(P) De ce merita sa investesti in device-uri de skincare?

Stim ca nu este o sarcina usoara, mai ales astazi, cand reducerile ne striga din toate partile. Prin urmare, inainte de a adauga un alt produs in cosul de cumparaturi, este important sa stim daca pretul atractiv se reflecta si in calitate. Am facut acest exercitiu, la FOREO, pentru tine si am calculat cat de mult ai putea economisi, investind in dispozitive de ingrijire a pielii putin mai scumpe.

Cumpara inteligent

O singura cheltuiala de cateva sute de lei poate parea prea mare la prima vedere. Pe termen lung, totusi, este o investitie, cu atat mai mult, nu impovarati mediul inconjurator cu deseuri inutile produse de dispozitive sau baterii de calitate scazuta care sunt daunatoare naturii. Cand faceti cumparaturi, incercati sa evitati deciziile pripite si alegeti produsele in mod constient.

Investind in frumusete

Ce se intampla daca comparam efectele unui dispozitiv pentru piele, cum ar fi UFO 2, cu o vizita la un salon de infrumusetare? Beneficiile vor fi si mai mari! Un singur tratament la salon, care include un masaj facial si o masca de fata, costa aproximativ 300 lei. Dar puteti obtine un efect similar acasa, tot ce aveti nevoie este un dispozitiv sonic UFO 2, pentru care platiti mai putin de 1.500 lei, care este echivalentul a 5 vizite la cosmeticiana ta. Cu toate acestea, UFO 2 dureaza mult mai mult si ofera pielii beneficii suplimentare - datorita combinatiei corecte de temperatura si intensitate a pulsatiei, ajuta la absorbtia mai buna a ingredientelor active din masca, crema sau ser, deschide porii si relaxeaza muschii fetei. Datorita functiei de crioterapie incorporata, reduce umflarea si tonifiaza pielea, in timp ce lumina LED actioneaza impotriva ridurilor, acneei, rosetei si lumineaza tenul.

Numerele nu mint

Daca ai vrea sa fii rasfatata de o cosmeticiana de doua ori pe luna, in mai putin de jumatate de an ai epuiza bugetul pe care l-ai fi cheltuit pe un UFO 2. Iar, cu o intretinere adecvata, il puteti folosi inca 10 ani! Ca sa nu mai vorbim de cheltuielile asociate, cum ar fi deplasarile si alte servicii de la salon, precum tratamentele cu lumina LED sau crioterapia. Daca doriti sa utilizati o masca FOREO ca parte a tratamentului la domiciliu, cea mai scumpa va costa mai puțin de 100 lei. Si asta inseamna 4 tratamente intr-un salon de infrumusetare! Ca sa nu mai vorbim ca nu trebuie sa va deplasati nicaieri, ceea ce va economiseste si timp.

Deci, nu exista scuze cand vine vorba de cumpararea produselor cosmetice. Alegand dispozitivul inteligent UFO 2 de la marca suedeza de tehnologie in materie de frumusete, FOREO, poti fi sigura ca:

Economisesti pe termen lung si investesti intr-un produs de calitate care ofera rezultate vizibile instantaneu

Achizitionezi un produs de cea mai inalta calitate, atat in ceea ce priveste prelucrarea, cat si materialele utilizate - produsul nu se va deteriora dupa mai multe utilizari si va va servi multi ani

Psssst – pentru realizarea calculului am folosit cele mai scumpe masti disponibile si pretul intreg al dispozitivului UFO 2. Cu toate acestea, pe parcursul anului, poti cumpara ambele produse la o reducere semnificativa, astfel incat economiile tale vor fi si mai mari. Descopera cele mai bune oferte pe www.notino.ro si www.douglas.ro