Refresh de toamnă: tendințele în coafuri pentru toamna 2026 pun accent pe confort și personalitate

Puțin confort sună bine în această perioadă, nu-i așa? Pe măsură ce intrăm în sezonul de toamnă, este firesc să ne dorim să adoptăm un stil de viață mai simplu. Iar tendințele în coafură urmează aceeași direcție: sunt lejere, delicate și confortabile în cel mai bun sens al cuvântului.

Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 15:06 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 15:10

Bineînțeles că asta nu înseamnă că nu ar trebui să încerci ceva nou. Înseamnă doar să găsești o tunsoare sau o nuanță care nu necesită efort, dar care oferă același aer rafinat precum puloverul tău preferat din cașmir sau geaca de piele de încredere, purtată și comodă. Un bob cu textură lejeră, pe care îl poți prinde cu ușurință după ureche. Un breton flexibil și aerat, care nu te obligă să-l aranjezi zilnic. Sau o variantă mai blândă și mai delicată a tunsorii „shag”, după un sezon marcat de un stil rock-and-roll îndrăzneț.

Deseori, când se instalează toamna, apare și dorința de schimbare, iar părul este primul care se reinventează. După o vară de coafuri „effortless” e momentul în care tunsoarea și culoarea cer un refresh. Fie că visezi la o revoluție în toată regula sau doar la un upgrade discret, acesta este ca un ritual de trecere care marchează noul sezon.

„Micro‑lungimi sau păr foarte lung, totul se poartă scalat strategic, cu mișcare, volum și dinamism”, declară Dudu Cumpăt, stilist Londa Professional.

Iar bretonul? „Revine în forță, în toate formele lui — de la maxi, cu volum neîmblânzit, la micro, grafic și precis — cu aceeași promisiune: personalitate din plin”, adaugă stilistul.

Articolul continuă după reclamă

Podiumurile și vedetele au dat deja tonul, iar noi am selectat patru tunsori ușor de purtat, adaptabile oricărui stil.

Boyfriend bob: clasicul care nu se demodează

Bobul rămâne zona de confort a ultimului deceniu, iar varianta boyfriend bob — lungime între maxilar și claviculă, purtată impecabil de Charlize Theron — continuă să fie tunsoarea‑vedetă. Secretul ei? Scalări fine, invizibile, care aduc mișcare fără styling complicat. Look-ul este natural, aerisit, cu cărare pe mijloc sau într-o parte, iar nuanțele aplicate strategic îi accentuează forma.

Un bob practic, versatil, impecabil fără efort și cu acel subtil aer hollywoodian care îl face să reziste în top, sezon după sezon.

Soft Shag: sezonul în care părul lung cere scalări

Pentru iubitoarele părului lung, scalările rămân regula de aur. Actrițele și modelele care rămân fidele lungimilor medii și maxi arată că părul lung rămâne actual, cu o singură condiție: mișcare. Scalările strategice aduc dinamism, fluiditate și un aer modern, indiferent de forma tunsorii.

În topul preferințelor revine shag-ul, reinterpretat într-o variantă soft, mult mai blândă decât versiunea rock a anilor ’70. Fluid, adaptabil și perfect pentru lungimi generoase, soft shag-ul devine tunsoarea‑icoană a sezonului.

CITEȘTE ȘI: Mit sau adevăr: trebuie să te speli cu șampon de două ori? Explicația pe care nu ți‑a spus-o nimeni până acum

Shag-ul pe podiumuri: confirmarea trendului

Podiumurile marilor festivaluri de modă au confirmat că shag-ul rămâne una dintre tunsorile‑statement ale prezentului. Look-ul a apărut frecvent în prezentări, în variante medii și lungi, cu acel mix de volum, mișcare și franjă ușor dezordonată care îi dă aerul modern și sălbatic.

Inspirat de stilul unor vedete precum Cara Delevingne, shag-ul a fost reinterpretat într-o formă versatilă, perfectă pentru lungimi medii și maxi. Prezentările din cadrul Milano Fashion Week au pus în lumină această tunsoare, consolidându-i statutul de trend major.

Face‑Framing Layer: scalarea care luminează trăsăturile

„Pentru un refresh fără schimbări radicale, face‑framing layer rămâne soluția preferată: o scalare delicată în zona frontală, care pune în valoare trăsăturile și aduce mișcare instantanee. Este acel tip de tunsoare adorat la Hollywood, tocmai pentru că nu modifică forma generală a părului, dar transformă imediat look-ul”, este de părere stilistul Dudu Cumpăt.

Vedete precum Jennifer Lopez îl poartă frecvent, mizând pe șuvițe care încadrează fața și pe coafuri semi‑prinse ce evidențiază jocul de volum. Scalările multiple ușurează masa părului, adaugă dinamism și creează un efect subtil de lifting.

Trendul s-a făcut remarcat și pe podiumuri, unde layering-ul frontal a dominat tunsorile medii, aducând lejeritate, structură și un plus de prospețime.

Franjă maxi sau mini: accesoriul suprem

Franjurile revin în prim‑plan în toate formele lor: maxi, cu aer rebel, bombate cu vibe Nineties, tip cortină, fluide și elegante, sau micro, scurte și grafice — bretonul devine accesoriul suprem al oricărei tunsori.

Este un detaliu extrem de adaptabil, ales în funcție de forma feței și de stilul personal: fețele alungite evită franjurile foarte scurte, în timp ce pe fețele mici, micro‑franja funcționează impecabil, exact cum demonstra Audrey Hepburn.

Trendul a cucerit și vedetele. Zendaya a experimentat recent o micro‑franjă, purtată atât cu un coc maxi, cât și cu părul lung și fluid. Un look care a făcut valuri, chiar dacă ulterior s‑a dezvăluit că era vorba despre o perucă. Un reminder perfect că, înainte de a trece la foarfecă, merită să ne gândim de două ori.

Părul rămâne cel mai vizibil gest de reinventare, iar tunsorile, scalările și franjurile acestui sezon arată că stilul se construiește în detalii. Indiferent de alegere, important este să găsești forma care îți pune în valoare personalitatea.

CITEȘTE ȘI: Vopsirea părului: Te speli sau nu pe păr înainte de vopsire? Ce spun stiliștii și ce contează cu adevărat