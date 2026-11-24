Mărirea buzelor cu acid hialuronic a ajuns una dintre cele mai cerute proceduri estetice, iar rezultatele se văd peste tot: pe stradă, la televizor și, mai ales, pe rețelele sociale. Tocmai de aceea, mulți oameni știu acum foarte clar ce nu își doresc: buze disproporționat de mari, un contur care pare să se „scurgă” spre piele sau o buză superioară rigidă atunci când vorbesc. Vestea bună este că un rezultat artificial nu ține de procedura în sine, ci de felul în care este planificată și realizată.

Cele mai multe rezultate nereușite au câteva cauze comune.

De ce ajung unele buze să pară „făcute”

Prima este cantitatea: se injectează mai mult produs decât poate susține buza, iar forma își pierde proporțiile față de restul feței. A doua este planificarea făcută după o fotografie, nu după anatomia persoanei: un contur care arată bine pe chipul altcuiva poate fi nepotrivit pe al tău. A treia, adesea ignorată, este acumularea: injectări repetate la intervale scurte, fără să se țină cont că o parte din produsul vechi este încă acolo.

Mai există o confuzie frecventă între umflătura normală din primele zile și rezultatul final. Multe persoane se sperie în a doua sau a treia zi, când buzele par mai mari decât și-ar fi dorit, deși edemul se retrage de la sine.

Articolul continuă după reclamă

Totul începe cu evaluarea, nu cu seringa

Un medic atent privește buzele în repaus, dar și în mișcare: când vorbești, când zâmbești, din față și din profil. Abia după această evaluare se stabilește obiectivul, care poate fi foarte diferit de la o persoană la alta: un contur mai bine definit, un plus discret de volum sau corectarea unei asimetrii între partea dreaptă și cea stângă.

Contează și produsul ales. Pentru buze se folosesc geluri de acid hialuronic reticulat, formulate special pentru această zonă: unele hidratează și definesc, altele oferă proiecție și volum. Tehnica (ac fin, canulă sau o combinație a lor) se adaptează și ea fiecărui caz. Dacă vrei să înțelegi cum decurge concret o ședință de mărirea buzelor cu acid hialuronic, de la crema anestezică aplicată înainte până la masajul de modelare de la final, merită să citești o descriere detaliată a procedurii înainte de consultație.

Mai puțin, în etape

Una dintre regulile care fac diferența între un rezultat elegant și unul exagerat este răbdarea. Când îți dorești o schimbare vizibilă, volumul poate fi construit în două etape, cu o reevaluare după ce buzele s-au vindecat complet. Așa vezi cum se integrează produsul și decizi împreună cu medicul dacă mai este nevoie de ceva. Mai mult gel nu înseamnă automat buze mai frumoase; felul în care este distribuit contează cel puțin la fel de mult.

Fillerul vechi și fenomenul de migrare

Dacă ai mai făcut injectări, chiar și acum un an sau doi, spune asta la consultație. Volumul vizibil poate scădea, dar o parte din produs rămâne în țesuturi. Când se adaugă gel nou peste cel vechi fără o evaluare, crește riscul de migrare: produsul se deplasează în afara zonei tratate și se vede ca o mică proeminență deasupra buzei sau ca o margine neclară între buză și piele.

Situația are rezolvare. Medicul confirmă problema la consult, uneori cu ajutorul ecografiei, iar acidul hialuronic poate fi dizolvat prin tratamentul cu hialuronidază, o enzimă care îl descompune. După dizolvare, zona se reevaluează și abia apoi se discută despre o eventuală injectare nouă.

Primele două săptămâni nu arată rezultatul final

Imediat după procedură, buzele sunt sensibile și pot părea ușor asimetrice. Umflătura atinge de obicei maximul în a doua și a treia zi, apoi se retrage vizibil până în ziua a cincea. Aspectul final se apreciază abia după 7–14 zile, când gelul s-a integrat uniform. De aceea, dacă ai un eveniment important, programează procedura cu cel puțin două săptămâni înainte.

Există însă și semne care cer un telefon la medic: umflătura nu scade după 5–7 zile, buzele devin foarte dureroase, calde sau roșii, apar noduli duri ori pielea devine palidă sau rece. În aceste situații nu lua medicamente pe cont propriu și nu aplica nimic cald pe zonă.

Cât durează efectul

Rezultatul se menține, în general, aproximativ 6–9 luni. Fumatul, expunerea frecventă la soare, solarul sau un metabolism rapid pot grăbi resorbția, iar prima injectare durează de obicei cel mai puțin. Asta nu înseamnă că buzele trebuie „completate” din reflex la câteva luni: momentul unei noi ședințe se decide după examinare, nu după calendar.

Ce să întrebi la consultație

Ce poate corecta acidul hialuronic în cazul meu: conturul, volumul sau simetria?

Ce cantitate îmi recomandați și de ce?

Ce produs folosiți și injectați cu ac sau cu canulă?

Mai am filler vechi care trebuie evaluat înainte?

Ce se poate face dacă nu îmi place rezultatul?

Merită știut și că, în unele situații, procedura se amână: herpes activ sau o infecție în zona buzelor. Mărirea buzelor nu se face în timpul sarcinii și al alăptării. Iar dacă te deranjează ridurile fine din jurul gurii, de tip „cod de bare”, soluția poate fi alta: toxina botulinică relaxează mușchii, dar nu adaugă volum.

Pe scurt

Buzele naturale nu sunt rezultatul unei cantități mici sau mari de produs, ci al unui plan potrivit chipului tău, realizat de un medic care știe când să se oprească. O consultație fără grabă, sinceritatea despre tratamentele anterioare și răbdarea din primele două săptămâni fac, de cele mai multe ori, diferența.