(P) Cele mai frumoase Rochii de Mireasă din București

1. Rochii de mireasă unicat

Daca esti in cautarea unui atelier de design vestimentar din București, specializat în rochii de mireasă unicat, poti alege din varietatea de modele sau sa apelezi la un atelier pentru o rochie unicat. Rochiile de mireasa sunt create după măsurile și preferințele fiecărei mirese, astfel încât să se potrivească perfect stilului și personalității lor. Atelierul este un loc ideal pentru miresele care caută rochii de mireasă deosebite și unice.

2. Rochii de mireasă de lux

Atelierele ce ofera rochii de lux sunt rare dar toate miresele ce au apelat la serviciile atelierelor au fost profund impresionate. In atelierele de lux vei găsi rochii de mireasă create de designeri celebri, precum Vera Wang, Oscar de la Renta sau Monique Lhuillier. Atelierele oferă și rochii de mireasă create de designeri locali, astfel încât miresele să poată găsi rochia perfectă pentru gustul lor și pentru bugetul lor.

3. Ricca Sposa Santorini - rochii de mireasă elegante

Ricca Sposa Santorini este una dintre cele mai cautate rochii de mireasa din București. Rochiile Ricca Sposa Santorini sunt de o calitate excepțională și sunt create pentru a sublinia frumusețea naturală a miresei.

4. Musa Fairytale - rochii de mireasă romantice

Musa Fairytale este un tip de rochie foarte cautat in București, Rochiile Musa Fairytale sunt delicate și feminine, astfel încât miresele să se simtă adevarate printese în ziua nunții lor.

5. Dream - rochii de mireasă moderne

Dream este o rochie modern ace a devenit foarte cautata in ultimul timp in Capitala, atelierele specializate în rochii de mireasă modern au inceput sa includa in colectii acest tip de rochie. Rochiile Dream sunt de o calitate excepțională și sunt create pentru miresele care caută un stil modern și nonconformist.

6. Oliver Martino – rochii de mireasa extravagante

Rochiile de mireasa Oliver Martino sunt la mare cautare in ultima vreme datorita detaliilor deosebite .Miresele aleg acest tip de rochie pentru croiala deosebita si aspectele indraznete ,este considerata una dintre cele mai frumoase rochii de mireasa in acest moment . Daca iti doresti un tip de rochie ce iese din tipar Oliver Martino trebuie sa fie alegerea ta.

Indeplineste-ti dorinta in cea mai frumoasa zi din viata ta si achizitioneaza rochia de mireasa ce va ramane in amintirea tuturor.

