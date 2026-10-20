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Strawberry blonde: o culoare de păr cu mai multă personalitate

Schimbările de sezon încep adesea pe podiumuri, iar Paris Fashion Week nu face excepție. Printre colecțiile prezentate pentru Primăvară-Vară 2027 s-au remarcat și câteva direcții importante în materie de culoare, care au toate șansele să ajungă curând și în saloane.

Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 13:42 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 13:46
Strawberry blonde
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De la blondurile calde și luminoase până la șatenurile profunde și griurile purtate cu naturalețe, podiumurile pariziene au evidențiat o preferință clară pentru culorile bogate în reflexii, care adaugă profunzime și naturalețe părului.

Dintre toate nuanțele văzute pe podiumurile Paris Fashion Week, una a reușit să capteze atenția hairstyliștilor și a specialiștilor în colorare: strawberry blonde.

Strawberry blonde, vedeta sezonului

„Dintre toate nuanțele văzute pe podiumurile pariziene, strawberry blonde, cunoscut și sub denumirea de blonde fraise, se remarcă drept una dintre cele mai rafinate tendințe ale momentului”, declară explică Mihai Badin, stilist Wella Professionals. Situată la granița dintre blond și roșcat, această culoare combină o bază blondă luminoasă cu reflexii delicate de cupru, roz și auriu, rezultând un aspect cald, luminos și plin de profunzime.

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„Farmecul său stă în suprapunerea delicată a tonurilor de blond, roz și cupru, care creează profunzime și volum vizual. În plus, nuanța poate fi personalizată atât pentru tenurile deschise, prin reflexii piersică și roz, cât și pentru cele cu subtonuri calde, prin accente cuprate sau bronzate”, punctează stilistul.

Ce variante de strawberry blonde sunt în tendințe?

Printre cele mai populare interpretări se numără varianta clasică, care combină blondul cu reflexii discret roz-cuprate, strawberry blonde balayage, ce oferă un rezultat natural și multidimensional, și strawberry copper, o versiune mai intensă, cu accente calde de cupru și bronz.

Alte tipuri de blond care au atras toate privirile

Pe lângă strawberry blonde, podiumurile au adus în prim-plan blonduri mai calde și mai naturale. Blondul miere și blondul grâu revin cu reflexii aurii care adaugă profunzime și luminozitate, în timp ce blondul nisipiu auriu mizează pe contraste discrete. Pentru iubitoarele tonurilor reci, blondul cenușiu este reinterpretat prin reflexii perlate care îi conferă un aer elegant și sofisticat.

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Șatenuri elegante și griuri asumate

Șatenurile sezonului sunt bogate și pline de dimensiune. Șatenul cafea intensă îmbină subtonurile neutre-calde cu inserții mai închise care creează profunzime, în timp ce șatenul mocha este încălzit de reflexii de ciocolată pentru un aspect natural și sofisticat. Podiumurile pariziene au celebrat și frumusețea părului grizonat, pus în valoare de reflexii metalice și perlate.

Iată câteva dintre cele mai interesante nuanțe care au atras atenția hairstyliștilor și specialiștilor în colorare.

Cele mai frumoase nuanțe văzute la Paris Fashion Week

1. Blond miere auriu

Reflexiile calde și accentele de șaten deschis oferă profunzime și luminozitate părului.

2. Blond căpșună

Combinația dintre blond și tonurile discret arămii creează un efect luminos și sofisticat.

3. Blond cupru auriu

O nuanță caldă care captează lumina și evidențiază textura părului.

4. Blond nisipiu auriu

Reflexiile de miere și vârfurile mai luminoase creează un aspect natural și elegant.

5. Șaten mocha

Un șaten profund, îmbogățit cu reflexii fine de ciocolată.

6. Blond grâu

Luminos și natural, cu accente aurii delicate și multă strălucire.

7. Șaten cafea intensă

O nuanță bogată, accentuată de contraste subtile care adaugă dimensiune.

8. Blond cenușiu auriu

Tonuri reci și reflexii perlate pentru un rezultat rafinat.

9. Strawberry blonde cu accente roz

O interpretare modernă a tendinței, cu șuvițe delicate care luminează chipul.

10. Gri argintiu natural

O nuanță elegantă care transformă părul grizonat într-o adevărată declarație de stil.

Cum se întreține strawberry blonde?

„La fel ca toate nuanțele care îmbină tonuri de blond și roșcat, strawberry blonde necesită o rutină de îngrijire atentă pentru a-și păstra strălucirea și intensitatea. Șampoanele pentru păr vopsit, măștile care protejează pigmentul și produsele cu protecție termică contribuie la menținerea culorii pentru mai mult timp. Între vizitele la salon, măștile colorante în nuanțe de piersică, roz sau cupru pot reîmprospăta reflexiile și reda prospețimea culorii”, recomandă stilistul Mihai Badin.

Totodată, pentru menținerea acestor reflexii luminoase, sunt recomandate și produsele dedicate părului colorat. Acestea ajută la protejarea culorii și la păstrarea aspectului vibrant al părului vopsit, contribuind la menținerea strălucirii specifice nuanțelor multidimensionale precum strawberry blonde.

Cu reflexiile sale calde și aspectul multidimensional, strawberry blonde se conturează drept una dintre cele mai elegante tendințe de culoare ale sezonului, demonstrând că naturalețea și sofisticarea pot merge perfect împreună.

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