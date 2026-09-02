Buubble, hotelul de cinci milioane de stele din Islanda. Cum este experiența de a dormi sub cerul liber.

Pentru cei care își doresc o vacanță diferită, departe de hotelurile clasice și de aglomerația orașelor, Islanda vine cu o experiență spectaculoasă. Buubble – The 5 Million Star Hotel le oferă turiștilor posibilitatea de a petrece noaptea într-o cameră transparentă, amplasată în mijlocul naturii islandeze.

Primesti o vacanta gratis in Islanda. Dormi ca in filme intr-o bula transparenta. E o singura conditie

Conceptul este unul simplu, dar spectaculos: în locul unui acoperiș obișnuit, oaspeții au deasupra lor cerul. Bulele transparente sunt amplasate în zone rurale din sudul Islandei, astfel încât vizitatorii să poată admira peisajele naturale chiar din confortul patului. Experiența este gândită pentru cei care vor să se apropie de natură fără să renunțe la confortul unei cazări moderne.

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Unul dintre cele mai atractive momente este, bineînțeles, noaptea. Pereții transparenți creează senzația că turiștii dorm în mijlocul peisajului, iar cerul devine parte din experiență. În funcție de perioadă și de condițiile meteo, oaspeții pot avea parte de un spectacol al stelelor sau, în sezonul potrivit, pot încerca să surprindă aurora boreală direct de la locul de cazare.

Buubble are două locații, ambele situate la aproximativ o oră de Reykjavík, ceea ce le face accesibile pentru cei care vor să combine experiența cu explorarea capitalei și a împrejurimilor. Poziționarea în sudul țării permite, de asemenea, accesul către unele dintre cele mai cunoscute atracții naturale ale Islandei.

Cum te poți bucura de o vacanță de vis

Experiența nu este destinată doar turiștilor obișnuiți. Buubble caută și creatori de conținut care să surprindă atmosfera locului prin fotografii și videoclipuri. Compania este interesată de imagini de calitate cu bulele și împrejurimile, materiale video pentru rețelele sociale, filmări realizate cu drona și conținut de tip lifestyle.

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Pentru creatorii selectați, colaborarea poate include cazări gratuite, iar cei care au un portofoliu solid pot negocia și variante plătite suplimentar. Astfel, o vacanță în Islanda se poate transforma și într-o oportunitate profesională pentru cei care activează în zona de travel și social media.

Prin combinația dintre natură, design neobișnuit și sentimentul de a dormi literalmente sub cer, Buubble propune o experiență care iese din tiparele unei vacanțe clasice. Este genul de loc în care cazarea devine ea însăși una dintre principalele atracții ale călătoriei.