Cele mai sigure țări din lume în cazul declanșării unui război mondial. Sunt zone foarte bune pentru refugiu

Tensiunile geopolitice din ultima perioadă au stârnit îngrijorare și panică în rândul populației. Conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina au readus în discuție riscul declanșării unui război mondial. Iată care sunt cele mai sigure și izolate țări într-o astfel de situație.

Odată cu izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, tot mai multe persoane s-au gândit la riscul ca cel de-al Treilea Război Mondial să se declanșeze. În această zonă a lumii, spațiul aerian este închis, iar țările vecine cu Iranul au decis să anuleze sau redirecționeze zborurile.

Printre țările afectate de tensiunile geopolitice se numără Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Israel, Bahrain și Irak. De asemenea, nici conflictul dintre Rusia și Ucraina nu pare să ajungă la final. Toate acestea punând pe gânduri populația.

Într-un astfel de context, cele mai multe persoane au încercat să identifice regiunile stabile și izolate ale lumii. Printre acestea se numără câteva țări ideale pentru refugiu în cazul în care apare un război mondial.

Cele mai sigure țări din lume în cazul declanșării unei război mondial

Printre cele mai sigure țări în contextul celui de-al Treilea Război Mondial se numără Fiji. Arhipelagul se află la 2.000 de kilometri nord de Noua Zeelandă și este format din 300 de insule foarte izolate.

În această zonă a lumii, localnicii își asigură hrana și traiul zilnic prin pescuit și agricultură. Deși este o regiune sigură în cazul unui război mondial, Fiji are și vulnerabilități, iar printre acestea se numără dependența de importuri și fenomenele climatice extreme, conform adevărul.ro.

Și Islanda este o țară sigură în cazul unui conflict la nivel global, fiind independentă din punct de vedere energetic. Localnicii au acces la surse de apă, în timp ce pescuitul este una dintre cele mai faimoase modalități prin care să își asigure hrana de zi cu zi.

De asemenea, și Noua Zeelandă ar putea fi o țară ideală pentru refugiu dacă cel de-al Treilea Război Mondial este pe cale să izbucnească. Insula este foarte sigură, fiind poziționată într-o zonă cu risc minim în caz de tensiuni geopolitice.

În ceea ce privește sursele de hrană, Noua Zeelandă poate produce suficiente alimente: fructe, legume, carne, lactate și produse de pescuit pentru a permite populației să supraviețuiască, chiar dacă comerțul extern nu ar mai exista. De altfel, populația țării este relativ mică, de aproximativ 5 milioane de locuitori.

În concluzie, tot mai mulți oameni vor căuta țări izolate și care pot produce singure energie și hrană pentru a se refugia. Acestea pot rezista independent dacă cel de-al Treilea Război Mondial al izbucnii.