Un soldat a dăruit unei familii câteva semințe după război. Ce s-a întâmplat cu ele 80 de ani mai târziu

O poveste începută la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial a revenit în atenție după aproape 80 de ani. Un soldat a oferit unei familii câteva semințe, fără să știe că gestul său avea să fie dus mai departe de generații.

O mână de semințe de fasole oferită unei familii din Franța în 1946 a ajuns să supraviețuiască aproape 80 de ani. Este vorba despre soiul de fasole pitică franceză „Weller's Blue”. Semințele au fost păstrate cu grijă de familie, iar din 1970 au fost cultivate și conservate în mod constant.

Decenii mai târziu, soiul a primit o nouă șansă. La sfârșitul anului 2025, „Weller's Blue” a fost inclus în Colecția Națională de Legume Tradiționale a Heritage Seed Library, alături de alte 10 soiuri rare și neobișnuite.

Povestea arată cât de importantă poate fi păstrarea semințelor de la o generație la alta. Un gest făcut în urmă cu aproape 80 de ani a contribuit astfel la conservarea unui soi agricol care poate fi transmis mai departe generațiilor viitoare, scrie timesofindia.indiatimes.com.

Cum a fost păstrat soiul de fasole Weller's Blue

Articolul continuă după reclamă

Proiectul de conservare a început în 2025 și se desfășoară pe o perioadă de doi ani, cu sprijinul Fondului Național pentru Patrimoniu al Loteriei. Scopul este descoperirea și păstrarea unor soiuri tradiționale de legume care riscă să dispară.

Înainte ca semințele să ajungă la testare, specialiștii de la Heritage Seed Library verifică atent povestea și originea fiecărui soi. Aceștia discută cu donatorii și consultă inclusiv cataloage vechi de semințe pentru a afla cât mai multe informații.

Sunt căutate în special soiuri care nu se mai găsesc în comerț și care au demonstrat, de-a lungul generațiilor, că se adaptează bine condițiilor din regiunea Midlands. Astfel, specialiștii pot identifica plante care merită păstrate în colecția de semințe.

Printre soiurile selectate se află și „Weller's Blue”, descrisă drept o varietate de fasole pitică franceză.

Cum sunt testate soiurile tradiționale de legume

În 2025, primele 19 soiuri incluse în proiect au fost cultivate în cadrul Heritage Seed Library, biblioteca de semințe tradiționale administrată de Garden Organic. Printre acestea s-au numărat și 10 soiuri oferite de Banca de Gene pentru Legume din Marea Britanie, aflată la Universitatea din Warwick.

Banca de gene păstrează aproximativ 14.000 de mostre de semințe de legume. În cadrul proiectului, aceasta urmează să contribuie cu aproximativ 20 de soiuri care ar putea ajunge, în urma testelor, în colecția permanentă a bibliotecii.

Procesul de verificare este unul atent. Plantele sunt cultivate și urmărite pe tot parcursul sezonului. Specialiștii verifică modul în care semințele germinează, cât de viguroase sunt plantele și cât de bine rezistă în fața dăunătorilor și a bolilor.

Echipa de horticultură notează și alte caracteristici importante. Sunt urmărite rezistența plantelor, productivitatea, aspectele care le fac diferite de alte soiuri și felul în care se comportă de la o plantă la alta.

Nici fasolea nu este lăsată la voia întâmplării. Pentru a păstra puritatea soiurilor, plantele sunt polenizate manual, cu ajutorul unor pensule foarte mici. În acest fel, cercetătorii se asigură că semințele obținute pot fi păstrate și cultivate în continuare.

Toate aceste etape ajută specialiștii să decidă care dintre soiurile tradiționale merită să fie păstrate pentru generațiile viitoare, mai scrie timesofindia.indiatimes.com.

Dintre cele 19 soiuri inițiale testate în 2025, cinci au fost respinse din cauza germinării, creșterii sau variabilității insuficiente. Alte două, o sfeclă roșie și un morcov, sunt culturi bienale și, prin urmare, au avut nevoie de încă un an de creștere. Garden Organic le-a recoltat la sfârșitul sezonului 2025 și a selectat cele mai viguroase 40–50 de plante pentru iernare, înainte de a le replanta pentru al doilea an. Celelalte 11 soiuri au fost adăugate cu succes la colecția permanentă a Heritage Seed Library la sfârșitul anului 2025, mai notează sursa anterior menționată.

Bumpsteed Black primește o nouă șansă în 2026

Nu toate soiurile testate în 2025 au ajuns imediat în colecția permanentă. Este și cazul soiului de fasole târâtoare „Bumpsteed Black”, care va fi testat din nou în 2026.

Potrivit Garden Organic, soiul a apărut în mod natural ca o variație genetică a unei fasole comerciale. Aceasta se remarca prin semințele sale complet negre. Donatorul Roy Bumpsteed a păstrat această caracteristică timp de mai bine de 20 de ani.

În timpul testelor din 2025, plantele au crescut bine. Problema a apărut însă la semințe. Unele plante au produs atât semințe violet cu pete negre, cât și semințe complet negre. Din cauza polenizării încrucișate, caracteristica dorită nu a putut fi păstrată în mod sigur.

Specialiștii Garden Organic nu au renunțat însă la soi. Echipa de horticultură a urmărit plantele care au produs semințe complet negre până la rădăcini. Rădăcinile au fost apoi protejate, astfel încât caracteristica să poată fi refăcută în sezonul următor.

Din acest motiv, „Bumpsteed Black” nu s-a numărat printre cele 11 soiuri introduse în colecția permanentă la finalul anului 2025. Soiul primește însă o nouă șansă în 2026. Dacă următorul test va produce din nou recolta dorită, cu semințe complet negre, acesta ar putea fi adăugat colecției, mai notează timesofindia.indiatimes.com.

Citește și: Semințele de dovleac – cum să le consumi și de ce merită să le incluzi în alimentație