefineasca frumusetea, ci si sa darame etichete cu totul.

„Omenirea evolueaza, iar industria frumusetii a cam incetinit. La FOREO am vazut intotdeauna idealul frumusetii ca pe o piele sanatoasa si o stare de bine cu tine, dar acum vrem sa facem un pas mai departe. Pentru noi, a fi YOUnique, este mai mult decat o simpla campanie, este o miscare care a inceput organic in cadrul familiei noastre globale si dorim ca intreaga industrie a frumusetii sa evolueze catre aceasta directie constienta si orientata spre scop, afacere care nu tine de profit, ci de oameni, vizand probleme reale, despre a-i face pe oameni sa se simta bine in propria piele.”, explica Boris Trupcevic, CEO FOREO.

Odata cu globalizarea si digitalizarea ce au atins cote nemaiintalnite, suntem zilnic inundati cu cantitati enorme de informatii. Mai mult, atunci cand vine vorba de prelucrarea acestor informatii, societatea moderna pare a fi foarte vizuala. Avem social media care ne prezinta vedete superbe, modele de lenjerie intima care zambesc de pe panouri si aplicatii de intalniri bazate pe fotografii, asa ca nu ne putem abtine sa nu ne intrebam - suntem orbiti de acest ideal de frumusete partinitor? Cercetarile arata ca persoanele cu dizabilitati sunt sever subreprezentate in reclamele online, prezente doar la 1,1%, precum si la membrii comunitatii LGBTQ + cu 0,3%. Datele arata, de asemenea, ca majoritatea oamenilor (54%) au considerat ca nu sunt reprezentati cultural in publicitatea online, 71% exprimand ca se asteapta ca marcile sa promoveze diversitatea.

FOREO isi spune povestea prin videoclipul sau de campanie, un fel de omagiu al lui Wes Anderson, care stia totul despre doborarea stigmatelor si a stereotipurilor, detinerea de tabuuri si izbucnirea de energie. Ca parte a campaniei, brandul a lansat un experiment pe retelele sociale, invitand oamenii sa-si numeasca eroul unic. De data aceasta, FOREO le-a cerut oamenilor sa spuna o poveste despre erou lor frumos prin cuvinte de inspiratie si actiune, mai degraba decat prin fotografii, deoarece pionierul brand suedez este hotarat sa sublinieze ceea ce este „frumos” in valori, decat printr-o reflectie stinghera in oglinda.

„FOREO este un rebel, creator de nisa proprie, asa ca sa nu ne miram ca primim recunoastere de la oameni cu aceleasi idei, vizionari care sparg mulaje si care fac propriile lor lucruri, decat sa traiasca adevarul altcuiva. Cu toate acestea, vazand mii de nominalizări, lumina reflectoarelor asupra unor indivizi unici, schimbarea reala a vietii oamenilor si inspiratia celorlalti sa faca acelasi lucru a fost un moment cu adevarat emotionant care ne-a facut sa ne dam seama ca aceasta poveste este departe de a se termina si ar trebui sa va pregatiti, continuarea va face niste valuri serioase pe tot globul, datorita celor mai bune creiere ale echipelor globale FOREO. ”, sugereaza Trupcevic.

FOREO este hotarat sa creeze un „rai pentru toata lumea” si sa agite din nou industria. Cand vine vorba de pielea ta, singurul lucru care conteaza pentru FOREO, nu este nici varsta, nici culoarea, ci tipul tau de piele. Totul revine la individualitate, deoarece fiecare tip de piele necesita o ingrijire speciala. FOREO, campion al ingrijirii pielii, are ca scop combinarea celei mai bune tehnologii si inovatii pentru a oferi rezultate ultra-personalizate si premium reflectate in pielea ta stralucitoare. Brand-ul este cunoscut mai ales pentru LUNA 3, cu cea mai moale si mai curata perie de curatare a fetei din silicon din lume. LUNA a plasat FOREO pe harta lumii ca sinonim pentru „instrument de ingrijire a pielii” si a dat startul calatoriei globale a marcii. La scurt timp, UFO 2 a schimbat regulile jocului de ingrijire si infrumusetare - oferind un tratament facial complet in doar doua minute. Cu adevarat unic, o categorie proprie, UFO scoate tratamentele profesionale de ingrijire a pielii din saloane si clinici si ti le pune in propriile msini, chiar in confortul casei tale. FOREO continua sa împinga industria de infrumusetare in viitor cu ultima descoperire, BEAR, un dispozitiv facial de tonifiere cu microcurent, care foloseste electricitate pentru a stimula muschii, colagenul si elastina tenului tau. Este un dispozitiv complet neinvaziv, fara injectii, doar o procedura nedureroasa, care intinereste pielea.

FOREO este un brand uman, centrat pentru client, iar dezvoltarea produsului sau este un raspuns direct la cerintele si nevoile individuale ale clientilor sai. Cunoscut pentru indrazneala si actiune, dupa promovarea personalizarii, FOREO doreste ca si constiinta globala si mentalitatea universala sa evolueze si sa fie la curent cu perspectivele sale vizionare si produsele sale futuriste, astfel incat marca sa porneasca intr-o calatorie pe termen lung prin campania sa “Be YOUnique” pentru a crea un mediu cu adevarat inclusiv, cu oameni reali care prezinta o frumusete reala.