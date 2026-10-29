30 de greșeli de amenajare pe care le poți regreta. Lucrurile care îți fac casa mai greu de curățat și întreținut

Amenajarea unei locuințe nu trebuie făcută ținând cont doar de aspectul estetic, ci și de cât de ușor sunt de întreținut lucrurile din casă. De exemplu, mesele din sticlă trebuie curățate mai des. Iată 30 de lucruri pe care să le iei în calcul.

Atunci când îți amenajezi locuința nu trebuie să te uiți doar la aspectul estetic, ci să iei în calcul și cât de ușor sunt de curățat și întreținut lucrurile, cum ar fi cazul meselor de sticlă sau a covoarelor cu fir lung.

La ce să fii atent când vine vorba de amenajarea casei

Unul dintre lucrurile la care ar trebui să te gândești este cât de ușor se pot curăța mesele din sticlă, care, de regulă, nu sunt tocmai ușor de întreținut. Urmele se văd rapid. Din aceeași categorie face parte și covoarele cu fir lung, care sunt mai greu de curățat. Atent ar trebui să fii și atunci când alegi canapeaua, care ar fi preferabil să nu aibă husă fixă, asta pentru a o putea curăța mai ușor.

Nu este recomandat să ai în casă nici perdele prea lungi, care ating podeaua. Se adună praf, păr și murdărie și se pot agăța de aspirator sau pot fi călcate din greșeală. Asigură-te că alegi o lungime potrivită. Și blaturile din marmură naturală au nevoie să fie curățate mai des. La fel și chiuvetele negre. Dacă se depune calcar, se vede imediat. Din aceeași categorie fac parte și elementele lucioase dintr-o bucătărie.

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De ce să nu alegi o pardoseală neagră sau foarte închisă

Pardoseala neagră sau într-o nuanță foarte închisă trebuie curățate mai des, pentru că se văd praful, scamele și petele de apă. Alege o nuanță medie, cu variații discrete de culoare și textură, și pe care nu se vede orice urmă.

Nu este recomandat să montezi dulapurile fără să lași puțin spațiu pentru curățenie. Dacă mobilierul este prea greu, va fi mai complicat să faci curățenie în acea zonă. O idee mai bună poate fi mobilierul suspendat sau să lași câțiva centimetri deasupra podelei.

La ce să te uiți când alegi gresia pentru baie sau bucătărie

Nu este recomandat nici să alegi o gresie cu textură foarte pronunțată, pentru că poate reține murdăria, care este mai greu de curățat. Alege gresia luând în calcul aderanța, ușurința curățării și siguranța.

Din aceeași categorie face parte și montarea unui paravan de duș cu multe elemente decorative, în care se adună calcar și depunerile de săpun. Poate fi complicat să cureți fiecare colț, așa că alege un model de paravan simplu.

Ce să iei în calcul când îți amenajezi bucătăria

Este bine să te asiguri că hota nu este montată prea departe de zona de gătit. Trebuie luate în calcul mai multe lucruri, cum ar fi respectarea distanțelor de montaj recomandate de producător și dimensiunea plitei, înainte de aspectul estetic. În bucătărie trebuie să fii atent și la ce blat alegi.

Nu toate blaturile reacționează la fel la produsele de curățare sau la petele de vin, cafea sau ulei. Și în bucătărie este bine să te asiguri că nu alegi fronturi cu multe profile decorative, care sunt mai greu de curățat.

Ce să eviți în amenajarea livingului sau a dormitorului

Canapele cu picioare foarte joase, care lasă puțin spațiu pentru aspirator.

Tăblii de pat capitonate cu nasturi și pliuri, în care se adună praful.

Dulapuri cu uși glisante cu șine complicate, în care se acumulează scame și praf.

Noptiere deschise, cu multe rafturi, greu de șters și organizat.

Pături și cuverturi din materiale care atrag scamele, ce necesită curățare frecventă.

Perne decorative în exces pe pat sau canapea, care trebuie mutate la fiecare curățenie.

Prea multe tablouri și decorațiuni mici, care necesită ștergere individuală.

Mobilier cu suprafețe orizontale înguste, pe care se adună praful și care sunt greu de șters.

Prize și cabluri lăsate la vedere, în jurul cărora se acumulează praf și scame.

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